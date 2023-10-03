Возвращение гардемаринов и путешествие Фёдора Конюхова: в прокат выходят «Повелитель ветра» и другие фильмы

В четверг, 5 октября, спустя более чем 30 лет после релиза фильма «Гардемарины, вперёд!» на экраны выходит четвёртая часть легендарной саги Светланы Дружининой. Ещё один громкий проект российского производства — приключенческая биографическая драма «Повелитель ветра» с Фёдором Бондарчуком в роли путешественника Фёдора Конюхова. Также в кинотеатрах покажут американскую комедию «Дурные деньги» про интернет-троллей, переигравших инвесторов с Уолл-стрит, французскую «Сестра, действуй!» — о монахинях, решивших поучаствовать в велогонке, и ленту «Грани любви» о сложностях в общении с детьми при попытке построить новые отношения.

«Гардемарины 1787. Мир»

Спустя более чем 30 лет после выхода фильма «Гардемарины, вперёд!» легендарные персонажи вновь возвращаются на экраны. К классическому актёрскому составу приключенческих лент (Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Боярский) присоединились молодые актёры, сыгравшие детей главных героев.

События четвёртой части «Гардемаринов» разворачиваются в 1787 году — через десять лет после Русско-турецкой войны и присоединения Крыма к России. Европейские державы плетут интриги, а разрушить их могут лишь Никита Оленев, Алексей Корсак и их повзрослевшие дети.

По словам Дмитрия Харатьяна, на съёмках ему пришлось столкнуться с новыми для себя задачами.

«По сложности приличненько так было. Достаточно много времени мы провели в воде с Мишей Мамаевым и Андреем Лаптевым, который сыграл моего сына. Не могу сказать, что это уж настолько неприятно и тяжело, но это было что-то новое. Гардемарин — всё-таки защитник морей! И наконец-то он обрёл свою стихию», — цитирует Харатьяна StarHit.

Съёмки ленты «Гардемарины 1787. Мир» проходили в Балаклаве, Алупке, Севастополе и Оленевке.

«Повелитель ветра»

В фильме Игоря Волошина рассказывается о реальном путешествии россиянина Фёдора Конюхова, который в 2016 году за 11 дней облетел Землю на воздушном шаре. О разработке проекта стало известно в 2018-м — тогда предполагалось, что постановкой займётся Фёдор Бондарчук, но в результате он сосредоточился на продюсерской работе и исполнил главную роль.

«Сыграть роль Фёдора Конюхова не входило в мои планы как продюсера. Я узнал об этой удивительной истории из документального фильма на экране новостного канала, увидел, как Фёдор Конюхов приземляется в Австралии после путешествия вокруг Земли, установив новый мировой рекорд. Это был рассказ от первого лица, от австралийского спасателя, который и намотал на колесо своей машины верёвку, брошенную Фёдором Филипповичем, и посадил этот шар», — приводит слова Бондарчука ТАСС.

По словам Игоря Волошина, «Повелитель ветра» — фильм про любовь и «человека, который умеет договариваться со стихиями».

«Это фильм о человеке, который с самого детства имел дерзость рисковать жизнью, но каждый раз оставался в живых. Надо также понимать природу нашего путешественника-одиночки. Находясь 159 дней в океане или 11 дней в небе в полном одиночестве, он пребывал в диалоге со стихией. Перед нами своего рода пилигрим, художник, юродствующий перфекционист, который делает из своей жизни перформанс, а его единственный зритель — дикая природа. Он человек, рождённый доказывать современникам, что в этой жизни возможно всё», — цитирует Волошина «Кинопоиск».

«Дурные деньги» (Dumb Money)

Сюжет комедии с элементами драмы от режиссёра Крэйга Гиллеспи («Круэлла», «Тоня против всех») вращается вокруг противостояния инвесторов с Уолл-стрит и маленькой сети магазинов видеоигр GameStop. Финансисты приняли решение обанкротить неугодную фирму, однако видеоблогер с Reddit (Пол Дано) умудрился поднять волну интереса к GameStop, после чего интернет-тролли, тиктокеры и его подписчики устроили настоящую финансовую революцию, в результате чего стоимость компании выросла в тысячи раз — почти до $10 млрд. Инвесторы и хедж-фонды с Уолл-стрит понесли огромные убытки, а блогер, наоборот, получил сверхприбыль.

В основу ленты, роли в которой исполнили такие актёры, как Сет Роген, Пит Дэвидсон и Шейлин Вудли, легла книга американского писателя Бена Мезрича «Антисоциальная сеть», вышедшая в 2021 году и написанная по реальным событиям.

Права на экранизацию литературного первоисточника компания MGM приобрела ещё до того, как книга была написана: на момент заключения сделки у автора на руках был только концепт будущей работы. Однако в результате производством фильма занималась студия Black Bear Pictures.

«Грани любви» (Les enfants des autres)

Новая картина обладательницы приза Франсуа Шале Каннского кинофестиваля Ребекки Злотовски («Моё прекрасное лето с Софи») — это мелодрама с элементами комедии. В центре сюжета — Рэйчел в исполнении Виржини Эфира. Героиня преподаёт игру на гитаре, общается с друзьями и учениками и живёт полной жизнью, но остаётся одинокой, пока не встречает Али (Рошди Зем). Между героями вспыхивают чувства, но у мужчины есть четырёхлетняя дочь. Рэйчел к ней сильно привязывается, однако ребёнок не готов принять новую женщину. Героиня стремится к созданию семьи, но найти общий язык с Лейлой оказывается непростой задачей.

Роли в картине также исполнили Яме Кутюр, Кьяра Мастроянни, Виктор Лефевр, Мирей Перрье, Калли Феррейра-Гонсалвес и другие. «Грани любви» были представлены публике на Венецианском кинофестивале 2022 года в рамках основного конкурса.

«Сестра, действуй!» (Juste ciel!)

Сюжет французской комедии Лорана Тирара («Маленький Николя», «Любовь не по размеру») вращается вокруг группы монахинь, которые решают принять участие в велогонке, чтобы выиграть деньги на ремонт дома престарелых. Однако ситуация оказывается куда сложнее, чем кажется на первый взгляд: у отчаянной команды очень сильные соперники и полное отсутствие навыков езды на велосипеде.

По словам режиссёра, на съёмку его вдохновил сценарий, напомнивший об очаровании классических комедий, которые он смотрел в детстве.