«Среднесуточная температура будет ниже нуля»: синоптики заявили о смене погоды в столичном регионе на предстоящей неделе

В столичном регионе на следующей неделе ожидаются продолжительные дожди и понижение среднесуточной температуры до отрицательных значений. Как рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, заметное похолодание начнётся после среды, 15 ноября. Вместе с тем синоптики придерживаются мнения, что формирование устойчивого снежного покрова пока не ожидается.

На предстоящей неделе в столичном регионе ожидается смена погоды, рассказали RT синоптики. По данным метеорологов, ожидаются обильные дожди, а также переход среднесуточной погоды к отрицательным значениям.

О предстоящих переменах в погоде рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, изменения будут заметны со среды, 15 ноября.

«В первой половине недели температурный фон будет существенно выше многолетних значений — на четыре-пять градусов. Но по отношению к нулевой отметке среднесуточная температура прогнозируется в понедельник и во вторник в диапазоне +3 °С. А вот в среду циркуляция начнёт меняться», — сказал синоптик в беседе с RT.

По его словам, в понедельник, 13 ноября, во вторник и в первую половину среды воздушные массы будут перемещаться с юга и юго-запада, тогда как во второй половине среды начнётся поступление воздушных масс с востока и северо-востока.

«Это приведёт к тому, что температурный фон изменится. В среду среднесуточная температура — ещё чуть выше 0 °С, а в четверг — уже около нулевой отметки. А дальше в пятницу, субботу, воскресенье температура понизится. Среднесуточная температура будет ниже нуля», — отметил эксперт.

Вильфанд уточнил, что в понедельник и во вторник температура и днём и ночью составит около +2...+4 °С. В среду ночные температуры ожидаются в диапазоне 0...+2 °С, а днём будет +2...+3 °С.

В четверг ночью прогнозируется ниже 0 °С, дневная температура ожидается чуть выше этого рубежа. Начиная с пятницы дневные температуры составят около -1...+1 °С, ночные — уже ниже.

РИА Новости

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«Нужно сказать, что хоть во второй половине недели и произойдёт заметное похолодание, но снег ещё не покроет землю в Москве и Московской области. Припорошит, возможно, но устойчивый снежный покров не прогнозируется», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.

В свою очередь, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, что начало следующей недели в Москве будет дождливым.

«Дождь будет продолжаться как минимум полтора дня — понедельник и первую половину вторника. Приходит циклон, центр которого будет располагаться западнее Москвы. Но затем он уйдёт, мы попадём в тыловую часть, и температура начнёт неуклонно понижаться», — рассказал Шувалов.

Синоптик отметил, что конец недели будет абсолютно не похож на её начало.

«К среде-четвергу закончатся осадки. Даже, может быть, редкий снежок будет выпадать. Но температура понизится до 0 °С. То есть конец недели будет абсолютно не похож на начало недели. В начале недели дожди и +5...+7 °С в дневные часы, а конец недели — без осадков и дневная температура -2...-4 °С. Ночные морозы вообще до -5...-8 °С, а по области и до -10 °С», — заключил собеседник RT.

Нормальная погода в квартире в отопительный сезон

Ранее в Роскачестве рассказали RT, что температура в квартире в отопительный сезон должна быть не ниже +18 °С (в угловых комнатах — не ниже +20 °С).

Как пояснил заместитель директора Департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков, перебои в отоплении могут быть, но незначительные: не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца.

Если батареи холодные, необходимо обратиться в аварийную службу, управляющую компанию или непосредственно к поставщику услуги, сказал Поздняков.