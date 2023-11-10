Синоптик Тишковец назвал возможные последствия аномально тёплой осени

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какие могут быть последствия аномально тёплой осени.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он отметил, что начало метеозимы отодвигается всё дальше и дальше. В начале XXI века среднесуточная температура воздуха опускалась ниже 0 °С уже 13 ноября, но в этом году метеоосень завершится через шесть-семь дней.

«Что касается зимы, то пока долгосрочные прогнозы сбываются. По осенне-зимнему сезону превышение над нормой будет на два-три градуса. В феврале намечается аномалия на пять градусов выше нормы, так что зима будет мягкой и, естественно, сроки наступления устойчивого снежного покрова и отрицательных температур сдвинутся на неделю-другую», — сообщил Тишковец.

Ранее сообщалось, что в Самарской области зафиксировали новый температурный рекорд.