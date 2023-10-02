«Я хорошо помню дух 1990-х»: режиссёр Валерий Переверзев рассказал о своём фильме «Брат 3»

Фильм «Брат 3» выходит в прокат 23 ноября 2023 года. Режиссёр картины Валерий Переверзев рассказал RT, как родилась идея снять кино с таким названием, есть ли связь ленты с дилогией Алексея Балабанова и какое отношение к картине имеют Сыроежкин и Электроник.

— Как родилась идея снять фильм «Брат 3»?

— Последние десять лет я изучаю кинематограф и интеграцию в него произведений искусства. Мне доводилось бывать на различных киноконференциях, международных фестивалях, от Канн до Венеции и Берлина. Моё окружение высоко оценивало то, что я делал, они называли это кино, хотя сам я долго себя не считал режиссёром — скорее художником, пришедшим в режиссуру. А творчество, соответственно, называл не кино, а видеофиксацией произведений.

В какой-то момент я написал сценарий, который экспертное сообщество оценило как безупречный. Они сказали: это круто, это надо снять. Но я не понимал, как именно это можно реализовать, насколько это дорого, и, как человек небогатый, не знал, где можно привлечь большие деньги к, по сути, артхаусной ленте, полной смелых ходов и экспериментов.

Тут в моей жизни появляется человек, который читает сценарий и говорит: «Я дам тебе деньги, если это будет «Брат 3». Мне в целом было всё равно, как фильм будет называться, главное — реализовать все задумки. Так название и появилось. Правда, потом этот человек отказался от проекта, когда тот уже был запущен в работу.

Режиссёр Валерий Переверзев, актёр Владимир Торсуев и члены съёмочной группы во время работы над фильмом «Брат 3»

© Из личного архива

— И как вы довели задумку до реализации?



— Подал сценарий и пакет документов в Министерство культуры Российской Федерации и получил удостоверение национального фильма на право производить полнометражную картину под названием «Брат 3». Юристы проверили все потенциально спорные моменты и, когда убедились, что поле чистое, получили ряд международных и российских патентов на производство фильма. И только тогда мы приступили к работе — с абсолютным правом снимать картину с этим названием.

— Насколько смелым вы считаете своё решение взяться за такой фильм?

— Конечно, как человек во всех смыслах трезвый, я понимал ответственность. И то, что, если выйти на площадь и громко заявить: «Здравствуйте, я снимаю фильм «Брат 3», меня тут же распнут. Будет хейт, и никто не будет вникать, является ли фильм продолжением предыдущих двух. Просто в жёсткой форме скажут: «Нет, «Брат 3» снимать нельзя», а почему — никто не знает.

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Смысл в том, что это абсолютный акционизм, то, что Кабаков называл тотальной инсталляцией. То есть когда художник не идёт против всех, а совершает некий акт, не нарушая закон, и тем поворачивает всех против себя. Тем самым подталкивая общество к размышлениям и беря на себя полную ответственность за содеянное. Не сделал что-то — и в кусты, а сделал и сказал: «Я здесь, идите, выскажите мне всё, что думаете».

Во время работы над фильмом «Брат 3»

© Из личного архива

«Хулиганский оммаж»

— Как шла работа над картиной?

— Мне постоянно говорили: «Да кто ты такой? У тебя ничего не получится, это всё фейк, Балабанов умер, Бодров умер». А я продолжал делать фильм, искать деньги, продавать всё, что у меня было. Голодал, но вкладывался в «Брат 3».

Дальше тон изменился: «А вдруг у него что-то получится?» Появились предложения по финансированию проекта. Он стал нравиться, многие захотели заскочить на этот корабль.

И когда все уже убедились, что я не откажусь от своей идеи, что работа делается очень серьёзная, а кино снимается настоящее, то появился новый этап: «Если уж и должен быть «Брат 3», то пусть это сделает Переверзев».

Многие мои друзья, большие эксперты в области кинематографа, приходят ко мне в монтажку, смотрят эпизоды, а кто-то и полностью видел фильм, и говорят: «Это новый киноязык. Наконец у нас появился режиссёр-художник. Наконец мы покажем миру наш артхаус».

Кадр из фильма «Брат 3»

— Как вы соединяли свой сценарий с темой «Брата»? В вашем фильме есть отсылки к фильмам Балабанова?



— Эти отсылки не планировались. Но, когда художник создаёт произведение искусства, оно предполагает бесконечное количество смыслов и ассоциаций у зрителя. Поэтому мои друзья, а у меня есть небольшая фокус-группа, когда смотрят эту картину, говорят: «Так это как в первом фильме или во втором». Я смотрю и понимаю, что точно: так и есть.

Например, если в первой картине преобладают песни группы «Наутилус Помпилиус», то в моей картине звучит, на мой взгляд, единственная группа, которую можно назвать русским роком, — «Дочь Монро и Кеннеди».

Или вот подруга семьи живёт в той самой сталинской высотке, где снималась одна из сцен «Брата 2». Однажды мы оказались у неё в гостях. По сюжету наш герой просыпается с девушкой в Москве и отправляется в Тамбов. И эту сцену мы решили снять в квартире подруги, то есть 30 секунд в моём и балабановском фильме — с практически одним и тем же видом.

Зритель скажет, что подражание, я скажу, что это такой хулиганский оммаж. Не оказался бы в этой квартире — снял бы в другой, но сложилось всё так, как сложилось.

Наверняка кто-то найдёт отсылки даже там, где их и нет. Но я не строил картину на старых сюжетах — ни конструктивно, ни стилистически, ни морально. Скажу больше, мне бы хотелось, чтобы она была совсем другой.

Кадр из фильма «Брат 3»

— Какой бы вы хотели, чтобы она получилась?



— Я хочу, чтобы это была картина, которую не ожидает зритель. Чтобы зритель вышел из зала изменившимся, позвонил близким и сказал: «Я не могу рассказать, о чём фильм, ты должен сам его посмотреть».

«Зыбкая грань»





— Почему для съёмок фильма вы выбрали Тамбов?

— Я там родился и рос, хорошо помню дух 1990-х. И раз уж все ждут, что у фильма с названием «Брат» должен быть оттенок криминальной комедии или драмы, то там, в Тамбове, у меня получилось максимально это визуализировать.

Это мой любимый город. Я там не живу, не считаю его комфортным для творчества, но там моё сердце, там похоронена мама и живёт отец, это моя земля. Поэтому, как бы я ни критиковал Тамбов, я закрываю картиной некий гештальт и отдаю городу всё, что он дал мне в художественном смысле.

— В ленте речь пойдёт о 1990-х?



— Я вам больше скажу. Директор прокатной компании Владислав Пастернак написал, что после просмотра этой картины у него возникло ощущение, что 1990-е никуда и не уходили. Впрочем, временное пространство в фильме абстрактное, у нас есть в кадре и современный айфон, и старые машины. Мы не привязываемся к эпохе, ведь любовь и предательство вне времени.

— Ключевое слово в названии — «брат». В фильме снимаются братья Торсуевы, легендарные Электроник и Сыроежкин. Какие у них роли?

— Я давно дружу с Володей и Юрой, более того, Володя — крёстный отец моей младшей дочери. Сценарий под них и придумывался. Идея в том, что один брат играет генерала, а второй — главу преступной группировки. У них на двоих одна любовница, но они об этом не знают, и на этом возникает конфликт.

Что такое слово «брат» для русского человека? Это и монашеские ордены, и родственные связи, и уничижительное что-то, из разряда «братан». Каждую секунду фильма идёт размышление именно об этом.

© Из личного архива

— Кто играет главные роли? И есть ли разделение на положительных и отрицательных героев?



— В картине несколько новелл, которые пересекаются между собой. Герои одной новеллы встречаются с героями другой, но есть девушка, которая связывает все эти истории, и вор-неудачник, который вламывается в квартиру, но совершает ряд ошибок, из-за которых всё идёт не так.

Грань между хорошим и плохим весьма зыбкая. Я не хочу разделять на хороших и плохих. Я просто честно показываю человека.