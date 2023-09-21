Сила духа русской женщины: в прокат выходит фильм «Чужая»

В четверг, 21 сентября, на экраны российских кинотеатров выходит приключенческая драматическая картина Алексея Луканева «Чужая». В основу сюжета легла повесть Инги Оболдиной «Мот Нэ». Главную роль в ленте исполнила Анна Слю. Её героиня Дина, уцелев в авиакатастрофе, оказывается среди оседлого северного племени, живущего по законам дикой природы. Чтобы вернуться домой, женщине придётся пройти через тяжелейшие испытания. Подробности о фильме — в рецензии RT.

В четверг, 21 сентября, в прокат выходит драматическая картина «Чужая» с Анной Слю в главной роли. В актёрский ансамбль также вошли Зоя Багынанова, Артём Ткаченко, Ньургун Бэчигэн, Ильяна Павлова, Андрей Курилов и другие. Режиссёром выступил Алексей Луканев, ранее работавший над проектами «Меч. Сезон второй», «Старые кадры», «Моя жизнь».

Лента основана на повести Инги Оболдиной «Мот Нэ». Автор, по словам продюсера картины Николая Геворкяна, вдохновилась реальной историей, о которой писали в советской периодике.

В центре сюжета — образованная, остроумная бизнес-леди Дина. Она руководит крупными проектами и при этом состоялась как жена и мать. Однажды Дина заключает многомиллионный контракт и едет на Крайний Север. На обратном пути вертолёт с женщиной на борту терпит крушение. В лесу её находит местная шаманка, отвозит в деревню и ставит на ноги. Дина, словно свалившаяся с другой планеты, нарушает привычный ритм племени, живущего по законам дикой природы. Она для них чужая, как и они для неё. Трудности взаимопонимания приводят к тому, что Дина на долгие годы задерживается в поселении, вдали от родных и благ цивилизации. Она вынуждена усмирить свой непокорный нрав и пройти суровые испытания на стойкость, прежде чем вернётся домой.

Первая половина фильма завораживает неописуемой и поразительной красотой Сибири, в частности Якутского национального парка «Ленские столбы» и Кангаласского мыса. От визуального ряда захватывает дух, а психоделическая музыка, наполненная этническими мотивами, имеет медитативное воздействие и усиливает эффект погружения в происходящее на экране.

Кадр из фильма «Чужая»

© kinopoisk.ru

Экзотическая для горожан природа и образ жизни персонажей, как и сюжет в целом, интригуют, а временами даже ужасают. Наблюдать за тем, как героиня приспосабливается к чуждому для неё жизненному укладу в Заполярье и преодолевает на своём пути препятствия очень увлекательно, но вряд ли кому-то из зрителей захочется оказаться на её месте.

В то же время приравнивать к героизму проделанный Диной путь не совсем верно, поскольку многие россияне за пределами крупных городов существуют в схожих условиях. И это, кстати, авторы символически отражают в ленте, затрагивая темы невольного замужества, практикующегося в некоторых регионах страны, предназначения женщины, которое в данном случае определяется через принятие своей сущности и призвания, а также рассуждая о вечных ценностях и выборе верного пути.

Среди спорных решений в фильме — совершенно неоправданное появление Анны Слю в обнажённом виде. Сцена, в которой её героиня в бреду выбегает голая на мороз, ничем не обоснована.

Но при этом она, безусловно, эффектна и дополняет символизм предыдущего эпизода, когда шаманка разрезает одежду на раненой Дине и бросает лохмотья в огонь — так с каждым тлеющим лоскутом Дина оказывается всё дальше от прежней жизни.

Кадр из фильма «Чужая»

© kinopoisk.ru

Вторая же половина ленты, в которой героиня воссоединяется с семьёй, и вплоть до финала, несмотря на закономерную концовку кажется скомканной и непродуманной. Например, вернувшись к мужу и дочери, Дина не рассказывает им о своих злоключениях и не интересуется тем, через что прошли они, пока её не было, а предъявляет необоснованные требования.

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Дальнейшие действия героини создают ощущение грубого подведения к желаемому авторами завершению. Поэтому Дина в итоге больше отталкивает, чем вызывает сочувствие. Симпатизировать зритель скорее будет персонажу Ньургуна Бэчигэна, который на протяжении фильма переживает колоссальную трансформацию — из грубого и брутального охотника он превращается в любящего и самоотверженного мужчину с большим сердцем.

По словам режиссёра, цель фильма — пробудить в зрителе желание вернуться к своим истокам и помочь осознать, какими идеалами он себя окружил и к чему стремится. Однако топорное подведение к финалу вызывает внутренний протест. Авторы картины намеренно оставляют без внимания линии других героев, откровенно подталкивая аудиторию к определённым выводам, что свидетельствует о зияющей бреши в сюжете. Конечно, и такая экзотическая миссия, как у героини Слю, в игровом кино имеет место, но, сосредоточившись на ней, авторы ленты упускают из виду другие важные моменты, в результате чего обязательства Дины в отношении своих родных остаются где-то в стороне, что сводит на нет прошлое обаяние героини.