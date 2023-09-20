С юмором о самопознании: в прокат выходит фильм «Я богиня»

В четверг, 21 сентября, в российских кинотеатрах выходит комедия «Я богиня» с Александрой Бортич в главной роли. Это история о молодой учительнице Лене, которая после измены возлюбленного идёт на женский тренинг и решает полностью преобразиться. Она встречает утончённого, образованного и успешного банкира — по всем общепринятым параметрам идеального мужчину. Но Лена не чувствует, что он именно тот, кто ей нужен. Постепенно, через неудачи и слёзы, героиня меняет отношение к себе и окружающим и выбирает быть там, где она счастлива.

В российский прокат 21 сентября выходит комедия «Я богиня» режиссёра Ольги Дибцевой. Это первый полнометражный проект, в котором она самостоятельно выступила постановщицей. Также Дибцева совместно с Александром Собичевским написала сценарий к картине и исполнила в ней одну из ролей.

В ленте рассказывается история молодой, но не слишком счастливой учительницы Лены (Александра Бортич). Непослушные школьники ежедневно выводят её из себя, руководство отчитывает за любой промах, а дома девушку ждёт невнимательный мужчина, из отношений с которым уже ушли страсть и любовь.

Затянувшаяся полоса неудач и уныния накрывает героиню с головой в её день рождения: с утра она нечаянно проливает на себя шампанское и не успевает перед работой принять душ, отчего все вокруг думают, что она пила, а во время экскурсии с детьми завуч и вовсе выгоняет её из-за глупого инцидента, виновницей которого на самом деле была коллега Лены, любительница пофлиртовать с мужчинами Женя (Дибцева). Вечером расстроенную именинницу ждёт ещё один «сюрприз» — любовница её мужчины, спрятанная в шкафу с соленьями на балконе. Находит Лена этот «подарок» от возлюбленного, когда идёт туда за грибами по просьбе его родителей.

Узнав об измене возлюбленного Лены, та самая подруга Женя приводит её на женский тренинг. Его ведущий (Илья Соболев) обучает девушек «правильному» отношению к мужчинам и советует воспринимать их как кошелёк с деньгами. Во время этого сомнительного мероприятия Лена выслушивает о себе обидные вещи и понимает, что остро на них реагирует, потому что в них есть доля правды. Решив сменить образ скромницы в невзрачной повседневной водолазке и переодевшись в яркое красное платье в пайетках, девушка выполняет новое задание из тренинга — отправляется с подругами в караоке-бар, чтобы найти мужчину, способного её содержать.

Благодаря своему характеру и всё-таки не меркантильному настрою героиня знакомится с идеальным кавалером — образованным, обеспеченным, симпатичным и умеющим удивить Андреем (Сергей Ильин). Он работает в банке, но ищет себя в театре и уже на следующий день зовёт Лену на свидание с прогулкой по Неве, а позднее приглашает на свой спектакль.

Жизнь героини преображается: она съехала от изменника и сняла квартиру в центре Питера, нашла нового мужчину. Но Лена понимает, что сердце обмануть невозможно, когда в её жизни появляется ещё один знакомый — врач по имени Борис (Антон Васильев).

Кадр из фильма «Я богиня»

© kinopoisk.ru

Авторы картины заявляют, что это фильм-тренинг. Действительно, его можно воспринимать так, но не из-за того, что героиня якобы меняется после промывки мозгов псевдонаставником на тренинге. Эта лента, скорее, о том, как вовремя заметить, что жизнь во всех сферах, интерес к существованию и самооценка идут не в нужную сторону, и найти в себе силы на это повлиять. И хотя глаза на происходящее героине открывает ведущий тренинга, менять свою жизнь она начинает, не слушая кого-либо, а изучая себя. Новый знакомый Андрей открывает для Лены новую, яркую жизнь, но во время общения с ним Лена изучает себя, учится слушать свои желания, избавляется от комплексов.

В итоге, найдя проблему и искоренив её в своём подсознании, она решается действовать по воле сердца и, вопреки всем опасениям, быть самой собой с тем, кто принимает её такой.

Александра Бортич прекрасно справилась с ролью Лены, её игре на экране легко поверить. Сначала зритель видит уставшую тихую девушку, «проглатывающую» любую обиду и не принимающую свою привлекательность. Это не сказочный мир, и в конце не будет Золушки, которая стала принцессой. Тем не менее заметен личностный рост героини и то, как она расцветает. Очень яркой сценой стал момент в кафе аэропорта практически в финале ленты, в котором Бортич, рыдая взахлёб, вспоминает детство и то, как боялась всех обидеть. В этом эпизоде трудно поверить, что эта история и эмоции придуманы сценаристами.

В фильме не обошлось и без спорных драматургических решений, и одно из них — как раз после сцены в кафе. Лена соглашается поехать непонятно куда с неизвестными мужчинами, которые выглядят, как бандиты из девяностых. Хотя это сделано для того, чтобы героиня могла освободиться от прошлого, эпизод кажется совершенно нереалистичным: молодая девушка в здравом уме вряд ли сядет в машину к незнакомцам, да ещё и ночью.

Впрочем, замечания к сюжету нисколько не портят общего впечатления от ленты. В ней есть не только жизнеутверждающий смысл, но и юмор, заставляющий зал смеяться в голос. Фильм может быть интересен как женщинам, так и мужчинам, а некоторые зрители, возможно, даже почерпнут для себя что-то важное. В любом случае из кинозала все выйдут в хорошем настроении.