От инсценировок классики до чёрной комедии: в новом театральном сезоне покажут спектакли «Крем», «Воскресение» и другие

Этой осенью РАМТ покажет зрителям спектакль «Коричневое утро», основанный на антифашистской притче Франка Павлоффа, Театр на Малой Бронной представит постановку Константина Богомолова «Дачники на Бали, или «Асса» 30 лет спустя», а в Театре имени Е. Вахтангова зрители смогут увидеть интерпретацию известной повести «Ночь перед Рождеством». Кроме того, на сцене Театра имени Н.В. Гоголя будет идти спектакль «Воскресение», в основу которого лёг роман Л.Н. Толстого, в «Ленкоме Марка Захарова» можно посмотреть современную муздраму «Маяковский», посвящённую поэту, а в Театре сатиры — оценить комедию «Иван Васильевич» с сюжетом, знакомым зрителям по фильму Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Об этих и о многих других театральных премьерах — в материале RT.

Московский драматический театр на Малой Бронной открывает сезон двумя новыми спектаклями. Лирическая комедия «Богатые невесты. Новый сезон» Кирилла Вытоптова основана на двух пьесах А.Н. Островского — «Невольницы» и «Богатые невесты». Герои спектакля будут существовать как во временах написания произведений, так и в современности. Таким образом переплетутся две истории о деньгах, счастье и любви.

Кроме того, посетители театра в сентябре впервые увидят сценическую адаптацию пьесы Максима Горького «Дачники» — «Дачники на Бали, или «Асса» 30 лет спустя». Постановщиком спектакля выступил Константин Богомолов. Помимо артистов труппы, на сцене появятся приглашённые звёзды, в частности Игорь Миркурбанов и Александра Ребенок. В центре сюжета — современные москвичи и их истории о любви, семейных драмах, поиске себя и смысла существования и многом другом.

Российский академический молодёжный театр представит осенью две новые постановки, премьерные показы которых проходили весной и в начале лета. «Коричневое утро» — спектакль, основанный на известной антифашистской притче французского писателя Франка Павлоффа. По сюжету двое молодых мужчин решают не обращать внимания на то, как к власти приходят Коричневые. Постепенно герои видят, что всё вокруг приобретает коричневый цвет — животные, газеты, радио. Однако Коричневые на этом не останавливаются, и прошлое героев теперь опасно для них в настоящем. С помощью постановки театр намерен познакомить юных зрителей с темой фашизма.

Режиссёром спектакля выступил Саша Золотовицкий. Это его первый опыт в проекте для детей. Постановщик старался избежать «сюсюканья взрослых, которые боятся говорить с детьми о сложных темах на равных и всерьёз».

«В новелле Франка Павлоффа ужасные вещи преподносятся через юмор, самоиронию и отстранение. Это не значит, что мы нивелируем катастрофу массового истребления одних людей другими. Мы лишь стараемся посмотреть в лицо страху, по возможности с улыбкой, и остаться человеком. Такой навык полезен в любом возрасте», — считает Золотовицкий.

Помимо этого, зрители РАМТа смогут посетить спектакль «Леопольдштадт», отмеченный театральной премией «МК» в 2023 году. Это история драматурга Тома Стоппарда о семье, проживающей в районе еврейской общины в Австрии — Леопольдштадте.

Герман Мерц, преуспевающий бизнесмен-промышленник, считается одним из самых богатых людей в стране. Он — представитель высшего общества и частый гость театров и салонов. На пороге XX века Герман уверен, что его дети и внуки будут жить во времена научного прогресса, искусства и философии. Он приглашает всё своё большое семейство в гости, а спустя более 50 лет в этой же гостиной встретятся только трое родственников — лишь они смогли выжить в тяжёлые времена.

«Это трагедия меньшинства, которое всегда раздражает большинство и всегда ему проигрывает. А ещё это размышление о том, как каждому из нас жить в изменяющемся мире, выдерживая все перипетии, не теряя себя и своих корней», — отметил режиссёр спектакля Алексей Бородин.

Две новинки представит этой осенью и Театр наций. Действие спектакля «Последнее лето» разворачивается во времена Первой мировой войны в посёлке Куоккала, который сейчас называется Репино. В те годы посёлок был любимым местом для летнего проживания у петербуржцев. Главная героиня Анна, жена офицера, вместе с вернувшимся с войны мужем, соседом, сыном и другими родственниками приятно проводит время в загородном доме: они рассуждают на жизненные темы, читают вслух различные произведения, устраивают интеллектуальные поединки и даже участвуют в спиритическом сеансе.

В один из вечеров во время гадания на картах Таро ради забавы герои начинают озвучивать неправдивые, но ужасающие предсказания будущего известных поэтов, которые нередко бывают в Куоккале: Сергея Есенина, Николая Гумилёва, Владимира Маяковского, Ивана Бунина, Осипа Мандельштама, Велимира Хлебникова и прочих. Шутка оборачивается пугающим предчувствием, возникшим у каждого из персонажей.

Режиссёром выступил Данил Чащин. По его словам, эта постановка в первую очередь «про семью и про поиск дома, в широком смысле этого слова». Сценарий написала Анна Козлова, автор популярных российских сериалов, в частности «Самка богомола», «Краткий курс счастливой жизни», «Медиатор». Среди актёров спектакля — Юлия Пересильд, Вениамин Смехов, Михаил Тройник, Иван Добронравов, Людмила Трошина и многие другие.

Также в Театре наций вышел спектакль «Бовари», поставленный по мотивам известного романа Гюстава Флобера «Госпожа Бовари». Впервые роман был опубликован в 1856 году и произвёл на общество ошеломляющий эффект. Главная героиня Эмма Бовари, супруга деревенского врача, устала от провинциальной жизни и мечтает о страстной любви, описанной во многих романах. Чтобы заполнить внутреннюю пустоту, она постоянно тратит финансы супруга на свои прихоти.

В спектакле «Бовари», по задумке режиссёра Андрея Прикотенко, у врача появилась возможность выйти из тени своей супруги. По мнению постановщика, это справедливо и закономерно.

«Роман Флобера начинается с длительного описания биографии Шарля: детство, школа, медицинский колледж... Эмма появляется только тогда, когда мы думаем, что роман о Шарле. Финал истории тоже принадлежит ему», — приводятся слова Прикотенко на сайте театра.

Мадам Бовари на сцене сыграет Александра Ревенко, а её супруга — Александр Семчев.

Московский художественный театр имени А.П. Чехова порадует москвичей и гостей столицы четырьмя новыми постановками. В документальном спектакле Юрия Квятковского «Занавес» рассказывается о жизни артистов, об их работе и о трудностях, о театре как месте силы, о том, что непросто попасть на сцену и ещё тяжелее уйти оттуда, и в целом о происходящем за знаменитым занавесом с чайкой.

Пьеса была написана Андреем Стадниковым в 2021—2022 годах. Во время работы над произведением автор общался с актрисами и работницами МХТ, эти разговоры и легли в основу произведения.

Спектакль «Тахир и Зухра» основан на одноимённой пьесе Зухры Яниковой, написанной по мотивам восточной сказки о двух влюблённых, которым не суждено быть вместе.

По сюжету первоисточника Тахир жил без отца, и его мать вложила в него всю свою любовь. С раннего детства она твердила сыну о его исключительности и о том, что он станет мудрым, сильным и уверенным. Будучи уже взрослым, Тахир работает на стройке, тогда как его любимая Зухра беременна от другого мужчины. На пути героя будет много проблем. Вера его матери поможет ему справиться с неприятностями, однако хватит ли ему сил, чтобы пережить все невзгоды, история покажет.

Как рассказала постановщица спектакля Елизавета Бондарь, эта постановка — про одиночество, разбитые мечты и трудности жизни в обществе с патриархальными устоями. Роли исполняют Арсентий Журид, Софья Евстигнеева, Юлия Витрук, Мария Сокова, Антон Ефремов и Никита Карпинский.

Кроме того, посетители МХТ имени А.П. Чехова смогут посмотреть комедию «Жизель Ботаническая» о горькой судьбе женщин, торгующих собой у Ботанического сада в послевоенные времена, и музыкальный спектакль «Авлабар, или Новая Ханума» по пьесе Авксентия Цагарели о борьбе двух свах.

В Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова в новом сезоне состоится премьера музыкального спектакля «Приношение Рахманинову», приуроченного к 150-летию со дня рождения композитора. Зрители узнают больше о жизни музыканта, его творчестве, об увлечениях, о семье, воспитании дочерей и любви к Родине. В постановке будут участвовать народная артистка РФ Юлия Рутберг и Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова под руководством народного артиста РФ Владимира Андропова.

Кроме того, в Театре Вахтангова будет идти спектакль «Ночь перед Рождеством» по произведению Н.В. Гоголя, поставил его Олег Долин.

«Ночь перед Рождеством» — прекрасная повесть. В её восприятии много стереотипов, поэтому хочется добиться нового звучания, — цитируются слова Долина на сайте культурного учреждения. — Зритель, который придёт на наш спектакль, не забудет о вахтанговских традициях, о том, что он в театре актёрского отстранения, поэтому хочется проникнуть в глубину этой истории, в суть этих удивительных персонажей».

По словам режиссёра, постановка выстроена по этюдному методу — сцены не идут друг за другом, вместо этого выстроена определённая композиция.

Также в сентябре состоится премьера спектакля «Нахлебник» Анны Горушкиной, созданного по мотивам одноимённой пьесы И.С. Тургенева. Произведение, по мнению режиссёра, очень актуально в современном мире, где социальный статус и мнение общества важнее семейных ценностей.

В пьесе рассказывается о молодой Ольге Петровне Елецкой, которая вместе с мужем-чиновником приезжает в старые имения. Там их встречает дворянин Василий Кузовкин. Новый хозяин ради забавы подпаивает Кузовкина, и тот проговаривается, что Ольга Петровна на самом деле его дочь. На следующий день, дабы избежать скандала в обществе, Елецкие заставляют старика-помещика отказаться от слов об отцовстве за кругленькую сумму. Роли в спектакле исполнят Евгений Кравченко, Елизавета Палкина, Андрей Ильин, Василий Цыганцов, Сергей Барышев и другие.

Тремя новыми спектаклями порадует зрителей в новом сезоне Московский драматический театр имени Н.В. Гоголя. Режиссёр Павел Пархоменко поставил спектакль «Воскресение» по одноимённому роману Л.Н. Толстого, в котором присяжный в суде князь Дмитрий Нехлюдов понимает, что знаком с подсудимой Катей Масловой — много лет назад он соблазнил её и бросил. Это открытие становится началом пути главного героя к просветлению и духовному преображению.

«Для меня тема главных героев — это трагедия чистой, детской любви, которая была предана. Что-то треснуло, и больше не вернуть... Не собрать... Не склеить...» — говорит постановщик.

Как рассказал Пархоменко, многие столичные театры отказывались ставить данное произведение из-за его мрачности. Сам же режиссёр считает, что в романе, напротив, «много света».

Ещё два классических произведения развернутся на сцене в сентябре — трагикомедия «Дядюшкин сон», основанная на повести Ф.М. Достоевского, и мистическая драма «Гроза. Искушение» по мотивам пьесы А.Н. Островского.

Первая постановка — это история о находчивой Марье Александровне Москалёвой, которая изо всех сил старается успешно выдать свою молодую дочь замуж. По счастливой случайности в город наведывается состоятельный князь К. в преклонном возрасте. Марья Александровна не упустит шанса и постарается во что бы то ни стало свести дочь с гостем. Поставил спектакль Александр Марин. Основные роли исполнят Алёна Яковлева, Александр Семчев и Варвара Комарова.

«Грозу» в современной интерпретации представит режиссёр и художественный руководитель театра Антон Яковлев. Каждый из персонажей истории бросает вызов своим искушениям, порой забавным, а иногда чересчур пугающим. Борьба главной героини Катерины с запретной и страстной любовью становится сильнейшим испытанием. В спектакле задействованы такие артисты, как Ольга Науменко, Олег Гущин, Марк Бурлай, Алёна Гончарова, Любовь Константинова, Илья Антоненко и прочие.

В Малом театре осенью будет показан спектакль «Летят журавли». В основу постановки легла пьеса Виктора Розова «Вечно живые», по которой снят фильм «Летят журавли» Михаила Калатозова. Каждый герой в спектакле — олицетворение целого народа. Это история о судьбах, чувствах людей, чья жизнь покалечена внезапно начавшейся Великой Отечественной войной. Но несмотря на всю боль и потери, персонажи не сдаются и продолжают искать радость в каждом мгновении. Поставил спектакль народный артист России Андрей Житинкин.

Государственный академический театр имени Моссовета покажет спектакль «Неотправленные письма», основанный на новом романе российского писателя Олега Роя. Это история об СВО и о трудностях, с которыми столкнулись жители Донбасса. По сюжету почтальон Надежда приносит домой письма с фронта, уцелевшие после бомбардировки почтового отделения. Вместе с мужем ей предстоит прочитать каждое послание, чтобы рассортировать и отправить их адресатам. Герои погружаются в эмоции каждого автора письма и под конец чувствуют, будто прожили их жизни. Главные роли исполняют Ольга Кабо и Дмитрий Щербина. Подробнее о постановке — в материале RT.

Почтить память легендарного поэта В.В. Маяковского в этом сезоне решил театр «Ленком Марка Захарова». В сентябре состоится премьера необычной музыкальной драмы «Маяковский». Авторы постановки обещают, что шоу станет «революционным прорывом в музыкально-театральном пространстве». Сюжет основан на любовном треугольнике, в котором оказались Маяковский, Лиля и Осип Брик, с трагической развязкой. Автором муздрамы выступили Василий Вакуленко, известный как Баста, и драматург Ника Симонова, а поставил спектакль Алексей Франдетти. В разработке шоу были использованы новые технологии, поэтому на сцене зрители увидят не просто классическое представление, а современную интерпретацию с актуальной музыкой и зрелищными декорациями.

В Московском Губернском театре будет представлен спектакль «Золотой ключик» по мотивам сказочной повести А.Н. Толстого про Буратино. Из истории о деревянной кукле зрители, как юные, так и взрослые, смогут вместе с героями узнать тайну золотого ключика, понять, стоят ли сокровища всех трудностей, а также постичь важность дружбы, любви и мудрости.

Помимо прочего, артисты Губернского театра порадуют гостей постановкой «Собака на сене» — о красивой, но высокомерной Диане, которая мечется между достойным её статуса женихом и страстью к обычному, но любвеобильному секретарю Теодоро. В спектакле роли исполняют Вера Шпак, Полина Галкина, Андрей Чанцев, Андрей Исаенков и другие.

Современный мюзикл «Крем» с чёрным юмором представит зрителям Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой. На сцене развернётся история об умной женщине, рестораторе и поэтессе, которой после развода достался ресторан супруга. Однако, как оказалось, это вовсе не ресторан, а крематорий. Но героиня не отчаивается — она уверена, что сможет преобразить это место и сделать его популярным. Благодаря её усилиям «Крем» становится уютным, но в то же время зажигательным заведением с индивидуальным подходом. Работал над постановкой режиссёр Алексей Золотовицкий, а композитором выступила Ольга Шайдуллина. Роли исполнят Шариф Абдул, Анастасия Альмухаметова, Егор Абрамов, Наташа Горбас и другие артисты.

Также в театре в конце сентября состоится премьера спектакля «Комната Адлера» по пьесе драматурга Анастасии Букреевой. Само произведение основано на реальной истории жизни Билли Миллигана, страдавшего от психического расстройства, — у него в сознании существовали 24 личности разного пола, национальности и возраста.

В центре сюжета — психиатр Пётр Алексеевич Адлер и его пациент, совершивший преступление. Врач пытается найти причины его поведения и понять, что творится в сознании больного, у которого в голове существует некий дом более чем с десятью жильцами. У каждого из них свои взгляд на мир, имя, возраст и многое другое. Работая с пациентом, врач сам оказывается на грани безумия, и помочь ему сможет только чудо. В постановке задействованы такие артисты, как Евгений Ткачук и художественный руководитель театра Олег Меньшиков.

Российский государственный театр «Сатирикон» имени А. Райкина приглашает гостей нового сезона на премьеру под названием «Четыре тирана». Действие спектакля разворачивается в Венеции во время карнавала. Четыре семьи переживают настоящую драму: жёны и дети в очередной раз страдают от гнёта и жестокости глав семейства и не знают, как утихомирить своих тиранов. Их деспотичный характер портит жизнь и не даёт насладиться праздничными днями в городе. К счастью, выход находит синьора Феличе, одна из страждущих жён. В основу спектакля легла комедия Карло Гольдони «Самодуры». Режиссёром-постановщиком выступил Константин Райкин. По его словам, это пьеса о тех, кто хочет жить настоящим и будущим, а также о людях, которые постоянно возвращаются в прошлое и презирают всё новое. В актёрский состав входят Денис Суханов, Антон Егоров, Агриппина Стеклова, Алёна Разживина и прочие.

Художественный руководитель Московского драматического театра «Модерн» Юрий Грымов откроет сезон новой постановкой про Нюрнбергский процесс. Спектакль «Цветы нам не нужны» направлен на то, чтобы напомнить людям о том, какой ценой далась победа над фашизмом.

«Хочу поговорить с вами о том, что случилось в мире после Нюрнбергского процесса. Как четыре ведущие державы (Россия, Англия, Франция, Америка) отреагировали на это событие? А ведь этими странами был подписан пакт о взаимопомощи не только в военное время, — цитируются слова Грымова на сайте театра. — Это честный разговор об истории и о людях, о нас с вами».

Роли исполнят Вадим Пинский, Юрий Анпилогов, Александр Колесников, Леонид Трегуб, Александр Борисов, Диллон Олойеде и другие артисты.

Московский академический театр сатиры в сентябре откроет свой 100-й сезон комедийной постановкой «Иван Васильевич» по пьесе, написанной для театра 90 лет назад. До этого дня произведение ни разу не разыгрывалось на сцене культурного учреждения.

Поставил спектакль режиссёр Сергей Газаров. Сюжет знаком многим по культовому фильму Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». При подготовке команда изучала нюансы поведения и речи людей в эпоху новой экономической политики и сравнивала их с привычками жителей периода правления Ивана Грозного. Одним из важных «героев» спектакля станет машина времени, созданная при помощи самых новых технологий. Авторы отмечают, что в конце ей выделена «особая роль». Известные образы на сцене воплотят Юрий Васильев, Артём Минин, Александра Мареева, Лиана Ермакова, Антон Буглак и другие актёры.

Любители утончённого голоса и классической музыки смогут посетить оперетту «Весёлая вдова» в Московском государственном академическом театре оперетты. Режиссёр Алексей Франдетти представляет публике нечто уникальное — не классическую известную музыкальную постановку Франца Легара, а фантазию на тему съёмок «Весёлой вдовы» в кино. Так, на сцене с эклектичными декорациями в стиле ар-деко, спецэффектами, передвижными механизмами и атмосферой старого Голливуда развернётся одновременно мир театра и кинематографа. Зрители при этом будут не просто наблюдателями, а почти участниками съёмочного процесса. В стильных нарядах 1920-х, перьях и боа на сцене исполнят свои роли Анна Золотова, Иван Викулов, Ольга Белохвостова, Михаил Беспалов и другие артисты. Либретто и стихи принадлежат Константину Рубинскому.

В 74-м сезоне Московского драматического театра имени А.С. Пушкина будет идти спектакль «Зойкина квартира», поставленный по пьесе М.А. Булгакова. Режиссёром стал Евгений Писарев, а на сцену выходят Александра Урсуляк, Александр Кубанин, Сергей Миллер, Александр Дмитриев, Анна Кармакова и др.

В сентябре на Малой сцене Московского академического театра имени Вл. Маяковского зрители смогут посмотреть постановку Александра Золотовицкого «Мера за меру», в основу которой легла пьеса Уильяма Шекспира. На Сретенке будет показан спектакль «Палата №6», поставленный Евгением Закировым по мотивам повести А.П. Чехова.

Также из новинок 101-го сезона — «Лес» по комедии А.Н. Островского, «Другая сказка» Сергея Урсуляка, постановка «Виндзорские насмешницы» по пьесе Уильяма Шекспира, спектакль «Симон» режиссёра Дениса Хусниярова и экспериментальная работа Петра Айду «Сны русской классики».

В Государственном академическом Большом театре России состоятся три премьеры балета и восемь — оперы.

Для ценителей балетного искусства на сцене будут представлены возобновлённая постановка Леонида Лавровского «Ромео и Джульетта», над которой работает сын хореографа Михаил, балет «Пиковая дама», поставленный Юрием Посоховым на музыку П.И. Чайковского и Ю.В. Красавина, а также «Буря» Вячеслава Самодурова, созданная по пьесе Уильяма Шекспира.

В ноябре состоится премьера оперы «Адриана Лекуврёр» Франческо Чилеа. Дирижировать будет итальянец Джакомо Сагрипанти, а режиссёром-постановщиком выступает Евгений Писарев, художественный руководитель Театра имени А.С. Пушкина. Ещё одна крупная новинка сезона — опера «Самсон и Далила» режиссёра Адольфа Шапиро и дирижёра Артёма Абашева.

Вместе с Малым театром была подготовлена также опера «Снегурочка» по произведению А.Н. Островского на музыку П.И. Чайковского. Постановка будет приурочена к юбилею выхода пьесы и 200-летию со дня рождения драматурга. В числе задействованных артистов — Василий Бочкарёв, Владимир Носик, Ирина Муравьёва и Валерий Афанасьев.

Помимо прочего, Большой театр покажет оперу «Сын мандарина. Соловей», созданную вместе с Театром кукол имени С.В. Образцова Алексеем Франдетти, «Евгений Онегин» в постановке Сергея Урсуляка, а также «Питер Пэн» композитора Андрея Рубцова и режиссёра Нины Чусовой и «Паяцы» Ханса-Йоахима Фрая.