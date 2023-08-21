«Рассказывать о героях, людях, которые там погибают»: в Театре Моссовета вышел спектакль об СВО «Неотправленные письма»
- Спектакль «Неотправленные письма»
- © Елена Лапина
В воскресенье, 20 августа, прошёл премьерный показ спектакля об СВО и о событиях в Донбассе «Неотправленные письма». Основой для пьесы послужил одноимённый роман Олега Роя. Режиссёром выступил Вячеслав Манучаров — это его дебютная работа в качестве театрального постановщика.
По сюжету почтальон Надежда приносит домой 11 писем с фронта, которые не были доставлены адресатам из-за того, что почтовое отделение разбомбили. Героиня расстроена — она осознаёт важность каждого написанного в них слова. Вместе с мужем Владимиром, главврачом военного госпиталя, Надежда решает прочитать все письма, рассортировать их и найти адресатов. Судьбы главных героев переплетаются с авторами писем. Читая послания, супруги будто переживают их жизни, ощущают их душевную боль, надежду на лучшее, радость, скорбь, страх, любовь.
По мнению Вячеслава Манучарова, тема СВО должна освещаться не только в СМИ, но и в культуре, и подходить к ней нужно максимально деликатно.
«Надо перестать нам делать вид, что ничего не происходит, особенно культуре. Вытащить голову из песка и осознать, что идёт спецоперация, и через себя и культуру начать пропускать эту тему и говорить о ней», — сказал постановщик на пресс-конференции, посвящённой премьере спектакля.
Режиссёр подтвердил, что это первая постановка о событиях в рамках СВО.
«Мне очень радостно и гордо, что Театр Моссовета, Олег Рой, я и артисты первые эту ситуацию попробовали рассказать, пропустить через себя», — отметил Манучаров.
В спектакле задействованы четыре актёра: роль Надежды исполняет Ольга Кабо, её мужа играет Дмитрий Щербина, а второстепенные образы на сцене воплощают Иван Орехов и Полина Тихомирова. По задумке режиссёра, герои во время прочтения писем примеряют на себя образы их авторов, судьбу, манеру общения.
Ярче всех в постановке выглядит Дмитрий Щербина — кажется, что актёр действительно пропускает через себя все чувства, которые испытывают авторы писем. Монологи Щербины способны довести зрителя до слёз и заставить задуматься о происходящем в мире.
В других составах спектакля на сцену выйдут Анастасия Тагина, Руслан Исмагилов, Владимир Волжин, Владимир Андриянов, Анна Михайловская и Екатерина Девкина.
На сцене установлены минималистичные декорации: в центре стоит стол с двумя стульями, а по краям площадки расположены стенды с напечатанными отрывками из тех самых писем. Как рассказали авторы постановки, они планируют гастролировать со спектаклем и показывать его в том числе фронтовикам. В связи с этим изначально создавались мобильные декорации.
- Спектакль «Неотправленные письма»
- © Елена Лапина
Несмотря на то что тема спектакля очень актуальна, а действие разворачивается в наши дни, происходящее на сцене бывает непросто связать с настоящим, поскольку в словах героев мало намёков на современность. Фронт, солдаты, бумажные письма — это всё непроизвольно уносит в прошлое и напоминает скорее описание периода Великой Отечественной войны. Современные реалии (например, существование тех же смартфонов) в истории совершенно не учтены, кроме того, местами используется неактуальный сленг.
Тем не менее в основном постановка выглядит очень жизненно и трогательно: слова любви отца-фронтовика сыну, гордость и в то же время страх за руководителя, раскаяние бывшего заключённого.
Финал метафоричный и обнадёживающий: зрители не увидят, как Надежда доставила письма адресатам, но из контекста можно предположить, что ей удалось выполнить обещание, данное самой себе.
«Если мы не будем об этом говорить трезво и честно и рассказывать о героях, людях, которые там погибают, сражаются за наше будущее, пропускать это через кино, через театр, то мы проиграем», — считает Манучаров.
Показы «Неотправленных писем» будут проходить на сцене Театра Моссовета «Под крышей» и на площадке Театра МОСТ. Как уточнил автор оригинального произведения Олег Рой, по роману также планируются съёмки сериала, однако на данный момент все подробности держатся в секрете.