«Рассказывать о героях, людях, которые там погибают»: в Театре Моссовета вышел спектакль об СВО «Неотправленные письма»

Театр имени Моссовета представил новый спектакль «Неотправленные письма» по мотивам одноимённого романа Олега Роя. Действие разворачивается во время специальной военной операции. Над адаптацией книги работал актёр Вячеслав Манучаров. По сюжету почтальон Надежда вместе с мужем Владимиром решают прочитать 11 писем с фронта, чтобы найти адресатов и донести послания тем, кто их ждёт с замиранием сердца. Главные роли исполняют Ольга Кабо и Дмитрий Щербина.

В воскресенье, 20 августа, прошёл премьерный показ спектакля об СВО и о событиях в Донбассе «Неотправленные письма». Основой для пьесы послужил одноимённый роман Олега Роя. Режиссёром выступил Вячеслав Манучаров — это его дебютная работа в качестве театрального постановщика.

По сюжету почтальон Надежда приносит домой 11 писем с фронта, которые не были доставлены адресатам из-за того, что почтовое отделение разбомбили. Героиня расстроена — она осознаёт важность каждого написанного в них слова. Вместе с мужем Владимиром, главврачом военного госпиталя, Надежда решает прочитать все письма, рассортировать их и найти адресатов. Судьбы главных героев переплетаются с авторами писем. Читая послания, супруги будто переживают их жизни, ощущают их душевную боль, надежду на лучшее, радость, скорбь, страх, любовь.

По мнению Вячеслава Манучарова, тема СВО должна освещаться не только в СМИ, но и в культуре, и подходить к ней нужно максимально деликатно.

«Надо перестать нам делать вид, что ничего не происходит, особенно культуре. Вытащить голову из песка и осознать, что идёт спецоперация, и через себя и культуру начать пропускать эту тему и говорить о ней», — сказал постановщик на пресс-конференции, посвящённой премьере спектакля.

Режиссёр подтвердил, что это первая постановка о событиях в рамках СВО.

«Мне очень радостно и гордо, что Театр Моссовета, Олег Рой, я и артисты первые эту ситуацию попробовали рассказать, пропустить через себя», — отметил Манучаров.

В спектакле задействованы четыре актёра: роль Надежды исполняет Ольга Кабо, её мужа играет Дмитрий Щербина, а второстепенные образы на сцене воплощают Иван Орехов и Полина Тихомирова. По задумке режиссёра, герои во время прочтения писем примеряют на себя образы их авторов, судьбу, манеру общения.

Ярче всех в постановке выглядит Дмитрий Щербина — кажется, что актёр действительно пропускает через себя все чувства, которые испытывают авторы писем. Монологи Щербины способны довести зрителя до слёз и заставить задуматься о происходящем в мире.

В других составах спектакля на сцену выйдут Анастасия Тагина, Руслан Исмагилов, Владимир Волжин, Владимир Андриянов, Анна Михайловская и Екатерина Девкина.

На сцене установлены минималистичные декорации: в центре стоит стол с двумя стульями, а по краям площадки расположены стенды с напечатанными отрывками из тех самых писем. Как рассказали авторы постановки, они планируют гастролировать со спектаклем и показывать его в том числе фронтовикам. В связи с этим изначально создавались мобильные декорации.

Спектакль «Неотправленные письма»

© Елена Лапина

Несмотря на то что тема спектакля очень актуальна, а действие разворачивается в наши дни, происходящее на сцене бывает непросто связать с настоящим, поскольку в словах героев мало намёков на современность. Фронт, солдаты, бумажные письма — это всё непроизвольно уносит в прошлое и напоминает скорее описание периода Великой Отечественной войны. Современные реалии (например, существование тех же смартфонов) в истории совершенно не учтены, кроме того, местами используется неактуальный сленг.

Тем не менее в основном постановка выглядит очень жизненно и трогательно: слова любви отца-фронтовика сыну, гордость и в то же время страх за руководителя, раскаяние бывшего заключённого.

Финал метафоричный и обнадёживающий: зрители не увидят, как Надежда доставила письма адресатам, но из контекста можно предположить, что ей удалось выполнить обещание, данное самой себе.

«Если мы не будем об этом говорить трезво и честно и рассказывать о героях, людях, которые там погибают, сражаются за наше будущее, пропускать это через кино, через театр, то мы проиграем», — считает Манучаров.

Показы «Неотправленных писем» будут проходить на сцене Театра Моссовета «Под крышей» и на площадке Театра МОСТ. Как уточнил автор оригинального произведения Олег Рой, по роману также планируются съёмки сериала, однако на данный момент все подробности держатся в секрете.