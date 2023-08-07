«Экстремально высокие температуры»: синоптики прогнозируют жару выше +40 °С в ряде российских регионов

В центральных и южных регионах России в ближайшие дни ожидается крайне жаркая погода, заявили RT синоптики. Так, в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, на востоке Ставропольского края, а также в республиках Северного Кавказа ожидается +40...+42 °С. В Калмыкии столбики термометров могут подняться до +45 °С. По мнению экспертов, на фоне жары также стоит помнить о повышенном УФ-индексе, избегая попадания под прямые солнечные лучи в дневное время.

Российские синоптики в беседе с RT заявили об крайне жаркой погоде в ряде регионов страны в ближайшее время.

Так, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в ближайшие дни аномально высокая температура будет в Центральном федеральном округе.

«Брянская, да и Московская область — температура за +30 °С. Вчера аномалия, отклонение от нормы в Москве составило +6,4 °С. Сегодня меньше, но всё равно это огромная аномалия, это жара такая редкая, сильная», — сказал он.

Он также отметил жару в Краснодарском крае, где ожидается +39 °С. «Даже в Сочи температура +35...+36 °С — выпущено предупреждение об опасной погоде», — отметил Вильфанд.

Очень высокие температуры ожидаются в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, на востоке Ставропольского края, в республиках Северного Кавказа — +40...+42 °С. В Калмыкии — +45 °С. По словам Вильфанда, речь идёт об «очень экстремально высоких температурах».

Синоптик обратил внимание на то, что опасность представляет не только повышенная температура, но и высокий УФ-индекс.

«Это вредно, очень вредно. Поэтому рекомендация: ни в коем случае не находиться под прямыми солнечными лучами в период с 11 утра до 14-15 часов», — подчеркнул синоптик.

По его словам, в ряде других регионов страны не исключены сильные осадки — до 50 мл за 12 часов в Приморском крае.

«Будет происходить быстрый подъём воды в реках. Могут быть подтопления. Очень сложная ситуация. На Урале тоже — в Челябинской области. Не только сильный дождь, но и усиление ветра до 20 м/с», — сказал Вильфанд.

В свою очередь, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что погодные аномалии наблюдаются на всей европейской территории России.

РИА Новости

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«Выделяются две области с сильным превышением над нормой температуры средней. От 4-8 °С выше нормы сейчас: Краснодарский край, Ставропольский край, Нижнее Поволжье от Волгограда до Элисты. Там дневные температуры зашкаливают за +40 °С. Именно Калмыкия, Астраханская область и Волгоградская область. Вот они заняли вчера все «топ-10» самых жарких мест», — сказал Шувалов.

По его словам, погода на 4-5 °С выше нормы наблюдается в районе Черноземья, однако в эти регионы направляется «не слишком явно выраженный холодный фронт».

Как уточнил Шувалов, в Москве температура достигает значений на 6-6,5 °С выше нормы.

В то же время есть и отрицательные значения, в частности, Магадан и Чукотка, где температура держится на отметке на 8-9 °С ниже привычных значений.

«И в Магаданской области, на Колыме уже первые заморозки», — уточнил Шувалов.

Контроль за ситуацией в Москве и Подмосковье

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы заявили, что сотрудники пожарно-спасательного гарнизона взяли под особый контроль все зоны отдыха из-за жары.

В сообщении приводятся слова заммэра столицы Петра Бирюкова, который заявил, что на фоне жары в городе в разы увеличивается число отдыхающих у воды.

«Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона взяли под особый контроль все зоны отдыха, ведётся непрерывное патрулирование Москвы-реки и внутренних водоёмов для оперативного предотвращения возможных происшествий», — говорилось в сообщении.

Бирюков уточнил, что безопасность на воде ежедневно обеспечивают более 70 сотрудников спасательной службы, в период жаркой погоды их число увеличено до 100 человек. В ходе работы спасатели патрулируют береговую линию пешим порядком, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют детей без сопровождения взрослых.

В Подмосковье тем временем усилен контроль за землями лесного фонда в связи с жарой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета лесного хозяйства региона.

«За прошлую неделю система оперативного управления силами и средствами тушения лесных пожаров ежедневно фиксировала подтверждённые пожароопасные объекты. Их было 66», — говорится в сообщении.

Наряду с этим силами лесной охраны проведено 938 патрулирований земель лесного фонда.