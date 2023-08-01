Посмотреть «Барби» и «Оппенгеймера»: кабмину РФ предложили принудительно лицензировать кино из недружественных стран

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой в качестве эксперимента принудительно лицензировать для показа в России фильмов из недружественных стран, в том числе «Барби» и «Оппенгеймер». Парламентарий аргументирует своё предложение желанием поддержать кинотеатры, чей доход резко снизился в 2022 году. Он уверен, что такие меры помогут отрасли компенсировать убытки.

Кабинету министров Российской Федерации предложили принудительно лицензировать западный контент, в частности — картины «Барби» и «Оппенгеймер», чтобы аудитория отечественных кинотеатров получила доступ к иностранным новинкам. Соответствующее обращение к премьер-министру направил вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков.

«Прошу вас… поручить правительству РФ оценить целесообразность разработки постановления правительства РФ, предусматривающего введение в экспериментальном режиме механизма принудительного лицензирования кинокартин из недружественных стран в августе 2023 года в целях предоставления возможности российским гражданам посмотреть в российских кинотеатрах такие картины, как «Барби» и «Оппенгеймер», — цитирует ТАСС текст обращения Даванкова.

Вице-спикер Госдумы также отметил, что после ухода крупных западных студий с российского рынка зрители могли посмотреть новые фильмы в кинотеатрах в рамках «серой» схемы «предсеансового обслуживания». По его словам, в июле 2023 года стало известно, что студии раскрыли поставщиков пиратских копий картин в Россию. В результате, отметил парламентарий, теперь премьеры будут показывать уже не в кинотеатральном формате, а в онлайн-версии, «которая будет выложена на цифровых платформах».

Кроме того, в своём обращении к Мишустину Даванков упомянул падение кассовых сборов кинотеатров в 2022 году и отказ Минфина от выделения им финансовой поддержки, поскольку средства из бюджета перераспределялись на иные задачи.

«Предоставление российским кинотеатрам возможности показывать кинокартины без согласия правообладателей будет являться наиболее оптимальной мерой поддержки, поскольку позволит отрасли компенсировать убытки за счёт увеличения продажи билетов без необходимости предоставления финансовой помощи со стороны федерального бюджета РФ», — добавил вице-спикер ГД.

Самые крупные голливудские киностудии и западные стриминговые сервисы покинули российский рынок весной 2022 года на фоне СВО на Украине. В числе первых пострадавших оказались кинотеатры, лишившиеся возможности легально показывать главные новинки голливудского кино. Впоследствии проблемы появились и у цифровых платформ — по истечении срока контрактов они были вынуждены удалять зарубежные проекты. В частности, из легального оборота были удалены такие фильмы, как «Властелин колец», «Гарри Поттер», «Интерстеллар», «Звёздные войны» и другие.

В январе 2023 года Минэкономразвития РФ отклонило инициативу Совфеда разрешить кинотеатрам показ иностранного контента без согласия правообладателей. В ведомстве заявили, что подобные решения не поддерживаются, помимо прочего, «в связи с тем, что могут повлечь нарушение международных соглашений, участником которых является РФ, а также негативные оценки российского законодательства и правоприменительной практики в сфере защиты имущества и имущественных прав».

Тогда глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выразил мнение, что решение крупных западных студий приостановить лицензирование фильмов для российской аудитории «противоречит нормам международного права». При этом сенатор отметил, что решение подобных спорных вопросов должно основываться на учёте интересов россиян.

«Мы сейчас находимся не в однозначной ситуации. С одной стороны, мы должны обращать (внимание. — RT) на законы международного права, а с другой — мы в такой ситуации, что нам наши люди, наши предприниматели гораздо ближе, чем все остальные. Поэтому я вам честно скажу, для меня лично граждане Российской Федерации на первом месте, а не международное право», — заявил Кутепов.

В начале июля 2023 года Медиа-коммуникационный союз, в который входят «Газпром-Медиа», Первый канал, «Ростелеком», ВГТРК, МТС и «Триколор», выступил против идеи парламентариев об использовании иностранного контента без согласия правообладателей. В организации посчитали, что такое развитие событий будет способствовать росту онлайн-пиратства и его легализации. Кроме того, незаконное использование зарубежной интеллектуальной собственности повлечёт за собой отток пользователей легальных цифровых платформ и зрителей телеканалов.

«Подобное регулирование несёт высокие риски негативного влияния на медиаотрасль. В частности, данная инициатива может повлечь отток зрителей телеканалов и подписчиков легальных видеосервисов, обеспечивающих надлежащий редакционный контроль за распространяемым контентом, в пользу пиратских ресурсов, на которых какой-либо редакционный контроль попросту отсутствует», — рассказала RT Елена Соловьёва, директор по связям с общественностью Медиа-коммуникационного союза.

Медиа-коммуникационный союз настаивает на том, чтобы российский лицензиат самостоятельно решал, какой именно контент считать недоступным. Кроме того, в организации рекомендуют давать доступ к зарубежной интеллектуальной собственности только тем компаниям и площадкам, которые имели его до начала специальной военной операции на Украине.

Поводом для дискуссии стал законопроект, внесённый в Госдуму фракцией КПРФ в апреле 2023 года. Документ подразумевает внесение в действующее законодательство ряда изменений, позволяющих переводить, воспроизводить, распространять и публично показывать зарубежный контент с исключительными правами без разрешения. При этом подразумевалось, что правообладателю будет выплачиваться вознаграждение, а для урегулирования этого процесса отчёты об использовании иностранных произведений должны передаваться в организации, уполномоченные распределять собранные средства.