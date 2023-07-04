«Негативное влияние на медиаотрасль»: онлайн-кинотеатры выступили против нелегального использования зарубежного контента

Медиа-коммуникационный союз выступил против идеи депутатов Госдумы об использовании зарубежного контента без разрешения правообладателей. По мнению организации, объединяющей Первый канал, «Газпром-Медиа», «Ростелеком», МТС, «Триколор» и ВГТРК, подобные действия негативно отразятся на отечественном медиарынке, а также будут способствовать легализации и развитию онлайн-пиратства. Как рассказала RT директор по связям с общественностью Медиа-коммуникационного союза Ольга Соловьёва, нововведения повлекут отток зрителей телеканалов и пользователей легальных онлайн-кинотеатров в пользу пиратских ресурсов. Члены союза предлагают внести ряд поправок в документ, в частности, разрешать транслировать зарубежный контент только официальным видеосервисам, которые имели лицензионные договоры до начала СВО на Украине.

«Медиа-коммуникационный союз» (Союз «МКС»), куда входят «Первый канал», «Газпром-медиа», «Ростелеком», МТС, «Триколор» и ВГТРК, выступил против предложения депутатов Госдумы, направленного на использование зарубежного контента без лицензии.

Союз написал официальное письмо, в котором высказал свою позицию по законопроекту о приостановлении положения Гражданского кодекса, связанного с защитой прав правообладателей из недружественных стран при показе их фильмов на территории РФ. Как сообщает «Коммерсантъ», в обращении, адресованном главе комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину, говорится о том, что использование зарубежного контента в России без разрешения его правообладателя нарушает интересы участников отрасли и может стать причиной прекращения их деятельности.

В разговоре с RT пресс-служба Союза «МКС» объяснила, что нововведения могут негативно отразиться на отечественном рынке.

«Подобное регулирование несёт высокие риски негативного влияния на медиаотрасль. В частности, данная инициатива может повлечь отток зрителей телеканалов и подписчиков легальных видеосервисов, обеспечивающих надлежащий редакционный контроль за распространяемым контентом, в пользу пиратских ресурсов, на которых какой-либо редакционный контроль попросту отсутствует», — рассказала Елена Соловьёва, директор по связям с общественностью «Медиа-коммуникационного союза».

Кроме того, члены Союза уверены, что такие действия могут спровоцировать легализацию и распространение пиратства в стране.

«Законопроект создаёт высокий риск использования данного механизма для легализации и популяризации пиратских ресурсов, что негативным образом скажется на отечественных производителях контента и правообладателях», — отметила Соловьёва.

Онлайн-кинотеатры и телеканалы предлагают внести поправки в закон, в числе которых — отказ от посредника для сбора прокатных средств. Также Союз «МКС» настаивает на том, чтобы дать возможность российскому лицензиату решать, какой контент является недоступным.

Помимо прочего, участники «Медиа-коммуникационного союза» рекомендуют разрешать доступ к зарубежному контенту только легальным площадкам, имевшим лицензионные договоры до начала СВО на Украине.

Законопроект фракции КПРФ, на который отреагировали члены МКС, внесён в Госдуму в апреле 2023 года. В нём говорится о внесении изменений, предусматривающих без разрешения переводить, публично показывать, воспроизводить и распространять зарубежный контент с исключительными правами, при этом выплачивая вознаграждение правообладателю, в 46-Ф3 (от 4 марта 2022 года). Для урегулирования процесса, согласно проекту, отчёты об использовании иностранных произведений должны передаваться в организации, уполномоченные распределять собранные средства.

Помимо Союза «МКС», инициативу не поддерживает и комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству. По данным «Коммерсанта», членам комитета остаётся непонятно, каким образом и в каком порядке будут предоставляться отчёты и вознаграждения за показ.

К слову, не все в медиотрасли относятся неодобрительно к идее транслировать на территории РФ зарубежные проекты без разрешения правообладателя.

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) в октябре 2022 года обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой принять законопроект о принудительном лицензировании, разработанный депутатом Дмитрием Кузнецовым. В документе речь шла только об офлайн-кинотеатрах из-за негативной реакции онлайн-площадок и других компаний.

«Большинство кинотеатров полностью поддерживает принудительную лицензию. Без нашего законопроекта их может ждать очень печальная судьба», — отреагировал тогда Дмитрий Кузнецов в разговоре с RT.

Также на russian.rt.com «Критический недостаток репертуара»: как эксперты отрасли относятся к идее о принудительном лицензировании фильмов

Весной 2022 года многие иностранные стриминговые платформы и зарубежные студии покинули РФ, в частности, с рынка ушли Netflix, Disney, Warner Bros., Universal и Sony Pictures. Тогда российские видеосервисы ещё имели законное право показывать иностранный контент перечисленных кинокомпаний.

В 2023 году, по истечении контрактных соглашений, из каталогов отечественных онлайн-кинотеатров начали удалять ленты и мультфильмы ушедших с российского рынка гигантов киноиндустрии. В результате с онлайн-платформ начали пропадать культовые иностранные проекты. В числе первых оказались «Друзья», «Интерстеллар», «1+1», «Маска» и франшиза «Властелин колец». Позже стали недоступны все фильмы серии «Гарри Поттер» и «Фантастические твари».

В феврале стало известно, что у многих сервисов истекает лицензионный контракт с компаниями Disney и её дочерними студиями, и после 28 февраля платформы лишились их проектов. Больше всех пострадал «Кинопоиск» — на площадке закрылся доступ к просмотру более чем 200 проектов, 57 из которых числились в списке «Топ-250». Среди них были мультфильмы «Рататуй», «Тайна Коко», «Зверополис», «Король Лев», «ВАЛЛ-И» и прочие. Также пропали такие киносаги, как «Пираты Карибского моря» и «Звёздные войны».