Жизнь музыкального продюсера и приключения блогеров на корабле: в прокат выходят «Снегирь», «Рождение легенд» и другие

В четверг, 8 июня, в прокат выходит биографическая лента «Рождение легенд» об основателе Casablanca Records, открывшем миру такие имена, как Шер и Донна Саммер. Также на больших экранах покажут триллер с элементами комедии «Стоп-слово» Закари Уигона, в котором главного героя шантажируют его специфическими пристрастиями. Любителей семейного фэнтези может заинтересовать российско-узбекская лента «Солнце на вкус», а ценителей отечественного фестивального кино — представленные на 45-м ММКФ картины «Снегирь» и «Голова-жестянка».

«Рождение легенд» (Spinning Gold)

В США 1970-х одной из самых влиятельных звукозаписывающих компаний была Casablanca Records, открывшая миру таких звёзд, как KISS, Донна Саммер, Шер, Parliament. Лейбл был запущен при участии музыкального продюсера Нила Богарта, а спустя почти 40 лет — в 2011-м — компания сына Богарта Тимоти Скотта Boardwalk Entertainment Group приступила к работе над биографической картиной про лейбл и его артистов. Фильм описывается как сага о молодом мечтателе, который начал с нуля с верой в то, что всё возможно.

Нила Богарта сыграл бродвейский артист Джереми Джордан. В работе над лентой также были задействованы такие актёры и музыканты, как Уиз Халифа, Джейсон Айзекс, Мишель Монахэн, Линдси Фонсека. В саундтрек «Рождения легенд» вошли как оригинальные композиции, так и каверы на работы главных артистов лейбла Casablanca Records 1970-х.

«Стоп-слово» (Sanctuary)

Сюжет драматического триллера с элементами комедии от режиссёра Закари Уигона вращается вокруг необычной пары: Ребекка (Маргарет Куэлли) — доминатрикс, а Хэл (Кристофер Эббот) — её клиент.

В какой-то момент Хэл вынужден сообщить девушке, что их встречи должны закончиться: он намерен возглавить семейный бизнес, доставшийся ему в наследство. Ребекку такой поворот событий не устраивает, и она начинает шантажировать молодого человека, угрожая предать огласке его увлечения.

Противостояние двух необычных личностей в рамках своеобразной «шахматной партии» высоко оценили профессиональные кинокритики на западных агрегаторах — рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes составил 92% (оценка зрителей ниже — 79%), оценка на IMDb — 7/10.

«Солнце на вкус»

Фэнтезийная комедия Эльдара Салаватова снималась в Москве, Ташкенте, Самарканде и Бухаре, на экране покажут эффектные пейзажи этих мест. Фильм представляет собой семейную историю, в центре которой 12-летний Тимур (Леонид Басов), который приехал к дедушке в Узбекистан и обнаружил в сарае древний эгрет (брошь для головного убора). Артефакт оказывается ключом к сокровищам Бухарского эмира.

Мальчик в компании деда (Александр Ильин) и всезнайки Гули (Камила Якубова) отправляется навстречу приключениям, сокровищам и волшебным открытиям.

«Голова-жестянка»

В жизни 16-летней Жени (Варвара Володина), которую называют Жесть, всё непросто: после травмы головы и ноги она стала хуже относиться как к миру в целом, так и к своему бывшему лучшему другу и возлюбленному Приходько (Олег Чугунов) в частности: его героиня винит в произошедшем. В результате достаётся всем: и другу, и брату, и одноклассникам.

Жесть начинает заново учиться общению с окружающими, попав в кружок робототехники. Его руководитель Святослав становится наставником девушки.

Сюжет фильма основан на одноимённой повести Серафимы Орловой.

«Он (сценарий. — RT) практически не отходит от сюжета, наоборот, некоторые линии раскрыты более полно. Другие, к сожалению, ушли в тень — иначе просто не влезет в хронометраж. Мне кажется, история стала более драматичной и сосредоточенной на переживаниях главных героев. Работать над сценарием было на удивление легко», — цитирует Орлову Moviestart.

Постановщиком ленты выступил Иван Капитонов («Ледяной демон»). Вместе с Варварой Володиной роли в «Голове-жестянке» исполнили Сергей Гилёв, Анна Попова, Наталья Кудряшова и другие.

Подробнее о фильме — в материале RT.

«Снегирь»

Фильм открытия 45-го Московского международного кинофестиваля «Снегирь» — драма Бориса Хлебникова, сюжет которой основан на повести Георгия Владимова «Три минуты молчания». В центре истории — блогеры Максим и Никита. Преследуя разные цели, они присоединяются к группе морских бродяг на судне «Снегирь». Центральные роли в ленте исполнили Макар Хлебников, Александр Робак, Анатолий Попов, Михаил Кремер и Тимофей Трибунцев.

В отличие от литературного первоисточника, действие фильма разворачивается в наши дни. Макс и Никита оказываются в непривычной для них среде в компании суровых моряков, прошедших не один шторм и озабоченных лишь уловом и заработком. Городские «белоручки» становятся объектами насмешек и даже травли, а во взаимоотношениях в коллективе на небольшом рыболовном судне словно отражается общество в миниатюре.

Подробнее о фильме — в материале RT.