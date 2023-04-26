Зумер с роботом и тростью: на ММКФ представили российскую ленту «Голова-жестянка»

На Московском международном кинофестивале (ММКФ) состоялась премьера фильма «Голова-жестянка» режиссёра Ивана Капитонова. Картина основана на одноимённом романе Серафимы Орловой. Главная героиня — 16-летняя Женя по прозвищу Жесть — после несчастного случая стала ходить с тростью и вести себя порой агрессивно по отношению к родителям и брату, а также постоянно задирать бывшего лучшего друга и возлюбленного Ваню Приходько, которого она винит в случившемся. Всё меняется, когда девушка знакомится со Станиславом, руководителем кружка по робототехнике. Женя рассказывает ему свою историю, и он становится её другом и наставником. В компании роботов и Стаса Женя обретает новую себя.

На 45-м ММКФ в рамках программы «Русские премьеры» прошёл показ драмеди «Голова-жестянка» режиссёра Ивана Капитонова, который выступал продюсером таких проектов, как «Пищеблок», «Яга. Кошмар тёмного леса» и «Пиковая дама: Чёрный обряд». В основу картины лёг одноимённый роман Серафимы Орловой.

Главную героиню ленты — старшеклассницу Женю (Варвара Володина) — называют Жестью не просто так. После падения, в результате которого она получила сотрясение мозга и серьёзную травму ноги, девушка стала вредничать и ругаться со всеми подряд. Особенно достаётся её бывшему лучшему другу и возлюбленному Ване Приходько (Олег Чугунов), которого Женя винит в случившемся с ней, но в то же время не может забыть. Ваня был с ней в момент, когда она упала, и после этого они расстались. Теперь девушка не может простить ни себя, ни его за то, что произошло, хотя и скучает по тем временам, когда они дружили.

Жестит девушка и по отношению к родителям и брату. Причём она сама осознаёт, что её поведение и общение с окружающими испортились, но ничего не может поделать со своей злостью. Многое в жизни Жени меняется после знакомства со Станиславом — руководителем кружка робототехники, который становится для героини не только наставником, но и другом. С его помощью Жесть учится по-доброму общаться с людьми, многое узнаёт, а также снова обретает друга в лице Приходько.

Женя — зумер с тростью в руке из-за травмированной ноги и периодически ведёт себя по-детски глупо и капризно, а порой проявляет осознанность как у взрослого человека. Иногда эти две личности в ней будто враждуют. Она жестоко обращается с бывшим возлюбленным, но понимает, что хотела сказать или сделать вовсе не это, и сожалеет о своих поступках.

Несмотря на поведение подростка, родители Жени понимают, что ей после трагедии приходится нелегко, и не ругают её. Они не ограничивают дочь в действиях и серьёзно относятся к переменам в её характере. При этом мать и отец не тянут её к психиатру насильно, но говорят, что если ситуация ухудшится, то врача девушке посетить всё же придётся.

На протяжении всей ленты зритель слышит озвученные мысли Жени и тем самым может глубже понять мотивы её поступков и в целом оценить её как личность.

Вместе с Олегом Чугуновым и Варварой Володиной в фильме снялись Сергей Гилёв («Триггер», «Пищеблок»), Анна Попова («Сладкая жизнь», «Чёрная весна»), Татьяна Яковенко («Дело чести», «Шакал»), Владимир Селезнёв («Мажор», «Фандорин. Азазель»), Наталья Кудряшова («Салют-7», «Монастырь») и другие.

© Кадр из фильма «Голова-жестянка»

Лента, как и книга, поделена на главы с забавными названиями: «День сглаза», «День, когда я живу», «Сутки с тараканами», «Вечер разумных ответов», «Время паники», «Вечер в стиле Модильяни», «Ночь бегства» и так далее.

Авторы картины сняли современный по всем параметрам фильм. В своих разговорах герои периодически используют такие слова, как буллинг; в одном из эпизодов Женя рассказывает взрослой женщине, что они с бывшим подрались, и новая знакомая называет его абьюзером. Героиня же говорит, что токсичная она, и приводит аргументы. Женя также использует феминитивы и поправляет знакомого, когда тот называет женщину «инженером». Эти маленькие детали в речи добавляют общей истории современное прочтение.

Подчёркивает характер поколения Z и внешний вид героев. Женя и её подруги предстают на экране в ярких и необычных образах: надевают футболку поверх лонгслива, широкие брюки, длинные белые носки с изображением мультяшного дракона и ходят с макияжем в стиле сериала «Эйфория» — с блёстками на лице и неоновыми стрелками.

Они снимают короткие видеоролики, в которых делятся мыслями о любви, женском влиянии в обществе и возможных прошлых жизнях, и посещают робофесты.

Варвара Володина прекрасно справилась с ролью Жени. Она сумела передать характер юной девушки, которая, кажется, ни дня не способна прожить без ссоры, но внутри страдает от одиночества. Её героиня способна влюбить в себя зрителя и вызвать своими мыслями и поведением как смех, так и грусть вперемешку со злостью.

Остальные актёры тоже органично вписались в свои образы. Правда, Приходько в ленте остался недостаточно раскрытым: он мало говорит, часто избегает бывшую подругу, зрителю порой трудно понять его поведение. В романе повествование в некоторых главах идёт от лица Вани, что помогает оценить взаимоотношения персонажей с обеих сторон. В экранизации же авторы акцентировали внимание только на Жене.

В картине интересен и саундтрек, и некоторые визуальные решения. С экрана звучат русскоязычные песни молодых исполнителей, например «Сладкое лето» Тоси Чайкиной, такой же яркой и неординарной, как и главная героиня фильма. Зритель также увидит много эффектных, запоминающихся переходов и выразительных макрокадров, добавляющих фильму свежести и оригинальности.

Лента рассчитана преимущественно на молодую аудиторию, которой близка терминология и культура нового поколения. Однако и взрослый человек при просмотре получит удовольствие, положительные эмоции и, может, даже лучше поймёт современных детей и их манеру общения на примере героев картины.