В Ливерпуле состоялся финал международного песенного конкурса «Евровидение». На сцене выступили 26 исполнителей. Первое место заняла певица из Швеции Loreen, исполнившая композицию под названием Tattoo. Серебро забрал финский рэпер Käärijä (Йере Пёухёнен), а бронза досталась израильской исполнительнице Ноа Кирель за песню Unicorn. Как считает Иосиф Пригожин, в целом конкурс перестал интересовать публику из-за своей политизированности. О том, что зрительский интерес к шоу падает, заявил и музыкальный критик Евгений Бабичев.

В Ливерпуле 13 мая прошёл финал 67-го международного песенного конкурса «Евровидение». Завершающий этап открылся украинским концертом. На сцене выступил прошлогодний победитель — хип-хоп группа Kalush Orchestra, которая исполнила песню Stefania. Также публику развлекали участники Евровидения прошлых лет с Украины, среди которых были Джамала и Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка.

В финале прозвучало 26 музыкальных композиций конкурсантов этого года. Победу одержала шведская певица Loreen с песней Tattoo. Артистка лидировала с отрывом во время голосования жюри, набрав 340 баллов, а после получила от телезрителей ещё 243 очка.

Второе место занял популярный рэпер из Финляндии Käärijä (Йере Пёухёнен). На конкурсе он выступил с песней Cha Cha Cha и получил 526 баллов, из которых 376 — во время народного голосования.

На третьем месте оказалась израильская исполнительница Ноа Кирель с композицией Unicorn. Её выступление было достаточно высоко оценено международным жюри — 177 баллов. Телезрители же отдали артистке 185 очков.

Помимо этого, в пятёрке лидеров оказались певец из Италии Марко Меньони, выступавший на конкурсе с композицией Due Vite (350 голосов), и норвежская артистка Алессандра с песней Queen of Kings (268 баллов).

Последнюю строчку на 67-м конкурсе заняла рок-группа Lord of the Lost, представляющая Германию. Музыканты выступили с песней Blood & Glitter и заработали всего 18 баллов, из которых три им присудили члены жюри.

Это не первый триумф Loreen на Евровидении. В 2012 году исполнительница из Швеции участвовала в международном конкурсе, который проходил в Баку (Азербайджан), с песней Euphoria. Тогда она получила 372 балла и забрала победу у занявшего второе место российского музыкального коллектива «Бурановские бабушки».

Таким образом, Швеция заработала седьмую победу за всю историю Евровидения. Loreen же стала вторым исполнителем, дважды выигравшим международный конкурс. Подобным достижением ранее отметился лишь ирландский исполнитель Джонни Логан, который был лидером голосования в 1980 и 1987 годах.

Победу Loreen прогнозировали ещё до объявления результатов состязания. Букмекеры оценивали её шансы на первое место в 50%. Также их мнения совпали в отношении финского рэпера, который оказался на втором месте с 24%, и израильской певицы Ноа Кирель (6%), забравшей бронзу.

Российские представители музыкальной индустрии считают, что выигрыш шведской исполнительницы вполне оправдан её талантом. Как рассказал RT критик Евгений Бабичев, о певице давно говорили, и она была явной фавориткой.

«Давно предсказывали, что в конце будет чисто хоккейное классическое противостояние Швеции и Финляндии», — отметил эксперт.

Подобное мнение выразил и продюсер Иосиф Пригожин.

«Девушка, которая победила, хоть какое-то отношение имеет к музыке, а не к «фриковству». И это плюс во всей этой истории. Я не фанат её творчества, я не знаком с ним, но она имеет отношение к музыке», — отметил он.

Что касается общей атмосферы мероприятия, Пригожин считает, что конкурс стал более политизированным и перестал интересовать публику.

«Есть много вопросов, которые не дают возможности абстрагироваться от всего, что происходит. Конкурс перестал быть привлекательным. Поговорить мы можем лишь об этой евровидийной вакханалии», — считает продюсер.

Евгений Бабичев, напротив, полагает, что в этом году организаторы «всё-таки встали на рельсы творчества».

«Если говорить про прошлый год, то куда ни глянь — какие-то выкрики были на сцене, и Джамала тоже там в начале конкурса отметилась со знаком минус. Но в этот раз был заметен уход в сторону более классического Евровидения, нежели конкурса под давлением масс, общественности, политических разборок. Поэтому, в принципе, этот конкурс намного приятнее было смотреть, чем шоу прошлого года», — заявил RT критик.

Бабичев добавил, что шоу 2023 года не было похоже на конкурс «фриков».

«В этом финале я насчитал от силы два-три номера, где действительно больше решал визуал, была какая-то нотка хайпа. Все остальные (участники. — RT) — это замечательно поющие ребята. Есть достаточно неплохие песни», — сказал он.

© AP Photo/Martin Meissner

На 66-м Евровидении, проходившем в Италии, победу одержал украинский коллектив Kalush Orchestra, а Сэм Райдер, представлявший Великобританию, занял второе место. По правилам конкурса в 2023 году шоу должно было состояться на Украине, однако Европейский вещательный союз (EBU) принял решение провести мероприятие в Англии в целях обеспечения безопасности участников и гостей конкурса. При этом представляющая Украину группа Tvorchi автоматически вошла в финал состязания.

Как и в 2022-м, Россия была отстранена от участия в международном конкурсе. Причиной стала сложная политическая ситуация. Один из организаторов конкурса, Мартин Эстердаль, в декабре прошлого года заявлял, что запрет на участие России якобы соответствует ценностям Запада: объединению через музыку, взаимовыручке и солидарности. В то же время он отмечал, что такое решение далось им непросто.

Иосиф Пригожин считает, что России необходимо было раньше самостоятельно отказаться от участия в конкурсе.

«Я вообще не понимаю, почему мы долгие годы вокруг этого конкурса создаём такую попрошайническую ситуацию. Я думаю, если бы мы отказались от этого (участия. — RT) раньше, нас бы уважали намного больше. Это надо было сделать ещё много лет назад, — считает Пригожин. — Не пока нас «прогонят», а пока мы ещё были в этой части очень нужны и востребованы».

Евгений Бабичев же, напротив, полагает, что международный конкурс «Евровидение» — крупная площадка для реализации артистов, и, по его словам, всё идёт к тому, что Россия вернётся в состав участников.

«Мне кажется, что какое-то время пройдёт, всё уляжется, и мы бы с удовольствием вернулись на этот конкурс, просто потому что это хорошая площадка, чтобы заявить о себе, — размышляет критик. — Даже если вспомнить последние годы нашего участия — мы всегда занимали хорошие места».

По мнению Бабичева, организаторы конкурса задумываются об участии России, поскольку теряют большую аудиторию и крупные денежные суммы.

«Это уже второй год, когда Россия не принимает участия. Мне кажется, организаторы задумываются об этом, потому что это серьёзное падение зрительского интереса. Россия — большая аудитория. И пакет, который они предлагают спонсорам для того, чтобы поддержать конкурс, уже не такой привлекательный для мировых бизнес-сообществ, потому что теряются миллионы», — заявил музыкальный эксперт.

Он также напомнил о других странах, чей отказ от выступлений повлиял на конкурс в целом. По словам Евгения Бабичева, Венгрия решила не принимать участие в шоу из-за излишней ЛГБТ-пропаганды, и в этом году зрители не наблюдали такого обилия обозначений сексуальных меньшинств.

«Я думаю, это всё-таки уже шаг в сторону общей толерантности. Кому-то приятно это видеть, кому-то неприятно. И повторюсь, организаторы научились считать деньги. Как-то всё идёт в сторону того, чтобы вернуть конкурс в прежнее русло», — заключил эксперт.