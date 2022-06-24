«Будет не праздник, а напряг»: что говорят музыкальные эксперты о переносе Евровидения с Украины

Европейский вещательный союз пришёл к окончательному выводу, что следующий конкурс «Евровидение» не может состояться на Украине из-за требований безопасности. Музыкальные эксперты находят данное решение справедливым. По мнению музыканта Александра Добронравова, проведение шоу на территории Украины безнравственно, а также невозможно из-за логистических трудностей. Музыкальный критик Евгений Бабичев, в свою очередь, выразил сомнения в том, что в стране смогут организовать мероприятие на должном уровне.

Организаторы песенного конкурса подтвердили, что Евровидение-2023 не будет проходить на Украине. Однако точное место проведения конкурса пока неизвестно.

«Это решение было продиктовано ответственностью EBU за обеспечение условий, гарантирующих безопасность всех организаторов и участников мероприятия, планирование которого в принимающей стране должно начаться незамедлительно», — говорится в заявлении.

Организаторы заключили, что Украина не может обеспечить безопасность делегациям во время проведения конкурса в связи с текущей обстановкой.

«В правилах песенного конкурса «Евровидение», с которыми соглашаются все участвующие вещатели, однозначно говорится, что место проведения мероприятия может быть изменено в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы», — добавили организаторы.

Они подчеркнули, что обычно для работы на Евровидении аккредитовывают не менее 10 тыс. человек, включая съёмочную группу и журналистов. Кроме того, на мероприятие приезжают порядка 30 тыс. фанатов со всего мира.

«Поэтому важно, чтобы решения, касающиеся столь сложного телевизионного мероприятия, проводимого в прямом эфире, принимались профессионалами в сфере телерадиовещания и не приобретали политический характер», — отмечается в заявлении EBU.

По традиции конкурс в 2023 году должна была провести Украина после победы Kalush Orchestra в Турине. Вероятно, организацию конкурса возьмёт на себя Великобритания, представитель которой занял второе место.

Проблемы с логистикой и человеческий фактор

Эксперты музыкальной индустрии находят решение Европейского вещательного союза разумным.

Российский певец, композитор и продюсер Александр Добронравов отметил в беседе с RT, что организовать всю логистику будет сложно с технической точки зрения.

«Сейчас в нашем Восточно-Европейском регионе нецелесообразно проводить конкурс. Я даже не касаюсь политики, потому что сама техническая сторона не позволяет этого сделать. А если брать человеческий фактор, это даже, наверное, безнравственно проводить (Евровидение. — RT). Умирают люди. Правильно, что перенесли», — сказал Добронравов.

Артист уверен, что не стоит рисковать безопасностью людей.

«Конечно, можно провести (конкурс. — RT), договориться на день тишины. Но это тоже военно-технические вопросы, которые никому не нужны. Могут быть провокации со стороны Украины. Всё это не работает в связке с искусством, с праздником. Будет не праздник, а напряг», — говорит композитор.

Музыкальный критик Евгений Бабичев тоже считает справедливым отказ от проведения конкурса на территории Украины. По его словам, власти страны могут утверждать, что они проведут самый лучший конкурс, но «одно дело слова, а другое — реализовать обещанное».

«Евровидение — это не один вечер прямого эфира, когда все собираются у телевизоров. Это большой процесс, практически месяцы кропотливой работы, когда идут плотные репетиции, установка декораций и так далее», — заметил Бабичев.

Он добавил, что сам в 2022 году болел за представителя Великобритании Сэма Райтера, и «если конкурс примет Лондон или Глазго, это будет абсолютно правильным решением».

Эксперты отмечают, что Евровидение — большой музыкальный конкурс, который большинство зрителей России очень любят, но ЛГБТ-повестка, а также выступления «фриков» разделили мнения. При этом Добронравов уверяет, что прелесть конкурса состоит в том, что в нём демонстрируются национальные и этнические особенности.

«Когда есть национальная изюминка — это всегда слышно. Очень радостно и приятно, когда сербы поют на сербском, испанцы на испанском. К примеру, португалец, исполнивший песню на родном языке, занял первое место (2017 год. — RT). В этом конкурс! Он свободный и толерантный, за что его нельзя ругать, но есть разные мнения», — отметил артист, добавив, что Евровидение — не просто музыкальный конкурс, а настоящий праздник.

«Это, наверное, единственный музыкальный конкурс, который собирает практически все страны. Там поются все жанры — и рок, и поп, и фолк, и джаз», — говорит Добронравов.

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Говоря о политический составляющей Евровидения, Александр Добронравов отметил, что «пять стран, которые не участвуют в прослушивании, а просто готовят своих участников — Германия, Великобритания, Испания, Италия, Франция, — сразу определяют политику и музыкальную, и политику общего западноевропейского настроения».

Евгений Бабичев считает, что политика была на Евровидении всегда, но говорить активно об этом стали только в последние годы. Критик поделился своим опытом участия в шоу в составе делегации из Белоруссии в 2007 году, когда конкурс проходил в Финляндии: «Тогда Дима Колдун, которому помогал Филипп Киркоров, очень успешно выступил с песней Work Your Magic и стал одним из фаворитов, что многим не понравилось».

Критик упомянул, что, по слухам, комментаторы некоторых западноевропейских стран хоть и хвалили песню и говорили об интересной постановке, просили не голосовать за артиста, потому что в стране якобы диктатура.

«Что это, если не политика?» — спрашивает Бабичев.

«Политика всегда была в конкурсе «Евровидение», но иногда хочется от этого абстрагироваться и получить удовольствие от хорошего трёхчасового шоу, когда культуры разных стран пытаются показать себя в лучшей красе», — заключил он.

Критик уверен, что политический аспект конкурса всегда был и будет, но Евровидение интересно тем, что оно рождает мировых звёзд. Он отметил, что в конкурсе «есть действительно жемчужины, которые входят в золотой фонд выступлений Евровидения», и привёл в пример итальянскую рок-группу Måneskin, занявшую первое место в 2021 году.

Евгений Бабичев также отметил, что Украина не слишком удачно справилась с проведением конкурса в 2017-м.

«Они и в мирное-то время без всяких своих внутриполитических проблем и внешних вмешательств не справились с конкурсом. Было столько мелких косяков, что журналисты, которые освещают конкурс, мои коллеги-эксперты, — мне кажется, с ужасом представляли, что им надо будет опять туда ехать», — сказал Бабичев. Он добавил, что «заявленная сумма бюджета, которая была потрачена на организацию конкурса, не использовалась по назначению — конкурс был проведён в условиях жёсткой экономии, что очень бросалось в глаза».

Критик полагает, что «все вздохнули спокойно», когда стали появляться новости о возможной смене места проведения конкурса.

«Но я вообще не удивился бы, если бы EBU продолжил тенденцию и всё-таки в конце концов разрешил бы провести конкурс. Это был бы международный скандал... Обычно место проведения определяется ближе к концу лета, в начале осени, но мне кажется, они получили какой-то негласный сигнал от стран-участниц, что «мы, ребята, туда не поедем», поэтому и стали спешно искать варианты», — заявил Бабичев.

В защиту победителей

Ранее Украина заявила о несогласии с переносом конкурса со своей территории, поскольку, по словам властей, она готова принять у себя Евровидение и уже начала подготовку. Министр культуры Александр Ткаченко сказал, что власти будут требовать пересмотра решения.

«Украина не согласна с характером принятия такого решения, когда нас поставили перед фактом без обсуждения других вариантов. Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства», — передаёт ТАСС.

Солист Kalush Orchestra сообщил в своём аккаунте Instagram*, что вся группа очень разочарована решением комиссии, и призвал организаторов дать шанс Украине. Он заверил, что страна сделает всё для обеспечения безопасности.

«Наша команда также очень разочарована решением EBU, и очень надеемся, что его можно как-то изменить, поскольку мы очень хотим провести это Евровидение на Украине и наши ВСУ сделают всё возможное, чтобы это было безопасно для всех. Потому просим EBU и всех, кто принимает решения, просто дать нам немного времени, и мы вам докажем, что всё будет так, как должно» — сказал Олег Псюк.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что Евровидение-2023 должно проходить на Украине. Политик гордится вторым призовым местом и был бы рад, если бы шоу прошло на его родине, однако, по его словам, Украина как победитель заслужила проведение конкурса. Он считает, что Киев или другой крупный город страны будет «фантастическим местом» для такого масштабного мероприятия.

Премьер-министр также отметил, что с его последнего визита в украинскую столицу в апреле многое изменилось — атмосфера в Киеве постепенно приходит в норму.

«Не скажу, что город полностью гудит и шумит, но он гораздо более оживлённый. Люди чувствуют себя более уверенно, выходят на улицу посидеть в кафе и ресторанах — такого не было несколько недель назад», — цитирует премьер-министра ТАСС.

Борис Джонсон отметил, что до песенного конкурса «Евровидение» ещё целый год и «к тому моменту всё будет прекрасно».

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