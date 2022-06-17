Отход от традиций: Украина не сможет провести конкурс «Евровидение-2023»

Европейский вещательный союз сообщил, что не будет проводить Евровидение на Украине в 2023 году. Такое решение было принято в связи с невозможностью обеспечить необходимые условия безопасности и операционные гарантии. Следующий конкурс может пройти в Великобритании. В мае 2022-го украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении с песней Stefania. Второе место занял британский артист Сэм Райдер.

В пятницу, 17 июня, Европейский вещательный союз (EBU), занимающийся организацией Евровидения, сообщил, что Украина не сможет провести международный песенный конкурс в 2023 году. Согласно распространённому заявлению, такое решение было принято из-за обстоятельств, не позволяющих соблюсти все необходимые гарантии безопасности.

«После объективного анализа референтная группа и совет управляющих песенного конкурса «Евровидение» с глубоким сожалением пришли к заключению, что в сложившихся обстоятельствах Национальная общественная телерадиокомпания Украины не способна обеспечить предусмотренные правилами конкурса условия безопасности и операционные гарантии, необходимые для того, чтобы вещатель мог организовать и провести песенный конкурс «Евровидение», — говорится в заявлении EBU.

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Проведение конкурса в стране — победительнице предыдущего Евровидения стало традицией, однако в EBU подчеркнули, что это возможно только при условии соблюдения определённых критериев, включая безопасность всех заинтересованных сторон.

«Европейский вещательный союз хотел бы поблагодарить Национальную общественную телерадиокомпанию Украины за искреннее сотрудничество и усилия, которые она приложила для изучения всех (возможных. — RT) вариантов действий в недели, последовавшие за победой группы Kalush Orchestra 14 мая в Турине. Союз разделяет печаль и разочарование по поводу того, что конкурс следующего года не сможет состояться на Украине», — заявили организаторы мероприятия.

В связи со сложившейся ситуацией EBU обратился к Великобритании с просьбой о проведении там Евровидения-2023, поскольку исполнитель из этой страны занял второе место на конкурсе в Турине.

При этом организаторы конкурса уточнили: «Мы твёрдо намерены сделать так, чтобы победа Украины нашла отражение в шоу следующего года. Эта задача будет приоритетом в наших обсуждениях с теми, кто в итоге станет организатором конкурса».

В EBU также отметили, что Евровидение — один из самых сложных телепроектов в мире, над которым работает огромное количество людей, и на его подготовку требуется как минимум год.

Kalush Orchestra на Евровидении

AP

© Luca Bruno

Украинская группа Kalush Orchestra заняла первое место на Евровидении-2022 с композицией Stefania. По сумме зрительского голосования и оценок жюри артисты получили 631 балл и оставили далеко позади фаворита судей — исполнителя из Великобритании Сэма Райдера с песней Space Man (466 очков). Украине профессиональное жюри поставило 192 балла, присвоив Kalush Orchestra четвёртое место. Наивысшую оценку коллектив получил от судей из Латвии, Литвы, Молдавии, Польши и Румынии.

Украинский исполнитель впервые выступил на Евровидении в 2003 году, а первую победу стране принесла певица Руслана с хитом Wild Dances в 2004-м. Ещё одной победительницей стала Джамала. В 2016-м она выступила с композицией «1944», посвящённой депортации крымских татар.

Вторые места Украине обеспечили Верка Сердючка с песней Dancing Lasha Tumbai в 2007 году и Ани Лорак с композицией Shady Lady в 2008-м. Третье место в 2013-м заняла Злата Огневич с песней Gravity.