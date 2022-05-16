Подмена оценок, политика и плагиат: скандалы вокруг Евровидения-2022

После финала песенного конкурса «Евровидение» делегации трёх стран обвинили организаторов шоу в подмене оценок. Они утверждают, что национальные жюри присудили участникам одни баллы, а в эфире были озвучены другие. В то же время сербский музыкант заявил, что победители конкурса, украинская группа Kalush Orchestra, прибегла к плагиату. Ранее артисты нарушили правила Евровидения, выступив на сцене с политическим обращением.

Делегации Грузии, Румынии и Азербайджана обвинили организаторов Евровидения в подмене оценок. Согласно заявлениям, члены жюри в каждой из этих стран выставили одни оценки, а в эфире конкурса были объявлены другие.

По данным информационного портала Новости-Грузия, национальное жюри поставило наивысшую оценку украинской группе Kalush Orchestra, тогда как на официальном сайте Евровидения указано, что 12 баллов от страны получил представитель Великобритании Сэм Райдер. Согласно представленному списку, украинскому коллективу досталось шесть баллов.

От Азербайджана на сайте конкурса представлены такие же оценки: 12 баллов для Сэма Райдера и шесть — для Kalush Orchestra. По данным портала 1News.az, у представителя национального жюри не было возможности объявить оценки — когда пришла его очередь, организаторы шоу сообщили о технических неполадках. В итоге оценки называл представитель Европейского вещательного союза.

«Азербайджан отдал 12 баллов Украине, а не Великобритании. Никаких технических неполадок с нашей стороны не было. По данному вопросу ведётся разбирательство, результаты которого будут представлены вниманию широкой общественности», — заявила телеведущая Фарида Расулова.

По словам главы румынской делегации Юлианы Марчук, высшую оценку национальное жюри поставило представителям Молдавии, однако во время трансляции представитель шоу заявил, что 12 баллов досталось Kalush Orchestra. Молдавия же не получила ни одного балла.

«Мы были удивлены, обнаружив, что результат голосования румынского жюри не был учтён при подсчёте итогового рейтинга, организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны. Уточняем, что жюри из Румынии решило поставить максимальный балл представителям Молдавии», — цитирует Юлиану Марчук РИА Новости.

В то же время на сайте Евровидения появилась информация о том, что в некоторых странах использовались «определённые неправильные схемы голосования». Из списка жюри с сайта конкурса убрали представителей шести стран — Грузии, Азербайджана, Румынии, Польши, Сан-Марино и Черногории.

«С целью соблюдения инструкций по голосованию конкурса («Евровидение». — RT) Европейский вещательный союз вместе со своим партнёром по проведению голосования рассчитал альтернативный агрегированный результат для каждой упомянутой страны как во втором полуфинале, так и в финале (расчёт был сделан на основании данных других стран со схожими результатами голосования)», — говорится в заявлении.

Организаторы подчеркнули, что Европейский вещательный союз очень серьёзно относится к любым предполагаемым попыткам манипулирования голосованием на конкурсе и имеет право отозвать такие голоса независимо от того, как они повлияют на исход голосования.

Украинский коллектив Kalush Orchestra оказался фигурантом ещё одного скандала. Сербский фолк-певец Милан Радулович обвинил артистов, выступавших с композицией Stefania, в плагиате. По его словам, музыканты взяли за основу песню его отца Аци Лукаса Soba za plakanje 1998 года.

Представитель артиста отметил, что тот не планирует подавать в суд на музыкантов, и подчеркнул, что, в случае участия в конкурсе Аца Лукас непременно победил бы.

Кроме того, группа Kalush Orchestra нарушила правила конкурса, выступив после исполнения своего номера с призывом помочь Мариуполю и «Азовстали». При этом артисты были проинформированы о требовании не касаться политики: по словам директора коллектива Николая Кучерявого, изначально их номер имел чёткий посыл, связанный с текущими событиями на Украине, однако группу заставили его изменить. Но фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк в итоге не удержался от высказывания.

Также по теме «Абсолютно безболезненная история»: Россию отстранили от участия в Евровидении-2022 Организаторы Евровидения заявили, что Россия не сможет принять участие в песенном конкурсе в 2022 году. По мнению руководства...

Несмотря на нарушение правил представители Европейского вещательного союза заявили, что призыв носит «гуманитарный, а не политический характер», поэтому никаких санкций в адрес Kalush Orchestra не последует.

Финал песенного конкурса «Евровидение» прошёл в итальянском Турине в ночь с 14 на 15 мая. Победу одержал коллектив Kalush Orchestra, а второе место занял артист из Великобритании Сэм Райдер с песней Spaceman. Именно он был лидером по результатам оценок экспертов, однако в результате голосования зрителей опустился на вторую строчку. На третьем месте — представительница Испании Шанель Терреро с зажигательной песней SloMo.

Российские артисты в 2022 году в Евровидении не участвовали. Они были отстранены Европейским вещательным союзом после начала спецоперации на Украине.