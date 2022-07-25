«Традиция солидарности»: Евровидение-2023 пройдёт в Великобритании

Европейский вещательный союз объявил, что международный песенный конкурс «Евровидение-2023» пройдёт в Великобритании. Представитель этой страны Сэм Райтер занял второе место на состязании в Турине. В ближайшее время будет выбран город, в котором состоится мероприятие, а точная дата его проведения пока не называется. Выигравшая конкурс в 2022 году Украина без отбора пройдёт в финал Евровидения. При этом организаторы обещают, что неотъемлемой частью грядущего шоу станет украинский колорит.

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» официально подтвердили, что в 2023 году международное музыкальное состязание проведёт Великобритания. Европейский вещательный союз (EBU) принял такое решение в целях обеспечения безопасности участникам и гостям шоу. Кроме того, по словам организаторов, Великобритания, занявшая второе место в 2022 году, имеет большой опыт проведения конкурса. Соединённое Королевство уже восемь раз принимало Евровидение: в Лондоне (1960, 1963, 1968 и 1977 годы), Эдинбурге (1972), Брайтоне (1974), Харрогейте (1982) и Бирмингеме (1998). Организацией шоу в 2023 году займётся BBC.

«Корпорация BBC уже четыре раза брала на себя обязанности по организации конкурса вместо других стран-победительниц. Эта традиция солидарности сохраняется, и мы знаем, что конкурс следующего года, с одной стороны, станет демонстрацией изобретательности и мастерства одного из самых опытных общественных вещателей в Европе, а с другой, будет способствовать тому, чтобы победительницу этого года, Украину, чествовали и не забывали на протяжении всего мероприятия», — говорится в заявлении EBU.

Что касается Украины, организаторы выразили сожаление, что страна не сможет принять у себя конкурс, но заверили, что она автоматически выйдет в финал состязания наряду со странами «большой пятёрки».

Согласно правилам, Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция напрямую переходят в финал независимо от того, какое место было занято их представителями в предыдущем конкурсе, поскольку эти страны вносят наибольший финансовый вклад в конкурс.

«Мы глубоко сожалеем, что наши украинские коллеги и друзья не могут провести песенный конкурс «Евровидение» 2023 года. Для нас большая честь принимать у себя крупнейшее и самое сложное музыкальное соревнование в мире», — заявил генеральный директор BBC Тим Дэйви.

Несмотря на отказ от проведения конкурса на территории Украины председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании страны Николай Чернотицкий подчеркнул, что Европейский вещательный союз продолжит поддерживать Киев.

Известно, что конкурс пройдёт с украинским колоритом — представители страны совместно с британскими коллегами займутся разработкой и реализацией этнических элементов шоу.

«Песенный конкурс «Евровидение» 2023 года пройдёт не на Украине, но в поддержку Украины. Мы благодарны нашим партнёрам из BBC за солидарность с нами. Уверен, что вместе мы сможем создать на этом мероприятии украинскую атмосферу и вновь сплотить всю Европу вокруг наших общих ценностей, таких как (стремление к. — RT) миру, оказание поддержки, а также воспевание разнообразия и таланта», — сказал Чернотицкий.

Группа Kalush Orchestra с песней Stefania принесла Украине первое место на Евровидении-2022, которое прошло в итальянском Турине. По традиции страна, победившая в состязании, получает право на проведение музыкального конкурса. Однако правила также предусматривают, что в экстренных случаях это право переходит другой стране.

О невозможности проведения Евровидения-2023 на территории Украины EBU сообщил в июне. Тогда союз допустил передачу права проведения состязания Великобритании, поскольку её участник Сэм Райтер занял второе место. В организации заявили, что решение о переносе конкурса с территории Украины было продиктовано ответственностью союза за обеспечение условий, гарантирующих безопасность всех организаторов и участников мероприятия.

Музыкальные эксперты сочли это решение абсолютно оправданным, поскольку рисковать безопасностью людей нецелесообразно. Победители 2022 года с таким вердиктом были не согласны. В поддержку Украины выступил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Политик отметил, что во время его последней поездки в Киев обстановка в городе была относительно стабильной, и добавил, что к 2023 году «всё будет прекрасно».

Точное место и дата проведения Евровидения-2023 пока не сообщаются.