«Он был талантлив во многих ипостасях»: каким запомнят Валентина Юдашкина

На 60-м году жизни скончался известный советский и российский модельер, народный художник России Валентин Юдашкин. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. Коллеги дизайнера и другие культурные деятели выражают соболезнования. Историк моды Александр Васильев отметил, что Юдашкин «был талантлив во многих ипостасях», а стилист Владислав Лисовец назвал его «человеком невероятной культуры».

Во вторник, 2 мая, стало известно о смерти советского и российского модельера, народного художника России Валентина Юдашкина. Ему было 59 лет. Информацию подтвердили в пресс-службе Дома моды дизайнера.

«Да, мы подтверждаем информацию, что Юдашкина не стало», — сказал пресс-секретарь в беседе с ТАСС.

По данным портала «Газета.Ru», в 2016 году Валентину Юдашкину диагностировали онкологическое заболевание, с которым он боролся последние годы жизни. В марте 2023-го сообщалось, что врачи дают обнадёживающие прогнозы по поводу состояния модельера.

Соболезнования в связи со смертью Валентина Юдашкина выразили его коллеги и другие деятели культуры.

Историк моды Александр Васильев в разговоре с RT напомнил о многогранном творчестве Юдашкина и подчеркнул, что он был талантливым человеком «во многих ипостасях».

«Валентин Абрамович Юдашкин был очень талантливым российским модельером, который творил в стиле гламурного максимализма. Он был талантлив во многих ипостасях: разработал форму для российской армии и дважды — для российской сборной на Олимпийских играх. Он создавал парфюмерию и украшения, оформлял спектакли», — говорит Васильев.

Также он вспомнил о начале творческого пути Валентина Юдашкина.

«Начинал как парикмахер в Доме моды другого мэтра, недавно скончавшегося Вячеслава Михайловича Зайцева. Несколько раз он заменял меня в программе «Модный приговор» в качестве судьи. Это был очень ласковый, вкрадчивый, обаятельный человек. И имя его, конечно, не погибнет, так как его дело будет продолжать дочка», — сказал Александр Васильев.

Стилист и дизайнер Владислав Лисовец в беседе с RT назвал Юдашкина «человеком невероятной культуры» и отметил, что его смерть — трагедия для всей страны.

«С начала 1990-х годов это человек, который помогал всем артистам роскошно выглядеть, предлагал им свои наряды. Человек, который представлял Россию на Западе, устраивал показы... Человек невероятной культуры, интеллигентный. Поэтому это трагедия для страны», — подчеркнул собеседник RT.

Депутат и первый зампред комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко отметила, что «Юдашкин был очень яркой фигурой» не только в сфере моды, но и в культуре в целом.

«С ним дружили очень многие деятели культуры. Каждый его показ превращался в театрализованное шоу, на которое все спешили попасть и посмотреть хотя бы по телевизору. Искренне жаль, потому что Валентина любили. Любили по-человечески, очень привязаны к нему были многие. Искренние соболезнования семье, близким и, конечно, почитателям его таланта», — цитирует депутата «Газета.Ru».

Певец Николай Басков на своей странице в социальной сети назвал Юдашкина легендой мировой моды, потрясающим человеком и другом.

«Мои глубочайшие соболезнования родным, близким и всем поклонникам гения», — также говорится в сообщении.

Модельеру Татьяне Котеговой Валентин Юдашкин запомнился легкоранимым и доброжелательным человеком. Также она отметила его трудолюбие.

«Путь Юдашкина был очень трудный. Он шёл к своей вершине много лет, и коллекции были уникальные. Он показывал их в Париже, Париж ему рукоплескал. И даже когда он уже был болен, то всё равно Дом моды продолжал работать, коллекции были представлены на модные шоу», — приводит слова Котеговой Пятый канал.

Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в Одинцовском районе Московской области. Будучи школьником, он проявлял интерес к моделированию одежды. Несмотря на то что будущий дизайнер уже тогда кроил и шил по собственным рисункам, родители не сразу одобрили выбор сына.

Юдашкин поступил в Московский индустриальный техникум, но ему пришлось оставить обучение из-за срочной службы. После демобилизации он вернулся к учёбе и окончил техникум с отличием. Юдашкин стажировался в Доме моды Вячеслава Зайцева, а после получения диплома его распределили в Центральное проектно-конструкторское бюро при Министерстве бытового облуживания РСФСР на должность старшего художника.

В 1987 году состоялась первая выставка Валентина Юдашкина. Коллекция дизайнера «Русь изначальная» состояла из более 150 разных платьев.

В 1991-м Юдашкин был приглашён на Неделю высокой моды в Париж, где представил свою коллекцию «Фаберже». Одна из работ дизайнера — платье в форме яйца Фаберже — была передана в Музей костюма Лувра. Его произведения также хранятся в калифорнийском Музее моды. Юдашкин был избран членом-корреспондентом Синдиката высокой моды Парижа.

В 1993-м модельер основал в Москве Дом Моды Valentin Yudashkin, который специализируется на эксклюзивной одежде, аксессуарах, ювелирных украшениях и интерьерных товарах. Позднее дизайнер открыл бренд Yudashkin Jeans, выпускающий повседневную одежду.

Валентин Юдашкин неоднократно разрабатывал коллекции для олимпийской сборной России. Также он сотрудничал со многими известными марками, такими как Disney, Faberlic, «Аэрофлот». Бренд Юдашкина представлен во многих странах мира, включая Италию, Францию, Болгарию, США.