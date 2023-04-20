«Кто об этом просил?»: пользователи соцсетей раскритиковали новость о перезапуске «Сумерек»

Знаменитая подростковая сага «Сумерки» обретёт вторую жизнь. Компания Lionsgate Television, которой принадлежат права на адаптацию книг Стефани Майер, начала разработку многосерийного проекта по фантастической вселенной. На данном этапе неизвестно, станет ли грядущий проект перезапуском, ответвлением или переосмыслением франшизы. Пользователи социальных сетей прохладно встретили анонс: многие уверены, что книжный цикл не нуждается ещё в одной экранизации.

Книжный фэнтези-цикл Стефани Майер «Сумерки» получит сериальную адаптацию, сообщает The Hollywood Reporter. Кинофраншиза, основанная на произведениях, пользовалась большой популярностью у зрителей в 2000-х и 2010-х и стала одной из самых успешных для Lionsgate. Суммарные сборы четырёх фильмов, выпущенных в период с 2008 по 2012 год, превысили $3,4 млрд, а книги Майер стали бестселлерами.

Фильмы «Сумерки» оказались «путёвкой в жизнь» для Тейлора Лотнера и Кристен Стюарт, а Роберта Паттисона, ранее исполнившего одну из заметных ролей в четвёртой части серии «Гарри Поттер», закрепили в статусе звезды. В то же время франшиза получила множество негативных рецензий со стороны кинокритиков — на Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» лент колеблется от 25% до 49%. При этом киносерия оказалась одной из наиболее популярных подростковых саг вообще и о вампирах в частности. Хотя некоторые поклонники мистического кино утверждали, что именно эта франшиза «убила» жанр ужасов о вампирах и оборотнях, превратив его в мыльную оперу.

Кто будет играть Беллу, Калленов, Джейкоба, клан Вольтури и других персонажей «Сумерек», пока неизвестно. Режиссёр, подробности сценария, даже платформа, на которой проект будет транслироваться, также остаются тайной. Проект находится на ранней стадии разработки, в настоящее время сценаристка Синед Дэйли («Детективное агентство Дирка Джентли», «Воспитанные волками», «Ходячие мертвецы: Мир за пределами», «Голубая кровь») работает над деталями грядущего проекта. Будет ли он перезапуском или ответвлением основной истории, пока неясно. Также известно, что, скорее всего, в работе над сериалом будет задействована Стефани Майер. Исполнительными продюсерами проекта станут Вик Годфри («Я, робот», «Вавилон», «Виноваты звёзды») и Эрик Фейг («Мистер и миссис Смит», серия фильмов «Шаг вперёд»).

Кадр из фильма «Сумерки»

globallookpress.com

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Многие пользователи социальных сетей негативно восприняли новость о перезапуске франшизы и активно критикуют решение кинематографистов.

«Нам нужно узаконить насилие в отношении кино/телережиссёров», — заявил один из блогеров.

«Для чего они перезапускают «Сумерки»? Кто об этом просил?» — негодует другой.

Не упустили возможности высказаться и те, кто был не в восторге от оригинальных фильмов.

«Ох, с оригинальными фильмами они никогда не сравнятся. То были комедийные шедевры. Идеальный шторм, получившийся из ужасного первоисточника в смеси с режиссурой и актёрской игрой на кошмарном уровне. Они никогда не смогут снова добиться такого результата, да и первоисточник, в любом случае, слишком ужасен, чтобы его можно было хорошо экранизировать», — иронизирует один из комментаторов.

«О господи, в первый-то раз и так уже достаточно плохо было!» — негодует другой блогер.

Многие обвиняют Голливуд в отсутствии креатива и новых идей. Другие указывают на гонку между брендами.

«Похоже на изящный способ сказать, что «у нас нет никаких идей», — написал один из пользователей сервиса микроблогов.

«Что ж, только HBO объявила о своей ужасной идее по поводу перезапуска «Поттера» в ТВ-формате, как другие франшизы уже на всех парах несутся, чтобы спрыгнуть с того же обрыва», — говорится в другом комментарии.

В то же время есть и те, кто положительно реагирует на новости о сериале по «Сумеркам».

«Надеюсь, мы увидим те самые сцены из «Солнца полуночи». Совершенно чокнутые сцены с Эдвардом omg», — пишет пользовательница Twitter.

«Не нравится — не смотрите... Ваше, блин, НЕТ здесь ничего не изменит, идите живите своей жизнью и дайте тем, кому это правда нравится, получить удовольствие. Это для тех, кому сага понравилась, делается, а не для вас», — возмутился потоком негатива блогер.

Дата выхода нового сериала по вселенной «Сумерек» на данный момент неизвестна.

Проект был анонсирован спустя несколько дней после того, как Warner Bros. Discovery объявили о намерении перезапустить франшизу «Гарри Поттер». Известно, что по книгам Джоан Роулинг будет снят сериал, каждый сезон которого охватит одну книгу литературного цикла.

Также стало известно о планах компании выпустить новый сериал, действие которого будет связано с сюжетом «Теории большого взрыва». В то же время Warner Bros. Discovery работает над предысторией «Игры престолов» — сериалом, основанным на фантастических новеллах Джорджа Мартина «Повести о Дунке и Эгге».