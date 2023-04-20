«Кто об этом просил?»: пользователи соцсетей раскритиковали новость о перезапуске «Сумерек»
- Кадр из фильма «Сумерки»
- globallookpress.com
- © PLANET PHOTOS
Книжный фэнтези-цикл Стефани Майер «Сумерки» получит сериальную адаптацию, сообщает The Hollywood Reporter. Кинофраншиза, основанная на произведениях, пользовалась большой популярностью у зрителей в 2000-х и 2010-х и стала одной из самых успешных для Lionsgate. Суммарные сборы четырёх фильмов, выпущенных в период с 2008 по 2012 год, превысили $3,4 млрд, а книги Майер стали бестселлерами.
Фильмы «Сумерки» оказались «путёвкой в жизнь» для Тейлора Лотнера и Кристен Стюарт, а Роберта Паттисона, ранее исполнившего одну из заметных ролей в четвёртой части серии «Гарри Поттер», закрепили в статусе звезды. В то же время франшиза получила множество негативных рецензий со стороны кинокритиков — на Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» лент колеблется от 25% до 49%. При этом киносерия оказалась одной из наиболее популярных подростковых саг вообще и о вампирах в частности. Хотя некоторые поклонники мистического кино утверждали, что именно эта франшиза «убила» жанр ужасов о вампирах и оборотнях, превратив его в мыльную оперу.
Кто будет играть Беллу, Калленов, Джейкоба, клан Вольтури и других персонажей «Сумерек», пока неизвестно. Режиссёр, подробности сценария, даже платформа, на которой проект будет транслироваться, также остаются тайной. Проект находится на ранней стадии разработки, в настоящее время сценаристка Синед Дэйли («Детективное агентство Дирка Джентли», «Воспитанные волками», «Ходячие мертвецы: Мир за пределами», «Голубая кровь») работает над деталями грядущего проекта. Будет ли он перезапуском или ответвлением основной истории, пока неясно. Также известно, что, скорее всего, в работе над сериалом будет задействована Стефани Майер. Исполнительными продюсерами проекта станут Вик Годфри («Я, робот», «Вавилон», «Виноваты звёзды») и Эрик Фейг («Мистер и миссис Смит», серия фильмов «Шаг вперёд»).
- Кадр из фильма «Сумерки»
- globallookpress.com
- © PLANET PHOTOS
Многие пользователи социальных сетей негативно восприняли новость о перезапуске франшизы и активно критикуют решение кинематографистов.
«Нам нужно узаконить насилие в отношении кино/телережиссёров», — заявил один из блогеров.
«Для чего они перезапускают «Сумерки»? Кто об этом просил?» — негодует другой.
Не упустили возможности высказаться и те, кто был не в восторге от оригинальных фильмов.
«Ох, с оригинальными фильмами они никогда не сравнятся. То были комедийные шедевры. Идеальный шторм, получившийся из ужасного первоисточника в смеси с режиссурой и актёрской игрой на кошмарном уровне. Они никогда не смогут снова добиться такого результата, да и первоисточник, в любом случае, слишком ужасен, чтобы его можно было хорошо экранизировать», — иронизирует один из комментаторов.
«О господи, в первый-то раз и так уже достаточно плохо было!» — негодует другой блогер.
Многие обвиняют Голливуд в отсутствии креатива и новых идей. Другие указывают на гонку между брендами.
«Похоже на изящный способ сказать, что «у нас нет никаких идей», — написал один из пользователей сервиса микроблогов.
«Что ж, только HBO объявила о своей ужасной идее по поводу перезапуска «Поттера» в ТВ-формате, как другие франшизы уже на всех парах несутся, чтобы спрыгнуть с того же обрыва», — говорится в другом комментарии.
В то же время есть и те, кто положительно реагирует на новости о сериале по «Сумеркам».
«Надеюсь, мы увидим те самые сцены из «Солнца полуночи». Совершенно чокнутые сцены с Эдвардом omg», — пишет пользовательница Twitter.
«Не нравится — не смотрите... Ваше, блин, НЕТ здесь ничего не изменит, идите живите своей жизнью и дайте тем, кому это правда нравится, получить удовольствие. Это для тех, кому сага понравилась, делается, а не для вас», — возмутился потоком негатива блогер.
Дата выхода нового сериала по вселенной «Сумерек» на данный момент неизвестна.
Проект был анонсирован спустя несколько дней после того, как Warner Bros. Discovery объявили о намерении перезапустить франшизу «Гарри Поттер». Известно, что по книгам Джоан Роулинг будет снят сериал, каждый сезон которого охватит одну книгу литературного цикла.
Также стало известно о планах компании выпустить новый сериал, действие которого будет связано с сюжетом «Теории большого взрыва». В то же время Warner Bros. Discovery работает над предысторией «Игры престолов» — сериалом, основанным на фантастических новеллах Джорджа Мартина «Повести о Дунке и Эгге».