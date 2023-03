Абсолютный лидер: фильм «Всё везде и сразу» забрал «Оскары» в ключевых номинациях

В США прошла 95-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Мероприятие традиционно было организовано в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Главного приза удостоилась картина «Всё везде и сразу». Проект также получил награды в таких категориях, как «Лучший режиссёр», «Лучший сценарий» и «Лучший монтаж». Премии в актёрских номинациях академия присудила Мишель Йео, Брендану Фрейзеру, Джейми Ли Кёртис и Ке Хюи Куану.

В США в стенах лос-анджелесского театра «Долби» прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар», присуждаемой Американской академией кинематографических искусств и наук за заслуги в области кинематографа.

Вопреки сложившейcя традиции на этот раз красная дорожка впервые с 1961 года была заменена на ковёр цвета шампань. К тому же звёзды Голливуда прошлись по ней в крытом помещении, а не под открытым небом, как в прежние годы. Таким образом организаторы намеревались защитить гостей от непогоды и превратить дневное торжество в вечернее.

Ведущим мероприятия в третий раз стал комик и сценарист Джимми Киммел. Он также вёл церемонии в 2017 и 2018 годах. В своём выступлении комик не упустил возможность упомянуть прошлогодний скандал с Уиллом Смитом, который дал пощёчину Крису Року за шутку в адрес его жены Джады Пинкетт Смит. Киммел заверил, что если кто-то в театре прибегнет к насилию, то его непременно наградят как лучшего актёра и предоставят ему возможность произнести речь длиною в 19 минут. Также он призвал специальную кризисную команду «Оскара» в случае возникновения непредвиденных обстоятельств не делать ничего, как и в прошлом году.

Лучшей картиной года американская киноакадемия признала фантастический комедийно-приключенческо-драматический боевик режиссёров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Всё везде и сразу» об иммигрантке, на чьи плечи свалилось спасение мультивселенной. Лучшей актрисой стала Мишель Йео, которая исполнила в картине главную роль.

Всего фильм из 11 номинаций одержал победу в семи категориях и получил статуэтки за оригинальный сценарий, режиссуру, монтаж. Снявшиеся в ленте американский актёр китайского происхождения Ке Хюи Куан и американская актриса Джейми Ли Кёртис удостоились наград за мужскую и женскую роли второго плана соответственно. В карьере обоих актёров это первые номинации на «Оскар».

Ранее Йео и Куан получили награды премий Гильдии актёров, «Золотой глобус» и «Сатурн» в аналогичных категориях, а фильм был отмечен статуэткой BAFTA за монтаж, стал лучшим фэнтези по версии «Сатурна» и оказался самым титулованным кинопроектом за всю историю.

На главную награду претендовали ещё девять лент, в числе которых — «Элвис», «Фабельманы», «Треугольник печали», «Тар», «Банши Инишерина» и другие.

Брендан Фрейзер

Gettyimages.ru

© Jeff Kravitz

Статуэтку в категории «Лучшая мужская роль» забрал Брендан Фрейзер, исполнивший роль одинокого папы в ленте Даррена Аронофски «Кит». Он обошёл Колина Фаррелла («Банши Инишерина»), Пола Мескала («Солнце моё»), Билла Найи («Жить») и Остина Батлера («Элвис»).

Команда «Кита» также получила статуэтку за «Лучший грим и причёски»: по сюжету вес персонажа Фрейзера, страдающего от ожирения, достигает 272 кг. Для аутентичного отображения героя на экране был изготовлен специальный 136-киллограмовый костюм. После того как актёр его надевал, ему сверху накладывали грим.

Фильм немецкого постановщика Эдварда Бергера «На западном фронте без перемен» был удостоен призов в номинациях «Международный художественный фильм», «Лучшая операторская работа» (Джеймс Френд), «Лучшая работа художника-постановщика» (Кристиан М. Гольдбек и Эрнестина Хиппер) и «Лучший оригинальный саундтрек» (Фолькер Бертельман).

На награду также претендовали фильмы из Аргентины, Бельгии, Польши. Россия в этом году не представила фильм на соискание «Оскара» по решению Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Команда фильма «На западном фронте без перемен»

Gettyimages.ru

© Rich Polk

Фильм Сары Полли «Говорят женщины» удостоен «Оскара» за лучший адаптированный сценарий. Лента снята по одноимённому роману Мириам Тейвз, основанному на реальных событиях.

Награду за лучший анимационный фильм получила новая экранизация сказки Карло Коллоди про деревянного мальчика — «Пиноккио» мексиканского режиссёра Гильермо дель Торо. В аналогичной короткометражной номинации победу одержала картина «Мальчик, Крот, Лис и Конь» Питера Бэйнтона и Чарли Маккизи.

В категории для короткометражных лент премию вручили ленте «Прощание по-ирландски», а короткометражная документальная лента «Выход» российских режиссёров Максима и Евгении Абругаевых о морском биологе осталась без награды. Премию присудили ленте «Заклинатели слонов» индийской постановщицы Картики Гонсалвес.

Победы за лучшие костюмы удостоилась Рут Е. Картер, создавшая более 2 тыс. нарядов для фильма «Чёрная пантера: Ваканда навеки». Ещё одну награду Картер завоевала в 2019 году за работу в первой части картины.

Сюрпризом на церемонии стало появление ослицы Дженни якобы из драмы «Банши Инишерина», однако позднее стало известно, что это не то животное, которое снялось в фильме. К слову, картина Мартина Макдоны с Колином Фарреллом, претендовавшая на награду в девяти категориях, не удостоилась ни одной.

«Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, представленный в четырёх номинациях, получил приз за визуальные эффекты, а «Топ Ган: Мэверик» — за звуковое оформление.

Во время церемонии традиционно было представлено несколько музыкальных номеров. Со сцены прозвучали номинированные на «Оскар» песни This Is A Life («Всё везде и сразу»), Applause («Теперь вместе»), Hold My Hand Леди Гаги («Топ Ган: Мэверик»), а также Lift Me Up Рианны («Чёрная Пантера: Ваканда навеки»). Победу одержала композиция Naatu Naatu из индийской киноленты «RRR: Рядом ревёт революция» С.С. Раджамули.