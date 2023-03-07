От классики к современным тенденциям: в России стартует фестиваль индийского кино

Во вторник, 7 марта, стартует фестиваль индийского кино «Любовь». В программу вошли любимые многими зрителями картины — «Девдас», «Всё в жизни бывает», «Слепая любовь», «Баджирао и Мастани», «И в печали, и в радости» и другие. Кроме того, 8 марта состоится премьера ленты «Лжецы» с внуком Раджа Капура Ранбиром Капуром в главной роли. Смотр продлится до 12 марта и пройдёт в 21 городе, включая Москву.

Во вторник, 7 марта, в России стартует фестиваль индийского кино «Любовь». Мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню, будет проходить в 21 городе и продлится до 12 марта. Фильм открытия — «Слепая любовь» с Аамиром Кханом и Каджол в главных ролях. В первый день смотра организаторы планируют провести в ТРЦ «Океания» в Москве праздник с индийскими песнями и танцами.

В рамках фестиваля также покажут ленты, ставшие классикой современного индийского кино. В программу вошли сразу три фильма одного из выдающихся современных режиссёров Индии, Санджая Лилы Бхансали — «Девдас» с Шахрукхом Кханом, Айшварией Рай Баччан и Мадхури Диксит, «Рам и Лила» и «Баджирао и Мастани» с Ранвиром Сингхом и Дипикой Падукон. На больших экранах покажут и две картины Карана Джохара — «Всё в жизни бывает» и «И в печали, и в радости», а также «Свадебную церемонию» Маниша Шармы. Кроме того, зрителей ждёт премьера ленты «Лжецы» c внуком Раджа Капура Ранбиром.

Организаторы фестиваля на пресс-конференции накануне открытия отметили, что сюжет перечисленных картин вращается вокруг любви, что полностью отражает название и тематику смотра.

Директор по репертуарному планированию объединённой киносети «Синема парк» и «Формула кино» Елена Захарова рассказала, что планы выпускать индийские картины в российских кинотеатрах появились ещё в 2019 году, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции их реализацию пришлось отложить.

«Мы долго к этому шли, долго над этим работали и в итоге в прошлом году, в марте, стартовали. Учитывая статистику за год, у нас уже посмотрели индийские фильмы более 30 тыс. зрителей, а выручка составила более 11 млн рублей», — отметила она.

© Кадр из фильма «Лжецы» (2023)

По словам Захаровой, несмотря на то что в кинотеатральной сети выходит не более двух индийских фильмов в месяц, они всегда собирают аншлаги, а билеты порой раскупаются за несколько часов с момента анонсирования продаж. Большую часть зрителей составляют поклонники индийского кино. Эта традиция сохранилась ещё со времён СССР, когда красочные фильмы собирали полные залы.

Захарова отметила, что сюрпризом для неё стал новый постоянный зритель — граждане Индии, проживающие на территории России.

«Конечно, для кинотеатров и для нас это хорошее разнообразие контента. С точки зрения экономики на сеансы это высокая маржинальность плюс дополнительная аудитория. Когда мы начали открывать продажи, я с удивлением узнала, сколько граждан Индии живёт в регионах. История с аншлагами — она там точно такая же (как в Москве. — RT)», — отметила она.

Основатель компании Indian Films Тасин Назим добавил, что в регионах билеты раскупаются даже быстрее, чем в столице. Это объясняется тем, что, по его словам, в России большая диаспора индийцев, особенно студентов медицинских и инженерных вузов.

«Нет точек в России, где не учится индус. Где есть медицинский или инженерский институт — там индийцы, — говорит Назим. — В Москве информации много, и пока она (информация о фильме. — RT) дойдёт до одного индуса, пройдёт время. В регионах очень много индусов, у которых нет никакого развлечения. Чтобы вы понимали, для индийцев кино — это как религия, единственное семейное развлечение. И когда они смотрят фильмы на своих родных языках — это уже радость».

Индийское кино в России

По словам организаторов смотра, фильмы, премьера которых проходит в России в тот же день, что и в Индии, выходят с субтитрами, без дубляжа. Это связано со спецификой работы индийских студий — они не предоставляют свой киноконтент прокатчикам заранее для озвучивания. Большая сложность в привлечении массовой аудитории к просмотру индийского кино также заключается в закрепившемся в обществе стереотипе, что все индийские картины — мюзиклы с национальными песнями и танцами.

«Мы, конечно, работаем с Минкультуры России и посольством Индии (для продвижения индийского кино. — RT), однако (в обществе. — RT) создался такой стереотип, что американцы делают кино, а индийцы — развлечение. Это не так», — отметил Назим.

Захарова уверена: чтобы сломать сложившийся стереотип и приучить зрителя смотреть иной контент, необходимо время. По её словам, индийское кино значительно изменилось.

«Танцы и музыка (в фильмах. — RT) адаптированы к современным тенденциям. Танцев меньше, но без них нельзя, потому что это уникальный культурный код Индии», — считает она.

© Кадр из фильма «RRR: Рядом ревёт революция» (2022)

Карен Мирзоян, генеральный директор Indian Films, также уверен, что индийское кино «сильно поменялось и выросло». По его словам, со временем такие картины могут догнать по посещаемости в российских кинотеатрах голливудские ленты.

«Когда мы смотрим на сборы индийского кино в мире, мы понимаем, что оно сейчас конкурирует с большинством фильмов того же самого Голливуда и по качеству не то что не уступает — порой превосходит. К примеру, в январские праздники один из телеканалов показал фильм RRR («RRR: Рядом ревёт революция». — RT), и его посмотрело беспрецедентное количество зрителей — более 10% населения страны», — сказал Мирзоян.

В ближайшем будущем компания планирует выпустить в широкий прокат фильм с Шахрукхом Кханом «Патхан» в русском дубляже. Релиз на родине состоялся 25 января, на данный момент проект — один из самых кассовых в Индии с начала 2023 года.

В ноябре 2023 года ожидается ещё одна громкая премьера — «Тигр 3» с Салманом Кханом и Катриной Каиф в главных ролях. Съёмки обеих картин частично проходили в России: «Патхана» — на Байкале, а «Тигра 3» снимали в Санкт-Петербурге.

По словам организаторов фестиваля, в Индии также заинтересованы в российских фильмах, особенно в боевиках. В 2016 году на первом Международном кинофестивале стран БРИКС представили российскую ленту «Битва за Севастополь» Сергея Мокрицкого. Назим рассказал, что фильм пользовался огромной популярностью в Индии. Также многим индийцам понравилась картина Николая Лебедева «Экипаж», которая была показана на 400 экранах по всей стране. В настоящее время ведутся переговоры о прокате фильма «Вызов».

Говоря о совместном производстве кинолент в рамках двухстороннего соглашения Индии и России, Назим отметил, что всё зависит от темы, которая заинтересует индустрию обеих стран. Он сообщил, что в работе уже находится проект «Миссия «Ганг». Фильм об эвакуации индийских студентов с Украины с помощью России заинтересовал продюсеров с обеих сторон, однако, по мнению спикера, в конечном счёте будущее картины будет зависеть от сценария.