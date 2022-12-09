От Карениной до Розанова: лауреатами премии «Большая книга» стали три биографических произведения

Победителями XVII сезона Национальной литературной премии «Большая книга» стали авторы биографических работ. Павел Басинский представил исследование жизни героини романа Льва Толстого Анны Карениной, Алексей Варламов отразил на страницах книги жизнь философа и писателя Василия Розанова, а произведение Сергея Белякова посвящено истории литератора Дмитрия Сеземана и переводчика Георгия Эфрона.

В четверг, 8 декабря, были объявлены лауреаты Национальной литературной премии «Большая книга». Церемония вручения наград XVII сезона традиционно проходила в Доме Пашкова. В финал попали десять произведений за авторством Павла Басинского, Гузели Яхиной, Алексея Варламова, Олега Ермакова, Анны Матвеевой, Сергея Белякова, Дмитрия Данилова, Руслана Козлова, Софии Синицкой и Афанасия Мамедова.

Лауреатов премии определило представительное жюри, в состав которого вошли профессиональные литераторы, научные работники, деятели культуры, предприниматели, общественные и государственные деятели, а также журналисты, — всего более 100 человек.

Первое место занял Павел Басинский с литературным исследованием жизни героини романа Льва Толстого Анны Карениной.

Басинский представил «Подлинную историю Анны Карениной» — глубокий анализ, а также переосмысление романа Толстого, который, по признанию автора, является его любимым произведением.

Как говорится на первых страницах произведения, книга писалась «сама собой», а автор в ней выступил скорее как преданный читатель, который в течение нескольких лет перечитывал роман Толстого десять раз. За первую премию автор получит 3 млн рублей.

Это не первый успех Басинского в рамках «Большой книги»: в 2010-м он одержал победу с романом «Лев Толстой: бегство из рая».

Второго места удостоился Алексей Варламов за отражение жизни русского религиозного философа и писателя Василия Розанова в книге «Имя Розанова». Автор утверждает, что в русской литературе нет другого автора, который «вызывал бы столько неприязни и раздражения у самых разных людей», чем герой его книги. Однако неоспорим был талант Розанова, который не отрицали даже самые ярые его противники. Варламов пишет, что без его героя не было бы Серебряного века в литературе. Обладатель второй премии получит 1,5 млн рублей.

На третьем месте — Сергей Беляков и документальный роман «Парижские мальчики в сталинской Москве». Героями книги выступают литератор Дмитрий Сеземан и переводчик Георгий Эфрон (сын Марины Цветаевой). Они оба росли во Франции, а во второй половине 1930-х приехали в Советский Союз. Герои стали друзьями и нередко вспоминали Париж. Со временем они задумываются о том, чтобы вернуться во Францию. Их глазами в книге показана сталинская Москва.

Приз за третье место — 1 млн рублей. Кроме того, книга одержала победу в номинации «Выбор поколения». Спецприз был учреждён в 2022 году с целью популяризации современной прозы среди молодёжи, а также для привлечения внимания к отечественной литературе.

Также по теме Портрет средневекового замка, кулинарная химия и фантастика в духе «Облачного атласа»: новые книги ноября В ноябре на прилавках российских книжных магазинов появилась книга Джозефа и Фрэнсис Гис «Жизнь в средневековом замке», которой...

В народном голосовании, прошедшем на книжном рекомендательном портале LiveLib, лучшими были признаны «Эшелон на Самарканд» Гузели Яхиной, «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского и «Каждые сто лет» Анны Матвеевой.

Специального приза «За вклад в литературу» удостоился Институт прикладной астрономии Российской академии наук за вклад в увековечивание литературных деятелей России в Солнечной системе. Множество её небесных тел названы в честь русских писателей и деятелей культуры — от Александра Пушкина до Александра Солженицына.

Получая премию, учёный и писатель Леонид Еленин заявил, что в Солнечной системе может появиться и астероид «Большая книга», передаёт ТАСС. Для этого он ранее подал соответствующий запрос.

Всего за премию боролись 303 автора из России, Белоруссии, Израиля, Китая, Турции, Казахстана, с Украины, из Чехии, Грузии, Дании, Германии, США, Великобритании, Канады, Швейцарии, Латвии, Литвы, Бельгии и Нидерландов. В «длинный список» попали 49 произведений.

Победителем 2021 года стал Леонид Юзефович за философско-исторический роман «Филэллин». Кроме того, Юзефович удостоился премий в 2016-м за «Зимнюю дорогу» и в 2009-м за роман «Журавли и карлики». В разные годы лауреатами премии «Большая книга» становились Гузель Яхина за роман «Зулейха открывает глаза» (2015), Захар Прилепин за «Обитель» (2014), Евгений Водолазкин за книгу «Лавр» (2013), Владимир Маканин за произведение «Асан» (2008).