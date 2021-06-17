О сути времени и природе добра и зла: названы финалисты премии «Большая книга»

Совет экспертов национальной литературной премии «Большая книга» огласил финалистов XVI сезона. В шорт-лист вошли 13 произведений российских авторов — «Оправдание Острова» Евгения Водолазкина, «Филэллин» Леонида Юзефовича, «Сад» Марины Степновой, «Кока» Михаила Гиголашвили, «Риф» Алексея Поляринова и другие. Лауреаты премии станут известны в декабре 2021 года. Подробнее о работах номинантов — в материале RT.

В среду, 16 июня, стали известны финалисты XVI сезона национальной литературной премии «Большая книга». Их определил совет экспертов, куда входят писатели Михаил Бутов, Елена Холмогорова, Ольга Новикова и Алексей Андреев. В шорт-лист вошли 13 произведений российских писателей.

Лауреат премии «Большая книга» за романы «Лавр» и «Авиатор» Евгений Водолазкин на этот раз представляет работу «Оправдание Острова». Действие книги разворачивается на участке суши, который не представлен на картах и не упоминается в учебниках, а главным героем становится время. Сюжет охватывает более трёх столетий. За этот период на острове происходит множество исторических событий, природных катаклизмов и личных драм.

В своей книге автор размышляет о сути времени, пытаясь проследить, какое влияние оно оказывает на людей.

«Это глубокое размышление о сути времени и смысле истории. О том, всегда ли записанное слово имеет вес и силу. О том, как время влияет на людей. О том, что империи могут рождаться и приходить в упадок, а чистая, бескорыстная любовь длится и длится. И отношения между людьми остались ровно такими же, какими были столетия назад», — говорится в описании романа на сайте издательства.

Главный герой философско-исторического романа «Филэллин» Леонида Юзефовича («Журавли и карлики», «Зимняя дорога») — отставной штабс‑капитан Григорий Мосцепанов. Он считает себя филэллином — именно так раньше называли людей, занимавших сторону греческих повстанцев в борьбе с Османской империей.

Как отмечает Юзефович в интервью для «Известий», в широком смысле филэллином «может считаться любой, кто носит Грецию в своём сердце как мечту о волшебном крае, где живут гармония и счастье и где едва ли не каждый предмет бытового обихода снабжен эпитетом «божий».

Героями книги наряду с вымышленными персонажами стали Александр I, египетский полководец Ибрагим‑паша и другие реальные личности. Автор подчёркивает, что «Филэллин» представляет собой художественное произведение, сюжет которого пересекается с некоторыми историческими событиями.

О разных временах и странах также рассказывает Юрий Буйда в своём романе «Сады Виверны». Он состоит из трёх новелл, действие которых разворачивается в средневековой Италии, во Франции в годы революции и в России XX века. Истории объединяет греческий бог Эрос, управляющий всеми описанными в книге событиями.

Марина Степнова, в 2012 году занявшая третье место за роман «Женщины Лазаря», снова поборется за награду с книгой «Сад». В ней рассказывается о княжеской семье XIX века, где рождается ребёнок. Девочку никто не ждал, и её появление на свет вносит разлад в счастливую жизнь родителей.

Как отмечает сама писательница, её книга — о родительстве, «о том, каким оно было раньше и как устроено сейчас».

Роман Михаила Гиголашвили «Кока» переносит читателей в Россию, Европу и Грузию начала 1990-х. Жизнь главного героя, 27-летнего Николоза Гамрекели, проходит в ежедневных поисках дозы наркотиков до тех пор, пока он не оказывается в тюрьме. Герой погружается в новую среду и понимает, что и там есть своя жизнь, а люди не такие страшные, как он думал.

«Архив Шульца» — отчасти автобиографический роман культуролога и историка архитектуры, автора диссертации «Культура Два» Владимира Паперного. Над новой книгой автор начал работать параллельно с написанием научного труда, однако закончить её сумел лишь спустя 40 лет.

Главный герой романа — эмигрант, архитектор Александр Шульц, живущий в Лос‑Анджелесе. Однажды он получает посылку, в которой находит множество архивных материалов его семьи. Шульц начинает разбирать коробку, и с каждым документом перед читателем разворачивается история его жизни.

Личный опыт также нашёл отражение в книге Оксаны Васякиной «Рана». По сюжету главная героиня везёт из Волгоградской области в Сибирь прах своей матери. На страницах романа представлены многочисленные бюрократические процедуры, с которыми сталкивается девушка, её воспоминания о матери, а также размышления о женственности и сексуальности.

Роман Виктора Ремизова «Вечная мерзлота» основан на реальных событиях, развернувшихся в Сибири в 1949—1953 годах, когда строилась Великая Сталинская Магистраль. В книге рассказываются истории нескольких семей, вынужденных пойти на огромные жертвы ради масштабного проекта, который в итоге был заброшен.

Алексей Поляринов в своей книге «Риф» исследует природу добра и зла на примере историй самых разных героев — от учёного-антрополога до начинающего режиссёра-документалиста.

«Риф» — это роман о вечной войне поколений, авторское исследование религиозных культов, где древние ритуалы смешиваются с современностью, а за остроактуальными сюжетами скрываются мифологические и мистические измерения. Каждый из нас может натолкнуться на Риф, важнее то, как ты переживёшь крушение», — говорится в аннотации книги на сайте издательства.

Действие романа Андрея Дмитриева «Этот берег» разворачивается на территории современной Украины. Туда из России отправляется пожилой школьный учитель, вынужденный из-за нелепого стечения обстоятельств в свои годы начинать новую жизнь.

Также на премию в этом году претендуют Майя Кучерская с книгой «Лесков. Прозёванный гений», объединяющей реальные факты из жизни писателя с вымыслом, Наринэ Абгарян, представившая роман «Симон» о любовных похождениях армянского каменщика, и Дмитрий Бавильский. Его работа «Желание быть городом» вполне может служить путеводителем по Италии — в ней автор рассказывает более чем о 30 населённых пунктах, в которых ему довелось побывать.

Всего на премию в этом году претендовали произведения 41 автора из Москвы, Санкт-Петербурга, Иерусалима, Лос-Анджелеса, Казани и других городов. Среди них были как известные, так и начинающие писатели.

Имена лауреатов XVI сезона национальной литературной премии «Большая книга» станут известны в декабре 2021 года. Победителей определит жюри, в составе которого более сотни писателей, журналистов, общественных и государственных деятелей и других членов Литературной академии. Среди них — Константин Эрнст, Сергей Сельянов, Александр Роднянский, Михаил Эпштейн, Владимир Толстой, Алёна Долецкая.

Победитель получит денежный приз в размере 3 млн рублей. Писателям, занявшим второе и третье места, вручат 1,5 млн и 1 млн рублей соответственно.