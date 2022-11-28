Портрет средневекового замка, кулинарная химия и фантастика в духе «Облачного атласа»: новые книги ноября

В ноябре на прилавках российских книжных магазинов появилась книга Джозефа и Фрэнсис Гис «Жизнь в средневековом замке», которой вдохновлялся Джордж Мартин, описывая быт своих героев в саге «Песнь льда и пламени». Также вышел роман автора бестселлеров Джоди Пиколт «Обращаться с осторожностью» о семье, воспитывающей ребёнка с редким генетическим заболеванием. Автор фантастических бестселлеров Эмили Сент-Джон Мандел представляет невероятную историю в духе «Облачного атласа», а Эльчин Сафарли с помощью романа «Тут мой дом» возвращает читателей в детство. Об этих и других новых книгах — в материале RT.

Джозеф Гис, Фрэнсис Гис, «Жизнь в средневековом замке» («Азбука-Аттикус»)

Известные историки-медиевисты Джозеф и Фрэнсис Гис представили изысканный и очень наглядный портрет повседневной жизни в средневековом английском замке Чепстоу. В книге описываются быт, досуг и нюансы взаимоотношений не только рыцарей и воинов, но и обычных простолюдинов из окрестных деревень. Исторический материал книги подан очень живым и увлекательным языком и воспринимается легко, как будто «Жизнь в средневековом замке» — это художественный роман с множеством действующих лиц. Лаконичное и структурированное повествование раскрывает детали и особенности сосуществования разных классов, роль чести в культуре той эпохи, жизнь за высокими стенами в условиях постоянной угрозы нападения, а также становление рыцарства и его кодекс.

Работы Фрэнсис и Джозефа Гис оказали влияние на автора цикла «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина.

«Некоторые книги, которые я нашёл полезными во время работы над «Игрой престолов» и её сиквелами, заслуживают особого упоминания… Это «Жизнь в средневековом замке» и «Жизнь в средневековом городе», — говорит Мартин.

«Замок устаревал не только из-за эволюции военного дела, но и по причине повышения качества жизни. Уже в Средние века желание иметь более комфортабельные и элегантные жилые комнаты привело к строительству замков нового типа, а в XVII веке оно вылилось в строительство дворцов для знати, выполнявших исключительно жилую функцию. Иногда старый замок или его часть полностью перестраивали, превращая в комфортабельное жилище с освещением, отоплением и другими удобствами, и им продолжали пользоваться члены семейства, которое им владело. Другие же замки превращались в живописные руины, рядом с которыми появлялись изящные многооконные дворцы. В таких резиденциях большой зал, некогда основное жилое помещение, начиная с эпохи курганно-палисадных замков, претерпел изменения: если в Средние века его расширяли и украшали, то отныне его размеры и значение уменьшились. Стремление к уединению требовало устраивать отдельные столовые и гостиные для обитателей дворца. В XVII веке большой зал XIII столетия превратился в общее помещение для слуг».

© Азбука-Аттикус

Эльчин Сафарли, «Тут мой дом» (АСТ)

Первый за три года роман одного из самых часто гастролирующих в России писателей Эльчина Сафарли — это невероятно тёплая и трогательная история, которая будет близка многим читателям. Детские воспоминания автора переносят аудиторию в частный дом его дедушки с бабушкой неподалёку от Каспийского моря. Скрупулёзно и бережно Сафарли восстанавливает картины быта своего детства — со всеми радостями, открытиями, переживаниями и печалями. Любовь семьи, взаимоотношения с окружающим миром и людьми, увлечения и неизменное тепло, родом из детства, знакомое каждому взрослому и вызывающее ностальгию по беззаботным годам — фирменный почерк автора даёт ощутить всё это в полной мере. Читая «Тут мой дом», можно буквально ощутить запах свежей домашней выпечки, цветущих деревьев в саду, бриз моря и окунуться в эти ощущения с головой.

Эльчин Сафарли — автор более десяти книг, совокупный тираж которых превысил 1,5 млн экземпляров. Три последних романа Сафарли — «Расскажи мне о море», «Когда я вернусь, будь дома» и «Дом, в котором горит свет» стали бестселлерами чуть более, чем за месяц с момента выхода.

«В честь наступления весны собрались всей семьёй на даче. Наконец-то можно вынести на веранду стол и подолгу сидеть на воздухе. Смотреть на оживающие деревья (на Кормильце появились первые листочки), слушать чириканье птиц, слетающихся к колодцу, вдыхать потеплевший бриз.

Приехали тётя Тора с мужем и двумя дочерьми (они старше нас на два класса), вот-вот подъедет Хати, ждём её с Али на заборе, предвкушая представительскую «Волгу».

«Напрасно я вам сказала, что Хати везёт эклеры с шоколадным кремом. Аж на забор залезли! Держите, накиньте на себя, солнце пока обманчиво», — мама протягивает куртки, одинаковые, в сине-белую полоску. У её ног крутится Гоша, одурманенный ароматами из кухни, где папа с дедушкой маринуют баранину.

Не успеваем одеться, как из-за угла выплывает «Волга». Замираем от красоты автомобиля, от его знакомо поблёскивающих боков. Мужчина за рулём приветливо сигналит, от восторга мы чуть не валимся с забора».

© АСТ

Джоди Пиколт, «Обращаться с осторожностью» («Азбука-Аттикус»)

Семейная драма о людях, столкнувшихся со страшной ситуацией и вынужденных совершать спорные с точки зрения морали поступки, приправленная смесью из медицинской этики, закона и веры — так можно охарактеризовать роман Джоди Пиколт «Обращаться с осторожностью». В центре повествования — обыкновенная семья из американского Нью-Гэмпшира, супружеская пара с двумя дочками. Но всё оказывается не столь однозначным, каким кажется на первый взгляд, ведь у младшего ребёнка тяжёлый диагноз — НО, или несовершенный остеогенез, то есть её кости ломаются от минимального воздействия.

И без того непростая ситуация в семье усугубляется растущими счетами за лечение девочки, жалостью со стороны других родителей, моральными терзаниями, вопросами о ценности человеческой жизни и неразрешимой дилеммой: стоило ли вообще дать появиться на свет малышке, знай родители о её недуге заранее?

Чтобы покрыть растущие расходы, главная героиня вынуждена подать в суд на своего врача — лучшую подругу. Но самым сложным элементом романа, переворачивающим всю ситуацию с ног на голову, оказывается его развязка — трагичная, хлёсткая и не оставляющая пути назад ни для одной из сторон.

Джоди Пиколт — автор бестселлеров №1 по версии New York Times. Из-под её пера вышли порядка 30 книг. Романы Пиколт переведены на 34 языка, а некоторые из них были экранизированы. Две книги, написанные в соавторстве с дочерью писательницы Самантой Ван Леер, были адаптированы и переработаны в мюзикл «Между строк», премьера которого состоялась в сентябре 2017 года в Репертуарном театре Канзас-Сити.

«Под белой тканью появилось тянущее чувство, я резко вобрала воздух в лёгкие, повернув голову в сторону. И в этот момент я увидела: крупный снимок двадцать седьмой недели, семь переломанных костей, конечности, свёрнутые, как листья папоротника. «Нечто ужасное уже случилось», — подумала я.

И тут ты заплакала, хотя тебя подняли так, словно ты сделана из сахарной ваты. Но это был не пронзительный чистый крик новорожденного. Ты орала так, будто тебя разрывают на части.

— Осторожнее, — сказала доктор Дель Соль медсестре. — Нужно держать целиком...

Что-то треснуло, словно лопнул пузырь, и вопреки всему ты закричала еще сильнее.

— Боже! — на грани истерики произнесла медсестра. — Это перелом? Это я сделала?

Я постаралась взглянуть на тебя, но могла различить лишь красную полоску рта и горящие щеки.

Команда врачей и медсестер, которые собрались вокруг, не могла успокоить тебя. Наверное, до самого первого твоего крика в глубине души я верила, что все УЗИ, тесты и диагнозы были ошибочными».

© Азбука-Аттикус

Ти Джей Клун, «Под шепчущей дверью» («Эксмо»)

Новая книга автора бестселлеров «Дом в лазурном море» и «Песнь волка» — это мистическая философская притча о жёстком и крайне неприятном владельце юридической фирмы, оказавшемся в предельно необычных условиях: на перепутье между смертью и переходом в иной мир. Жнец уже забрал его на «Переправу Харона» и мятущаяся душа пытается осознать и свою гибель, и смысл существования как своего, так и окружающих, а также понять — что же там, за дверью, скрывающей переход.

«Народу на его похороны собралось немного. Уоллес был недоволен этим. У него не было четкого представления о том, как он попал туда. Какое-то мгновение он смотрел на своё тело. А потом моргнул и обнаружил, что стоит перед церковью, двери которой распахнуты, а колокола звонят. Бросающаяся в глаза табличка, гласившая ПАМЯТИ УОЛЛЕСА ПРАЙСА, только запутывала. Честно говоря, эта табличка ему не нравилась. Совсем не нравилась. Может, кто-то в церкви объяснит ему, что, чёрт побери, здесь происходит.

Он сел на скамью неподалёку от входа. Церковь совмещала в себе всё, что он ненавидел: она была претенциозной, с большими витражами и несколькими изображениями Иисуса в разных позах, свидетельствующих о боли и страдании, его руки были прибиты к кресту, сделанному, похоже, из камня. Уоллеса ужаснуло, что никто, собственно, не возражал против лицезрения предсмертных судорог Христа. Нет, он никогда не поймёт религию».

© Эксмо

Бонни Гармус, «Уроки химии» («Азбука-Аттикус»)

Америка 1960-х. Учёная-химик по стечению обстоятельств и совершенно к этому не стремясь, становится ведущей кулинарного шоу. Спустя год программа возглавляет все возможные рейтинги, а «Конфетка Лиззи» — Элизабет Зотт — превращается в настоящую звезду телевидения.

«Кулинария — это химия, — говорит она. — А химия — это жизнь. Она даёт нам возможность изменить всё, включая себя».

Героиня в компании своей пятилетней дочери-вундеркинда, соседки, продюсера и не по-собачьи проницательного пса по кличке Шесть-Тридцать устраивает настоящую революцию в окружающем её «иррациональном обществе».

«Уроки химии» — это увлекательный и остроумный дебютный роман Бонни Гармус — копирайтера и креативного директора, работавшей в сфере медицины, образования и технологий. В США роман вышел весной 2022 года и стал бестселлером: книгу перевели на 39 языков, а историю главной героини готовят к экранизации. Роль Элизабет Зотт исполнит Бри Ларсон («Капитан Марвел»), а компанию ей составят Льюис Пуллман («Время между нами») и Бо Бриджес («Звёздные врата: Ковчег истины»).

Автор книги фокусируется на истории по-настоящему сильной и целеустремлённой женщины и её жизни, полной как забавных моментов, так и откровенно драматичных. Повествование разбавляется яркими вставками эпизодов, в которых ведущая роль отводится дочери главной героини — Мадлен.

Умная не по годам девочка то ищет в школьной библиотеке Набокова и Нормана Мейлера, то занимается построением собственного генеалогического древа, которое выглядит довольно экзотично. В нём находится место для без пяти минут нобелевского лауреата по химии Кальвина Эванса, бабули, скрывающейся от налоговиков в Бразилии, и дедушки, примерившем полосатую тюремную робу.

«— Не парься, Шестой, твой диагноз — счастье, — объяснил Четвёртый. — Когда свадьба?

Но здесь возникла одна загвоздка. Элизабет недвусмысленно дала понять, что замуж не собирается.

— Не думай, что я осуждаю институт брака, Кальвин, — сказала она, — притом что я осуждаю всех, кто осуждает наши с тобой отношения. А ты разве не согласен?

— Согласен, — ответил Кальвин, а сам подумал, что больше всего на свете хотел бы произнести это перед алтарём.

Но когда она посмотрела на него выжидающим взглядом, требующим подробностей, он поспешил уточнить:

— Я согласен, что нам с тобой крупно повезло.

И тогда она улыбнулась ему так открыто, что у него взорвался мозг. Как только они распрощались, он поехал в ближайший ювелирный магазин и там прочесал все отделы, чтобы найти самый большой из маленьких бриллиантов, какой был бы ему по карману. В течение трёх месяцев он с волнением нащупывал в кармане миниатюрную коробочку, выжидая подходящего момента».

© Аттикус

Эмили Сент-Джон Мандел, «Море спокойствия» («Эксмо»)

«Море спокойствия» — новая книга мастера современной фантастики и автора романов «Стеклянный отель» и «Станция одиннадцать». Действие нового произведения разворачивается в нескольких временных линиях с 1912-го по 2401 годы. События каждого отрезка наполнены странными происшествиями, аномалиями, а главное — связаны звуками скрипки, которые слышат персонажи.

Детектив Гаспери-Жак Робертс, работающий в Институте времени, отправляется в прошлое, чтобы расследовать эту странную цепь, но находит лишь ещё больше загадок и в какой-то момент задаётся вопросом: а не симуляция ли его реальность?

Работа Мандел — это стильное, захватывающее и очень глубокое произведение, выдержанное в духе «Облачного атласа» Дэвида Митчелла.

«Первая остановка книжного турне пришлась на Нью-Йорк, где Оливия провела автограф-сессии в двух книжных магазинах, затем нашла часок прогуляться по Центральному парку перед ужином, который давала в её честь торговая сеть. Овечий луг в сумерках: серебристый свет, влажные листья на траве. В небе роились низколетящие воздушные суда, а вдалеке огни рейсового корабля кометами взмывали вверх в сторону колоний. Оливия остановилась на мгновение, чтобы сориентироваться, затем направилась к древнему двойному силуэту «Дакоты». За ним возвышались стоэтажные башни.

В «Дакоте» Оливию ждал новый рекламный агент Аретта, которая отвечала за проведение всех мероприятий в Атлантической Республике. Аретта была немного моложе Оливии, и её почтительность раздражала Оливию. Когда Оливия вошла в вестибюль, Аретта быстро встала и голограмма того, с кем она разговаривала, погасла».