Грандиозное кинематографическое приключение: появились первые отзывы о фильме «Аватар: Путь воды»

Первые зрители долгожданной картины Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» с восторгом приняли фильм на мировой премьере в США и Англии. Большинство журналистов, критиков и деятелей искусства хвалят фильм за ошеломляющие визуальные эффекты, великолепный сценарий и глубоко проработанные образы персонажей. Некоторые даже нарекли режиссёра «богом сиквелов».

В Лондоне прошла мировая премьера долгожданной ленты Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды». Поскольку подробные рецензии запрещено публиковать до 13 декабря (в широкий прокат фильм выйдет 16-го), журналисты, критики, кинематографисты и другие деятели культуры обмениваются мнениями в социальных сетях.

Экспертам пришлось по душе глубокое проникновение в образы персонажей, они также высоко оценили удивительный, завораживающий и до мелочей продуманный подводный мир Пандоры и ошеломляющие визуальные эффекты в 3D.

«Это грандиозное, потрясающее кинематографическое приключение, в котором с лихвой хватает и действия, и души, а интригующий сюжет органичен и логичен. Никогда не ставьте под сомнение талант Джеймса Кэмерона. Самый большой недостаток — то, что фильм кажется лишь промежуточным шагом на пути к следующим свершениям», — пишет Тесса Смит.

Картина «Аватар: Путь воды» — один из трёх самых дорогих фильмов всех времён. Режиссёр работал над ним на протяжении 13 лет. Многие задавались вопросом, сможет ли окупиться вторая часть эпической франшизы, если общая сумма сборов первой составила рекордные $2,9 млрд. У критиков на это есть свой ответ: лучше не сомневаться в способностях Джеймса Кэмерона.

«Никогда не ставьте против Джеймса Кэмерона. Стараюсь не преувеличивать, но я никогда не видел ничего подобного с технической и визуальной точек зрения. Это ошеломительное зрелище. Возможно, даже слишком: иногда я упускал сюжетные моменты, потому что залипал на какую-нибудь рыбу с Пандоры», — пишет критик портала UPROXX Майк Райан.

Актёр и продюсер Джош Хоровиц отметил, что Кэмерон является живым примером, как нужно делать фильмы, а «Аватар: Путь воды» — яркий образец эпического блокбастера.

«Джеймс Кэмерон в очередной раз показал кинематографистам, как это делается. Я уже тысячу раз говорил: никогда в нём не сомневайтесь. «Аватар: Путь воды» — образцовый эпический блокбастер. Эмоциональный, берущий за душу и настолько масштабный, насколько только возможно», — подметил он.

Новый фильм и работу режиссёра высоко оценил и мексиканский постановщик Гильермо дель Торо.

«Невероятное достижение! «Аватар: Путь воды» полон величественных видов и эмоций и имеет поистине грандиозный размах. Мастер — на пике своей формы, — написал дель Торо. — Повторюсь: при просмотре второй части «Аватара» ты вдруг понимаешь, как давно не смотрел НАСТОЯЩЕЕ КИНО (да, прямо так — заглавными буквами)».

© Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Сюжет второго «Аватара» вращается вокруг семьи Салли, которая противостоит корыстным землянам. Со времён событий первой части прошло восемь лет, у Джейка и Нейтири появились дети.

Журналисты отметили яркую эмоциональную составляющую фильма. Некоторые пришли в восторг от того, как режиссёру удалось рассказать семейную историю.

«Наверно, это самый милый, самый нежный и самый личный фильм Джеймса Кэмерона. Возможно даже, что это самый эмоциональный его фильм. В нём Кэмерон возвращается ко всем своим лучшим картинам, но при этом «Аватар» всегда остаётся предельно искренним. Мы ни разу не покидаем Пандору. Кэмерон любит эту семью. К концу фильма я тоже её полюбил», — признаётся журналист и режиссёр Бельге Эбири.

Кроме того, первые зрители отметили восхитительную игру актёров, особенно молодых исполнителей.

«Аватар: Путь воды» просто лишил меня дара речи: невероятная красота, эмоции через край, непрерывное действие и, возможно, самые впечатляющие сцены, которые мне доводилось видеть. Актёрские работы тоже выше всяких похвал, особенно это касается молодого поколения. Нет слов! У Джеймса Кэмерона действительно не бывает осечек», — выражает свой восторг автор веб-сайта Gizmodo Джермейн Люссье.

Более того, пользователи считают, что только недалёкий человек может сомневаться в мастерстве самого постановщика и актрисы Сигурни Уивер, исполнившей во второй части роль подростка (в первом фильме она сыграла роль учёного). Кэмерону удалось создать лучший кинотеатральный опыт за всю историю кинематографа, уверяет кинопродюсер Дэвид Эрлих.

Однако, несмотря на то что «Аватар: Путь воды» единогласно признан критиками самым красивым фильмом, некоторые говорят о неоправданной затянутости картины.

Скотт Манц пишет, что история, рассказанная во второй части, слабее, нежели в первом фильме, к тому же растянута на три часа и десять минут. Это на 30 минут дольше, чем хронометраж первой картины.

Кое-кто уверен, что длительность фильма вполне оправданна, поскольку позволяет медленно погружаться в историю.

«Длящийся более трёх часов «Аватар: Путь воды», с одной стороны, полностью отвечает всем требованиям, а с другой — ни в чём себе не отказывает. Но в конце вам всё равно дают понять, что впереди ещё третья часть. Это непрерывное визуальное пиршество, автор изобретательно играет с частотой кадров, но при этом ни разу не даёт заскучать», — пишет музыкант и продюсер Брэндон Дэвис.

Эту же мысль продолжает колумнист Тай Бёрр. На его взгляд, исследование мира Пандоры и рассказанная история стоили увеличения времени.

«Да, с продолжительностью перебор, но это неважно. Непосредственно сюжет картины интересовал меня меньше, чем исследование мира и насыщенная семейная динамика. Только вот не покидало какое-то еле уловимое ощущение, что передо мной одновременно как будущее кинематографа, так и его смерть», — пишет Бёрр.

В целом критики уверены, что невозможно переоценить впечатление как от визуальной составляющей фильма, так и от рассказанной в нём истории.

«Как человек, которому первый «Аватар» понравился, но не то чтобы снёс крышу, заявляю: «Аватар: Путь воды» снёс её напрочь. Продолжение намного превосходит первую картину по части визуала, сюжета и актёрской игры. Я весь просмотр сидел с открытым ртом. Джеймс Кэмерон — настоящий бог сиквелов», — заключил репортёр Джейк Хамильтон.

Ранее Джеймс Кэмерон заявил, что может передать обязанности постановщика другому режиссёру, если сиквел провалится в прокате.

«Я надеюсь, что мне доведётся над ними работать, но всё зависит от факторов рынка. Третий фильм уже закончен, так что он выйдет в любом случае. Я искренне надеюсь, что нам удастся снять и четвёртый, и пятый, потому что это в конечном счёте одна большая история», — говорит постановщик.

Первая часть франшизы вышла в 2009 году и шла в кинотеатрах США около десяти месяцев. Кроме кассового успеха, картина была отмечена рядом кинонаград, включая премии «Оскар» в нескольких категориях.

Выход третьей части франшизы запланирован на 2024 год, а четвёртой и пятой частей — предположительно, на 2026 и 2028 годы соответственно.