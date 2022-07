«Это нечто потрясающее. Просто чума»: что известно о продолжении саги «Аватар» Джеймса Кэмерона

Джеймс Кэмерон, автор и режиссёр киносерии «Аватар» о вселенной Пандоры, заявил, что может передать обязанности другому постановщику после выхода третьей или четвёртой частей франшизы. Долгожданная премьера второго фильма — «Аватар: Путь воды» запланирована на конец 2022 года. Наряду с исполнителями главных ролей в нём появится Сигурни Уивер в облике подростка на'ви. Также во франшизу вернётся Стивен Лэнг, чей персонаж полковник Майлз Куоритч был убит в первой части.

Режиссёр «Аватара» Джеймс Кэмерон в беседе с Empire рассказал, что в будущем, после выхода третьей или четвёртой частей киносаги, может передать режиссёрские обязанности другому постановщику. Известно, что ещё в 2020-м съёмки третьего фильма серии, рассказывающей историю одной семьи в нескольких поколениях, были завершены на 95%.

«Сами по себе фильмы «Аватар» являются в некотором роде всепоглощающими, — говорит постановщик. — У меня в разработке есть ещё несколько захватывающих вещиц. Думаю, в итоге со временем — не знаю, после третьего или четвёртого (фильма. — RT) — я бы хотел передать эстафету режиссёру, которому я мог бы доверить своё место, чтобы я мог заниматься чем-то другим, что тоже вызывает у меня интерес».

Автор кинофраншизы отметил, что в фильмах отражены наиболее волнующие его темы.

«Всё, что мне необходимо рассказать о семье, об устойчивом развитии, о климате, о мире природы, все те темы, которые важны для меня и в реальной, и в кинематографической жизни, я могу изобразить на этом холсте, — сказал режиссёр. — По мере продвижения вперёд я всё больше воодушевлялся. Четвёртый фильм — это нечто потрясающее. Просто чума».

Кинематографист подчеркнул, что история о жителях Пандоры очень важна и ценна для него, и выразил надежду на то, что в итоге его замысел всё же будет осуществлён, поскольку все части «Аватара» связаны между собой.

«Я надеюсь, что мне доведётся над ними работать. Но всё зависит от факторов рынка. Третий уже закончен, так что выйдет в любом случае. Я искренне надеюсь, что нам удастся снять и четвёртый, и пятый (фильмы. — RT), потому что это в конечном счёте одна большая история», — говорит постановщик.

Если в первой части Джеймс Кэмерон выступил как режиссёр и единственный сценарист, то к работе над продолжениями франшизы он привлёк нескольких опытных авторов. Во второй части в написании сценария задействован Джош Фридман, участвовавший в создании «Войны миров» Стивена Спилберга, а в третьей над сценарием трудились Рик Джаффа и Аманда Сильвер, работавшие над франшизой «Планета обезьян» и фильмом «В сердце моря». В четвёртой части за сценарий вместе с Кэмероном отвечает Шейн Салерно («Армагеддон»).

© Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

По сюжету действие ленты разворачивается спустя несколько лет после событий первого фильма. «Путь воды» покажет нам борьбу народа на'ви с вооружёнными землянами, вернувшимися на Пандору с целью разграбить её богатства. Джейку Салли (Сэм Уоррингтон) и его супруге Нейтири (Зои Салдана) придётся сделать всё возможное, чтобы спасти семью и свой народ от агрессивных представителей человечества.

Основной сюжет фильма развернётся в океане. При создании подводного мира Пандоры Джеймс Кэмерон вдохновлялся глубинами Марианского жёлоба, куда он погрузился в 2012 году для съёмок документальной 3D-ленты.

На CinemaCon постановщик отметил, что в следующих частях он снова использует технологию 3D, но с ещё более высоким разрешением и очень реалистичными визуальными эффектами.

Зои Салдана рассказывала, что съёмки под водой стали серьёзным вызовом для команды, но Джемсу Кэмерону в итоге удалось справиться со всеми трудностями. Для постановки таких эпизодов кинематографисты, в частности, усовершенствовали технологию захвата движения. Ранее она использовалась только на суше.

«Джиму (Джеймсу Кэмерону. — RT) наконец удалось справиться с проблемой — с тем, что имитировать воду виртуальными средствами, с помощью технологии захвата движения, казалось бы, невозможно. Это была сложная задача, которую он взялся решить, и у него на это ушли годы, но он справился. Ему это удалось. И в итоге получилось мощно и убедительно», — говорит Салдана.

Актриса также отметила, что уже видела фрагмент грядущего второго фильма, и пообещала, что зрителей ждёт «незабываемое приключение».

© Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Помимо основного каста, роли во второй части исполнят Кейт Уинслет («Титаник», «Жизнь Дэвида Гейла»), Мишель Йео («Мемуары гейши», «Всё везде и сразу») и Уна Чаплин («Дальняя дорога», «Игра престолов»). Для роли представительницы подводного клана Меткайины Кейт Уинслет отказалась от дублёра и даже смогла задержать дыхание под водой более чем на семь минут.

Сигурни Уивер, сыгравшая в первой ленте доктора Грэйс Огустин, главу программы «Аватар», вернётся в неожиданном амплуа. 72-летняя актриса предстанет в роли Кири — приёмной дочери-подростка Джейка и Нейрити. По словам актрисы, она была в восторге от предложения режиссёра. Уивер рассказала, что помнит себя в подростковом возрасте, и ей хорошо известно, как себя чувствует её героиня. Тем не менее актриса какое-то время провела в обществе девочек-подростков и переняла их юношеский задор.

Джеймс Кэмерон отметил, что Уивер будто помолодела. По его словам, она даже стала выглядеть иначе — на протяжении всего съёмочного периода не выходила из образа Кири, пребывала в весёлом настроении, её лицо сияло, а в шагах появилась лёгкость.

Помимо Уивер, ещё один персонаж, погибший в первой части ленты, вернётся к своей роли. Им стал главный злодей «Аватара» в исполнении Стивена Лэнга — полковник Майлз Куоритч.

Фото со съёмок «Аватара: Путь воды»

© kinopoisk.ru

Первый «Аватар» вышел в 2009 году и стал культовым, побив все мировые кассовые рекорды ($2,85 млрд с учётом повторного проката). Лента шла в кинотеатрах США на протяжении десяти месяцев и долгое время оставалась самой кассовой за всю историю. Фильм был отмечен рядом кинонаград, в том числе премиями «Оскар» за лучшую операторскую работу, декорации и визуальные эффекты.

Мировая премьера сиквела «Аватар: Путь воды» запланирована на 14 декабря 2022 года. Релиз картины, изначально назначенный на 2014 год, за последние восемь лет неоднократно переносился. Ожидается, что «Аватар 3» выйдет в 2024-м, а четвёртая и пятая части — в 2026-м 2028 годах соответственно.

В 2018 году были опубликованы возможные названия фильмов — The Seed Bearer («Носитель семени») для третьей части, The Tulkun Rider («Тулкунский наездник») для четвёртой и The Quest for Eywa («В поисках Эйвы») для пятой. Кэмерон подтвердил, что не исключает такие варианты, но окончательный выбор ещё не сделан.