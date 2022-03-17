«Я потеряла дар речи»: Зои Салдана рассказала о фрагменте второго «Аватара»

Исполнительница главной роли в фильмах серии «Аватар» Зои Салдана поделилась впечатлениями от фрагмента второй части. Актриса отметила, что сиквел превзошёл первый фильм франшизы, а также пообещала зрителям «незабываемое приключение». Действие ленты развернётся спустя несколько лет после событий первого «Аватара», а в центре сюжета окажутся дети Нейтири и Джейка Салли. Наряду с Салданой роли исполнят Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Мишель Йео и другие актёры.

Актриса Зои Салдана, исполняющая роль представительницы народа на’ви Нейтири в фильмах Джеймса Кэмерона «Аватар», поделилась впечатлениями от фрагмента второй части.

«В конце прошлого года мне выпала возможность посмотреть всего 20 минут второй части фильма, и я потеряла дар речи. Была тронута до слёз», — цитирует актрису Variety.

Салдана отметила, что второй фильм серии — «определённо новый уровень, по сравнению с первым «Аватаром».

«Настройтесь на нечто потрясающее. Это будет незабываемое приключение», — утверждает актриса.

Также она рассказала о сложных съёмках под водой, ставших для команды серьёзным вызовом. Кинематографисты использовали технологию захвата движения, которая ранее применялась исключительно на суше. Она позволяет сделать изображение более реалистичным. Однако для таких съёмок авторам фильма пришлось усовершенствовать существующие технологии.

«Джиму (Джеймсу Кэмерону. — RT) наконец удалось справиться с проблемой — с тем, что имитировать воду виртуальными средствами, с помощью технологии захвата движения, казалось бы, невозможно. Это была сложная задача, которую он взялся решить, и у него на это ушли годы, но он справился. Ему это удалось. И в итоге получилось мощно и убедительно», — говорит Зои Салдана.

Известно, что действие второго «Аватара» развернётся спустя несколько лет после событий первой части. Сюжет будет сосредоточен вокруг детей Нейтири и бывшего морпеха Джейка Салли (Сэм Уортингтон).

Ранее Кэмерон рассказывал, что важным элементом фильма будет его эмоциональная составляющая. Одним из ключевых моментов станет ссора между главными героями, которую увидит их восьмилетняя дочь.

Роли в картине также исполняют Кейт Уинслет, Мишель Йео, Сигурни Уивер и другие актёры. Над сценарием работал сам Джеймс Кэмерон совместно с Джошем Фридманом, фильмография которого включает проекты «Война миров», «Терминатор: Тёмные судьбы» и «Чёрная орхидея».

Российская премьера запланирована на 15 декабря 2022 года.

© Промо-материал к фильму «Аватар 2»

Первый «Аватар» вышел в прокат в конце 2009-го. Его действие разворачивается в 2154 году. По сюжету, корпорация RDA добывает полезный минерал на планете Пандора, атмосфера которой не подходит для жизни людей. Для изучения планеты земляне создают специальные аватары — генетические гибриды на'ви и человека. Участником операции становится парализованный экс-военнослужащий Джейк Салли — он познаёт новую культуру и влюбляется в дочь вождя одного из местных племён.

Фильм получил девять номинаций на премию «Оскар» и был удостоен трёх статуэток — за декорации, визуальные эффекты и работу оператора. Сборы ленты с учётом повторных прокатов составили более $2,8 млрд. К настоящему моменту «Аватар» — самый кассовый фильм за всю историю кинопроката. На втором месте рейтинга — «Мстители: Финал», а на третьем — «Титаник» того же Джеймса Кэмерона.

На этот раз постановщик не уверен, что его лента сможет собрать так много. В беседе с Entertainment Weekly Кэмерон отметил, что начиная с 2009 года ситуация в кинотеатральном бизнесе сильно изменилась. Тогда только начинало набирать популярность потоковое вещание, а занимавшаяся производством первого «Аватара» 20th Century Fox ещё не была поглощена Disney. Пандемия коронавирусной инфекции также оказала большое влияние на индустрию.

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В будущем ожидаются ещё три продолжения «Аватара», а вся история, по словам режиссёра, станет семейной сагой и охватит несколько поколений. События второй и третьей частей развернутся преимущественно в океане и рядом с ним. На экране покажут новый клан, обитающий на рифах. Один из продюсеров проекта Джон Ландау описывает новые тропические пляжи Пандоры как «Бора-Бора на стероидах».

Работа над сиквелами идёт параллельно. Так, ещё в сентябре 2020 года Кэмерон сообщил о завершении съёмок второй части и отметил, что третий фильм снят на 95%. Команда займётся его доработкой сразу после премьеры второй картины. Основной локацией для съёмок стала Новая Зеландия. Для всех продолжений уже написаны сценарии и разработан дизайн вселенной — зрителей ждут новые миры и культуры. В последующих фильмах серии постановщик также планирует уделить внимание экологическим проблемам.

Релизы трёх последних сиквелов запланированы на 2024, 2026 и 2028 годы.