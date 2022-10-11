Смена библиотеки: почему в российских онлайн-кинотеатрах стало меньше контента

В крупнейших отечественных онлайн-кинотеатрах сократилось количество контента, утверждают аналитики, связывая это с уходом с российского рынка крупных голливудских и европейских студий. Впрочем, по данным некоторых стриминг-сервисов, оценка специалистов не в полной мере соответствует реальности, а исчезновение фильмов и сериалов из библиотек обусловлено окончанием действия прав на показ.

Объём контента в библиотеках отечественных онлайн-кинотеатров демонстрирует отрицательную динамику, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily, подготовленном для РБК. Более чем через полгода после ухода с российского рынка основных голливудских студий глубина падения у стриминговых сервисов, по разным оценкам, составила до 42%.

Эксперты утверждают, что наиболее серьёзный спад зафиксирован у онлайн-кинотеатра IVI и составляет порядка 42% — почти с 15 тыс. позиций в I квартале 2022 года до чуть более 8 тыс. на текущий момент. В самом IVI утверждают, что такое заметное сокращение контента обусловлено борьбой за его качество вместо количества.

«В рамках этой политики в течение прошедшего лета мы сократили каталог более чем на 5,5 тыс. тайтлов», — цитирует РБК Ивана Гринина, медиаменеджера и директора по контенту сервиса. При этом в компании уточнили, что продукты крупнейших мировых студий большей частью остались в каталоге кинотеатра.

Второе место в списке наиболее пострадавших сервисов, по версии аналитиков, занял онлайн-кинотеатр KION. Его библиотека «похудела» на 11%, сократившись более чем на 1 тыс. позиций. В компании отметили, что уход части мейджоров с российского рынка — общий тренд, но придавать этому большого значения не стали. В пресс-службе KION сообщили RT, что «ещё на момент запуска сервис обозначил драйвером развития именно собственные оригинальные проекты». Потому последние месяцы для KION были наиболее активными по количеству уникальных пользователей.

«Благодаря бесперебойному процессу выпуска наших originals более 50% новых пользователей приходят на платформу именно на (наши. — RT) новинки», — добавили представители KION.

Третье место делят между собой сервисы Okko и «Кинопоиск». Потери в их библиотеках оцениваются специалистами примерно в 5%: Okko лишился чуть менее 1 тыс. позиций, «Кинопоиск» — порядка 600. При этом нужно отметить, что, по сравнению с показателями 2021 года, библиотека последнего сервиса выросла. В пресс-службе «Кинопоиска» подчеркнули, что «абсолютные цифры тайтлов в оценке TelecomDaily не соответствуют фактическому размеру библиотеки».

«Обращаем внимание: как меняется библиотека и как меняется смотрение — это разные вещи. В этом году на стабильном размере каталога смотрение на «Кинопоиске» было рекордным: в июне фильмы и сериалы на видеосервисе посмотрели 6,2 млн подписчиков, что на 60% больше, чем год назад», — рассказали RT в пресс-службе площадки.

Согласно выводам TelecomDaily, единственный российский онлайн-кинотеатр, ухитрившийся нарастить объём контента в библиотеке, — это Wink. В период с III квартала 2021 года по III квартал 2022-го прирост составил почти 2,5 тыс. наименований. Директор по развитию Wink Антон Володькин объяснил это тем, что платформа взяла курс «на максимальное расширение предложения фильмов и сериалов от различных производителей из разных стран мира». По его словам, на сервисе появились как новинки независимых американских и европейских студий, так и турецкие, корейские, индийские и даже китайские фильмы и сериалы. Кроме того, Wink расширил количество отечественного контента и рассматривает проекты из ближнего зарубежья.

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Отсутствие фильмов и сериалов от крупных голливудских и европейских студий российские онлайн-платформы стараются компенсировать за счёт контента независимых производителей, авторского кино и продукции из восточных регионов. Но такой контент, по мнению руководителя TelecomDaily Дениса Кускова, «не может в полной мере заменить уход голливудских фильмов и имеет очень сегментированный спрос».

С началом спецоперации на Украине кинокомпании Disney, Universal, Warner, Paramount и Sony Pictures заявили об отказе выпускать свои новые фильмы в России, в том числе — на стриминговых платформах. Договориться о выходе новинок получается лишь в отдельных случаях, на основе заключённых ранее контрактов — так, на «Амедиатеке», например, показывают нашумевший сериал «Дом дракона», приквел «Игры престолов».