«Работают над общественно важными проектами»: Никита Михалков попросил об отсрочке от мобилизации для деятелей кино

Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой об отсрочке от мобилизации для граждан, которые задействованы в производстве национальных кинопроектов. Режиссёр заявил, что при этом данные ленты должны иметь действительно важную художественную и нравственную ценность и производиться на выделенные правительством деньги. С аналогичной просьбой выступил Сергей Сельянов, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Он напомнил, что многие программы, фильмы и сериалы, которые ежедневно транслируются на телеканалах, в сети и кинотеатрах, имеют не только развлекательную функцию, но и «важную социальную миссию».

Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков написал обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой дать отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации деятелям кино, которые работают над общественно значимыми проектами.

Михалков уточнил, что не требует полного освобождения от службы. Режиссёр отметил, что речь идёт о временной отсрочке от мобилизации для кинематографистов, которые на сегодняшний день заняты в съёмках. Причём они должны быть заняты на проектах, которые являются общественно важными, имеют нравственную ценность, а работа над ними ведётся преимущественно на выделенные государством средства.

«Я не прошу ни для кого освобождения от армии, я говорю только о том, чтобы съёмочные процессы, запущенные (и в основном на государственные деньги) в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность, были закончены и пришли к зрителям. Именно на этот период я прошу дать отсрочку тем, без кого эти проекты не могут быть закончены», — цитирует слова режиссёра ТАСС.

Михалков отметил, что все прочие домыслы о мотивах его просьбы пусть «друзья» оставят при себе.

Кроме того, режиссёр привёл в пример кинематографистов, которые во время Второй мировой войны снимали «великую хронику на передовой», а актёры, сценаристы и режиссёры трудились над кинолентами, с помощью которых населению было легче переживать происходящие события, а солдатам — защищать Родину.

«Кинооператоры, снимавшие великую хронику на передовой, актёры, режиссёры, сценаристы, которые работали над фильмами, помогающими солдатам воевать, а народу пережить все тяготы войны, концертные бригады, выступавшие как на передовой, так и в госпиталях, — все они вместе со своим народом делали одно дело. Так вот, памятуя обо всём этом, большинство моих коллег-кинематографистов всех возрастов готовы всячески помогать своей стране в этот тяжёлый момент», — заявил Михалков.

Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала идею Никиты Михалкова. В интервью радиостанции «Говорит Москва» политик заявила, что в данном случае нужно будет оценить важность этих проектов и выбрать из них наиболее значимые.

«В этой части я согласна с Никитой Сергеевичем Михалковым. Нам надо посмотреть проекты, которые запущены. Возможно, они производят иногда даже большее впечатление на народ, чем военные победы», — сказала Драпеко.

Парламентарий при этом отметила, что остальные работники киноиндустрии должны быть равны со всеми гражданами и быть мобилизованы в случае необходимости.

«Они такие же граждане, как и остальные. Мы знаем многих известных деятелей искусства, которые воевали во время Великой Отечественной войны, награждены медалями и орденами, вернулись обратно с фронта и создали потрясающие произведения искусства, которые рассказывали о тех военных годах», — пояснила Драпеко.

По её мнению, отсрочку необходимо дать студентам, «которые уже имеют высшее образование или поступили на режиссуру, на стационарный факультет». Она считает, что такие специалисты очень редки, поэтому необходимо сохранить такие творческие кадры.

С просьбой об отсрочке кинематографистам от мобилизации к премьер-министру России также обратился председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Сергей Сельянов. В письме, копия которого опубликована в Telegram-канале «Закулиска», продюсер напомнил, что многие программы, фильмы и сериалы, которые ежедневно транслируются на телеканалах, в сети и в кинотеатрах, имеют не только развлекательную функцию, но и «важную социальную миссию».

«Через воплощаемые в кино образы, поступки и истории отечественные фильмы, мультфильмы и сериалы оказывают положительное влияние на общество, в том числе способствуют поднятию патриотизма и обеспечению единства духа российского народа», — пояснил Сельянов, подчеркнув, что аудиовизуальные произведения, создаваемые работниками отрасли, составляют порядка 80% эфирного времени всех федеральных телеканалов.

Помимо прочего, он попросил учесть правительство, что многие специалисты киноотрасли не имеют профильного высшего образования «в том числе по причине отсутствия образовательных программ по соответствующим специальностям».

«В этой связи просим вас распространить освобождение на всех задействованных в производстве национальных фильмов работников по соответствующим специальностям, которые могут быть определены Министерством культуры РФ», — пишет Сергей Сельянов.

В продолжение просьбы председатель правления АПКиТ предложил организовать подачу информации о задействованных в производстве кинематографистах «в режиме одного окна» через Минкультуры. При этом организация, работающая над тем или иным кинопроектом, должна предоставить по каждому из специалистов заявление в установленной министерством форме, копию удостоверения отечественного фильма, а также документы, которые подтверждают участие заявленных граждан в работе над картиной — трудовой договор или договор об оказании временных услуг.

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«Просим поддержать отечественную киноотрасль в вопросе освобождения от мобилизации граждан, задействованных в производстве и распространении национальных фильмов», — заключил Сельянов.

Указ о проведении в стране частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Тогда министр обороны Сергей Шойгу уточнял, что в рамках мобилизации призовут порядка 300 тыс. граждан.

На днях Минобороны России также опубликовало список с категориями граждан, которые не будут призваны. Среди них — сотрудники IT-организаций, операторы связи России, работники компаний, обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка, а также организаций в сфере информации и связи.