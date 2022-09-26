Европейский триллер, азиатский детектив и российские драмы: главные кинопремьеры недели

В четверг, 29 сентября, в прокат выходит европейский триллер «Не говори никому» о двух, на первый взгляд, обычных семьях, одна из которых хранит специфические секреты. В южнокорейском детективе «Решение уйти» рассказывается запутанная история о смерти и любви. Авторы ленты «Далёкие близкие» рассуждают о сложностях в семейных взаимоотношениях, а драма «Мать моего сына» удивляет неожиданными сюжетными поворотами. Также среди новых фильмов — российско-казахстанская криминальная картина «Голиаф», в которой маленький человек решается на неординарные шаги ради мести.

«Не говори никому» (Gæsterne)

Триллер Кристиана Тафдрупа («Пробуждение», «Дебютанты», «Ужасная женщина») посвящён истории двух семей из Дании и Нидерландов, которые познакомились во время отдыха в Италии. Поначалу общение складывается идеально: новые знакомые находят общий язык и массу интересных тем и отлично проводят время. Спустя несколько месяцев одна семья приглашает другую в гости. Казалось бы, что может пойти не так?

Гостей в итоге ждёт масса сюрпризов, по мере раскрытия которых картина трансформируется из драмы в полноценный триллер, едва не переступающий грань хоррора. Актёры прекрасно справляются с ролями, убедительно отыгрывая своих персонажей, саспенс нагнетается толково, чему способствует как хорошая операторская работа, так и со вкусом подобранное звуковое сопровождение. Вишенкой на торте становится очень запоминающаяся взрывная и несколько безумная концовка.

«Решение уйти» (Hyeeojil gyeolsim)

Сюжет южнокорейского детектива «Решение уйти», снятого автором легендарного «Олдбоя» Пак Чхан-уком, вращается вокруг детектива, который расследует смерть упавшего со скалы молодого человека. Вдова покойного сотрудничает со следствием, но постепенно превращается в подозреваемую, а полицейский разрывается между долгом и чувствами к ней.

«Решение уйти» — это философская многослойная картина, в которой детективная история и относительно банальный ход с романтическими отношениями между полицейским и подозреваемой искусно переплетены с полумистической драмой, где не всегда понятно, что в фильме происходит на самом деле, а что является плодом фантазии героев.

Исполнительница главной женской роли китайская актриса Тан Вэй не знала корейского языка, а заучивать реплики наизусть, не понимая их смысла, отказывалась. Потому, готовясь к роли, она активно изучала корейский, а изъяны произношения скрывала эмоциональностью и мимикой. Кроме того, девушка какое-то время жила как её героиня, прорабатывая образ и придумывая историю своего персонажа.

Картина получила приз Каннского кинофестиваля 2022 года за лучшую режиссуру. Подробнее о фильме — в материале RT.

«Голиаф»

Сюжет криминальной драмы казахстанского режиссёра и сценариста Адильхана Ержанова разворачивается в вымышленном посёлке Каратас, где всю деятельность контролирует криминальный авторитет Пошаев (Данияр Алшинов). Однажды он казнит жену бедняка Арзу (Берик Айтжанов). Начальник охраны авторитета (Дмитрий Чеботарёв) получает задание присматривать за Арзу, но кажется, что тот разбит горем и не думает о мести.

«В «Голиафе» изучается природа власти и природа подчинения. Идея мести, которая на первый взгляд невозможна, сюжет о противостоянии большого человека и маленького — они витали давно. Я искал их отображения в сюжете, в течение двух лет сценарий переписывался несколько раз. В фильме очень тонкая грань между артом и жанром, есть риск, что этот баланс не воспримут, но есть и надежда, что его как раз и оценят», — рассказал режиссёр Адильхан Ержанов.

«Далёкие близкие»

Борис (Евгений Сытый) — пожилой учитель географии в простой хабаровской школе. Его жизнь — это бесконечно повторяющийся «день сурка» с привычным расписанием и рутиной. Всё меняется, когда сын Миша (Филипп Авдеев) дарит герою свой старенький смартфон и тем самым открывает ему мир интернета и социальных сетей. Борис добавляет в друзья женщину из Подмосковья по имени Надежда (Елена Яковлева), с которой у него схожие интересы: оба души не чают в своих огородах. Борис решает поехать в гости к новой знакомой и просит сына отвезти его. По дороге героев ждёт масса приключений и проблем. В частности, между отцом и сыном раскрываются старые конфликты и выясняются причины их отдаления друг от друга.

Фильм Ивана Соснина — это добрая и немного идиллическая драма, приправленная элементами комедии, история о семье, отношениях между родственниками и о том, что на самом деле важно. На кинофестивале «Окно в Европу» работа Соснина получила приз медиаконгресса «Содружество журналистов» за сценарий.

«Мать моего сына»

В драматическом триллере режиссёра Ильи Максимова («Шаповалов», «Братья», «Я больше не боюсь») рассказывается история супругов Марка и Киры, потерявших ребёнка и решившихся на усыновление. В детском доме они находят очаровательного мальчика по имени Вик. Кажется, что судьба улыбнулась молодым людям, но внезапно появляется настоящая мать ребёнка — Мари.

Тяжелобольная женщина делает Марку и Кире необычное предложение: пожить с ней и Виком в её особняке, пока она не умрёт. Женщина объясняет это желанием убедиться, что новые родители подходят мальчику. На практике же всё оказывается гораздо более запутанным, и теперь Марк должен провести расследование, чтобы разобраться.

«Однажды мы доказали рынку, что можем делать фильмы в жанре хоррор. Теперь наша задача сделать то же самое в жанре психологический триллер, в лучших традициях мирового кино. «Исчезнувшая», «Девушка в поезде», «Рука, качающая колыбель» — все эти картины были для нас референсами. Мы вели кропотливую работу над сценарием, ведь в этом жанре очень важны детали, нюансы сюжетных поворотов. Мы старались избегать неточностей, способных подорвать доверие зрителя. Я уверен, нам удастся сделать прорыв в этом жанре», — обещает продюсер Дмитрий Литвинов.