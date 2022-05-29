Миллионеры на острове и мир глазами осла: подведены итоги Каннского кинофестиваля

Во Франции завершился 75-й Международный Каннский кинофестиваль. Главный приз, «Золотую пальмовую ветвь», жюри во главе с актёром Венсаном Линдоном присудило фильму Рубена Эстлунда «Треугольник печали» о группе миллионеров, неожиданно оказавшихся на необитаемом острове. Лучшим режиссёром признан Пак Чхан-ук, представивший детективный триллер «Решение уйти», а приз за сценарий вручили Тарику Салеху — он привёз во Францию ленту «Парень с небес». Лента российского постановщика Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» осталась без наград.

В субботу, 28 мая, во Франции прошла торжественная церемония закрытия 75-го Международного Каннского кинофестиваля. За главный приз — «Золотую пальмовую ветвь» — и другие награды боролся 21 фильм. Лауреатов определило жюри во главе с французским актёром Венсаном Линдоном. Вместе с ним конкурсантов судили актрисы Ребекка Холл (Великобритания), Нуми Рапас (Швеция), Дипика Падукон (Индия), Жазмин Тринка (Италия) и режиссёры Йоаким Триер (Норвегия), Ладж Ли (Франция), Асгар Фархади (Иран) и Джефф Николс (США).

Обладателем главного приза стал Рубен Эстлунд, снявший фильм «Треугольник печали» с Вуди Харрельсоном в главной роли. По сюжету модели Карл и Яя путешествуют по миру и отправляются в круиз. Они оказываются на лайнере вместе с олигархом из России, торговцем оружием из Великобритании и другими богачами.

Судно терпит крушение, и группа миллионеров вместе с одной уборщицей оказываются на необитаемом острове. Вскоре привычная иерархия переворачивается с ног на голову, поскольку уборщица оказывается самой приспособленной к жизни в новых условиях.

Для режиссёра эта «Золотая пальмовая ветвь» стала второй — в 2017 году он победил на смотре с лентой «Квадрат».

Интересно, что мнение жюри разошлось с выбором кинокритиков. В рейтинге, который формируется на основе оценок экспертов из разных стран, самый высокий балл получил фильм Пака Чхан-ука «Решение уйти».

Гран-при фестиваля присудили Лукасу Донту за драму «Близко». В ней кинематографист рассуждает на такие темы, как дружба и ответственность. В центре сюжета — двое 13-летних друзей. В какой-то момент их общение внезапно прерывается. Один из героев пытается понять, что между ними произошло.

Обладательницей ещё одной статуэтки стала Клер Дени, снявшая фильм «Звёзды в полдень». В ленте, основанной на одноимённом романе Дениса Джонсона, говорится об отношениях англичанина и американской журналистки во время Сандинистской революции в Никарагуа. Главные роли исполнили Маргарет Куэлли и Джо Элвин.

Польский режиссёр и сценарист Ежи Сколимовский получил Приз жюри за драму «Иа» с Изабель Юппер. В ленте он предлагает зрителям посмотреть на мир глазами осла: животное встречает на своём пути людей — как хороших, так и плохих — и испытывает различные чувства, от радости до боли.

Такую же награду вручили постановщикам фильма «Восемь гор» Феликсу ван Гронингену и Шарлотте Вандермерш. В их картине разворачивается история дружбы между двумя мальчиками, которые, несмотря ни на какие перипетии, проносят свои отношения через всю жизнь.

Пака Чхан-ука жюри признало лучшим режиссёром. Действие его детективного триллера «Решение уйти» разворачивается вокруг расследования смерти мужчины. Детектив начинает подозревать супругу покойного в убийстве и в то же время влюбляется в неё.

Награду за лучший сценарий присудили шведскому кинематографисту Тарику Салеху, снявшему по собственному скрипту триллер «Парень с небес». В фильме сразу после летних каникул великий имам умирает в университете Каира на глазах учеников. После этого начинается ожесточённая борьба за его место.

Актриса Зара Амир Эбрахими получила приз за лучшую женскую роль. Она снялась в драматическом триллере Али Аббаси о жителе Ирана, намеренном очистить город Мешхед от секс-работниц. Аналогичной награды в мужской категории был удостоен Сон Кан-хо за фильм «Посредник». Широкая аудитория также знает актёра по главной роли в нашумевшей картине «Паразиты».

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Специальный приз, приуроченный к 75-летию Каннского кинофестиваля, присудили Жан-Пьеру и Люку Дарденн, представившим на смотре свой новый фильм «Тори и Локита». Ранее братья неоднократно становились лауреатами фестиваля. Призами отмечены их работы «Молодой Ахмед», «Мальчик с велосипедом», «Молчание Лорны», «Дитя», «Сын», «Розетта».

От России был представлен фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». По сюжету Антонина Милюкова узнаёт о нетрадиционных наклонностях супруга и постепенно сходит с ума. Лента осталась без наград.

Приз за лучшую дебютную работу жюри присудило Райли Кио за фильм War Pony. Ранее постановщица-дебютантка снималась в картинах «Безумный Макс: Дорога ярости», «Дом, который построил Джек» и «Ривердэйл». Специального упоминания был удостоен фильм Тиэ Хаякавы из Японии «План 75».

Лучшим документальным фильмом стала лента «Всё, что дышит», снятая в копродукции Индии, Великобритании и США. В ней рассказывается о двух братьях из Нью-Дели, которые посвятили свою жизнь помощи птицам.

Накануне церемонии вручения главных наград были объявлены лауреаты конкурса «Особый взгляд», куда отбираются наиболее смелые работы. Главного приза удостоился фильм Les Pires («Худший») Лиз Акоки и Романа Гере. Приз жюри получил Саим Садик за картину Joyland. Лучшим режиссёром был признан Александру Белк, снявший драму «Метроном». Среди актёрских работ жюри выделило игру Вики Крипс, сыгравшую императрицу Елизавету Баварскую в биографической драме «Корсаж», и Адама Бессы (Harka).