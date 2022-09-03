От перуанских «Ульев» до южнокорейского «Решения уйти»: главные зарубежные фильмы 44-го ММКФ

В рамках Московского международного кинофестиваля были показаны фильмы французского, иранского, перуанского, ланкийского и южнокорейского производства. В центре основанной на реальных событиях истории режиссёра Аруны Джаяварданы «Мария. Ангел океана» — рыбаки, обнаружившие в море неожиданный улов. Картина «Без предварительной договорённости» напоминает о глубокой связи с родной землёй, лента «Ульи» затрагивает важность человеческой жизни, а фильм «Решение уйти» повествует об истории любви следователя к подозреваемой в убийстве своего мужа.

«Без предварительной договорённости»: путешествие вглубь себя

Сюжет фильма Бехруза Шоайби «Без предварительной договорённости» строится вокруг женщины по имени Ясмин, которая выросла в Германии, но вынуждена вернуться в Иран из-за смерти отца. Ясмин не знала его, как и не была знакома с исторической родиной, поскольку покинула её вместе с матерью ещё в раннем детстве. Теперь она едет в Иран вместе с шестилетним сыном-аутистом. Женщина узнаёт, что отец завещал ей всё своё состояние, а также поручил посетить значимые для него места. По мере того, как Ясмин знакомится с родственниками и знакомыми отца, ездит по завещанным местам и наблюдает за тем, как это положительно сказывается на состоянии её сына, женщина начинает переосмысливать жизнь, смерть и собственные взгляды на счастье и благополучие.

Чем дальше по стране едет машина с Ясмин, тем больше зрители погружаются во внутреннее путешествие женщины вглубь себя. Постепенно её характерная холодность и европейская чопорность сменяются чувственностью. «Без предварительной договорённости» — психологическая семейная драма, демонстрирующая, что без знаний о себе и своих истоках человек порой не может обрести истинное счастье и умиротворение.

В мае 2022-го лента была признана лучшей картиной года Иранской национальной комиссией по делам ЮНЕСКО, а 2 сентября получила главный приз ММКФ.

© Кадр из фильма «Без предварительной договорённости»

«Мария. Ангел океана»: когда женщина на корабле — к несчастью. Даже резиновая

Сюжет показанного на ММКФ фильма «Мария. Ангел океана» вдохновлён реальными событиями, произошедшими в Индонезии в 2016 году, когда местные рыбаки выловили в океане игрушку для взрослых и начали ей поклоняться, приняв неожиданный «сюрприз» за ангела.

Взяв за основу эту историю, режиссёр Аруна Джаявардана дал волю фантазии и ввёл в повествование дополнительного персонажа — молодого человека по имени Малан, грезящего иммиграцией в Австралию. И с первых секунд его появления на экране вызывает удивление, что команда рыбаков не утопила парня — настолько он раздражает.

А когда на горизонте появляется та самая «Мария» (так её назвал Малан) — сложная и даже говорящая секс-кукла, на судне начинается сущий бардак. Неплохо ладившая между собой команда внезапно начинает ссориться по поводу и без, капитан решительно неспособен навести хотя бы подобие порядка, а Малан только и делает, что раздражает всех вокруг, но уже не Австралией, а Марией, в которую он, кажется, влюблён до потери памяти.

Судя по всему, Джаявардана в своём фильме решил скрестить реальную историю с давним морским поверьем о женщинах на корабле. Несчастье и в самом деле происходит, но уже в самом конце фильма, и мало касается команды. Забавно и даже несколько ехидно выглядит косплей знаменитой сцены из «Титаника», в которой персонаж Леонардо Ди Каприо кричит: «Я король мира», обнимая героиню Кейт Уинслет.

Стоит подчеркнуть, что «Мария. Ангел океана» — не комедия, а драма. И нельзя забывать об этом перед просмотром, чтобы не обмануться в ожиданиях. Финальный твист сюжета оказывается довольно неожиданным, что идёт фильму на пользу, а режиссёру добавляет плюсик в карму.

© Кадр из фильма «Мария. Ангел океана»

«Плотники вавилонские»: фильм, полный метафор, или фильм-метафора?

Сюжет «Плотников вавилонских» французского режиссёра Поля-Антони Миля на первый взгляд кажется довольно простым: это история священника Гастона Фруассарда (Джонатан Пино-Бонетти), который решил сменить одеяние пастора на аскетичную жизнь монаха в отдалённом монастыре Шартрёз. Но спустя некоторое время епархия отзывает его обратно и молодой человек, жаждавший в уединении упрочить духовную связь с богом, снова оказывается в Париже, где сталкивается с множеством испытаний, в том числе — с кризисом веры.

Однако за кажущейся незатейливостью центральной сюжетной линии скрыто гораздо большее: поиск церковью новых способов общения с паствой, вопрос об отношениях между полами в современном обществе, вопросы создания семьи и нежелания заводить детей, тема сексуальных меньшинств.

Совершенно неожиданно для современной картины молодого французского автора герои фильма высказывают крайне непопулярные для западной масс-культуры мысли: в феминизме нет ничего хорошего, поскольку из-за него мужчины выродились, ценность семьи и продолжение рода нивелированы, а сами отношения между людьми становятся всё менее прочными, замещаясь мимолётными связями. Более того, сестра главного героя очень нетолерантно шутит на тему ЛГБТ, высмеивая бывшую жену своего спутника. Очень смело для современной Европы — почти как приезд режиссёра в Россию.

«Плотники вавилонские» вряд ли могут встать на одну планку с работами Тарковского, которым восхищался Миль, но метафоричности и подчёркнуто необычной формы картине не занимать: в относительно обыденную историю главного героя и его взаимоотношений с окружающими аккуратно вплетаются сверхъестественные элементы. Но в таком виде и подаче, что осознать, что на экране происходит что-то странное, получается не сразу — даже встреча с призраком поначалу кажется столкновением с парижским чудаком. А простая на первый взгляд история с крысами, падающими с потолка колокольни, на поверку оказывается вовсе не тем, чем кажется.

© Кадр из фильма «Плотники вавилонские»

«Ульи»: какова цена человеческой жизни?

В поисках лучшей доли люди зачастую вынуждены покидать родные земли, поскольку для них нет ничего страшнее безработицы, следствием которой становятся голод и нищета. Эту тему в своей ленте «Ульи» поднимает перуанский режиссёр Луис Басурито.

В центре сюжета — 60-летний мужчина по имени Луис, который более 30 лет прослужил в муниципалитете, однако новый глава города увольняет его. В поисках работы Луис решает вернуться в родную деревню, где 25 лет назад террористы устроили резню, в которой погибли родители мужчины и другие крестьяне. Луис вспоминает, чему его учил отец, и находит новое призвание.

Басурито показывает тонкую грань между работой как фактором существования людей и двигателем развития с одной стороны и механизмом эксплуатации и усиления социального неравенства — с другой.

Для перуанцев относительно стабильный источник труда — работа в органах местного самоуправления, однако эта стабильность держится на определённом чиновнике. Как только власть меняется, сотни людей, неспособные в короткие сроки найти себе источник заработка, оказываются на улице.

Главному герою фильма в каком-то смысле повезло. Он ещё в детстве благодаря отцу освоил семейное ремесло — пчеловодство. Да и сам он своим трудолюбием напоминает пчёл. Режиссёр не торопит своего героя, который уже не вписывается в быстрый и суетливый темп города. Медленно и спокойно камера показывает жизнь глазами Луиса, а вместе с тем отображает его обострённое восприятие мира, которое заставляет героя искать более надёжный источник дохода.

© Кадр из фильма «Ульи»

«Решение уйти»: «Когда погибла твоя любовь, моя родилась»

Инспектор пусанского полицейского управления Чан Хэ-джун (в исполнении Пак Хэ-иля) — опытный профессионал и честный работник. Расследуя дело о смерти мужчины, который упал с горы, инспектор встречается с вдовой покойного. Обаятельная и умная Сон Со-рэ (Тан Вэй), эмигрантка из Китая, попадает под подозрение инспектора: у него есть все основания полагать, что она убила мужа, но железное алиби женщины подтверждает её невиновность. Хэ-джун и сам рад такому исходу, поскольку за время общения с Со-рэ он проникся к ней глубокими чувствами. Однако профессиональное чутьё инспектора заставляет его терзаться в сомнениях. Ещё больше ситуацию усложняет тот факт, что мужчина женат.

Премьера фильма состоялась 23 мая 2022-го на Каннском кинофестивале, где Пак Чхан-ук был удостоен приза как лучший режиссёр. В своей новой картине, как и в «Служанке», режиссёр отходит от детективной темы и ставит в центр повествования внутренний мир героев — состоявшихся личностей, которые в любых ситуациях стараются оставаться внешне непроницаемыми.

Кинематографист уделяет большое внимание деталям, которые в конце ленты собираются в один пазл. На высоте и игра актёров. Особенно завораживает Тай Вэй. Ей до последней минуты удалось сохранить интригу, обнажив истинный мотив своей героини лишь в самом конце фильма.