«Шекспир в гробу перевернулся»: в новой версии «Ромео и Джульетты» главные роли исполняют однополые актёры

На сцене французского комплекса La Seine Musicale появилась современная трактовка классической трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Режиссёром и автором проекта стал хореограф и экс-худрук балетной труппы Парижской оперы Бенжамен Мильпье. В спектакле предусмотрены различные актёрские составы: помимо классической пары, роли влюблённых исполнят двое мужчин и две женщины. Пользователи соцсетей с неодобрением отнеслись к проекту, назвав его «жалким».

Французский режиссёр и хореограф, супруг Натали Портман, Бенжамен Мильпье поставил на сцене Парижского музыкального комплекса La Seine Musicale современную адаптацию «Ромео и Джульетты». Роли классической пары исполняют в том числе танцоры-мужчины.

Афиша на сайте пьесы гласит, что в уникальной версии спектакля смешиваются разные виды искусства — хореография, кино и театр, а появление разных актёров, смешение жанров и музыка русского композитора Сергея Прокофьева делают его «праздником любви во всех проявлениях».

Артисты, которые получили главные роли, считают, что однополое исполнение традиционно разнополых персонажей не должно удивлять зрителей. Сам режиссёр в беседе с Movs.World рассказал, что его шоу отражает явления в обществе, с которыми он ежедневно сталкивается в рамках своего проекта.

Каждый вечер в течение десяти дней зрители смогут наблюдать вариации разных пар: мужчина — женщина, мужчина — мужчина и женщина — женщина. Шоу также сопровождается визуальными эффектами и представляет собой весьма кинематографичную версию балета. Оператор снимает танцоров с близкого расстояния, благодаря чему можно наблюдать за ними на большом экране.

Задумку режиссёра оценили далеко не все.

«В целом несмотря на то, что качество шоу, а также его оригинальность и интерпретация безупречны, слишком много сцен происходит исключительно на экране. Очень жаль», — пишет критик портала Sortir Paris.

Пользователи соцсетей также отреагировали на постановку Мильпье неоднозначно. Многих не устроило, что режиссёр покусился на произведение мировой литературы. К тому же, по мнению блогеров, балет получился «жалким», а Шекспир «в гробу перевернулся».

«Вместо того чтобы создать свою собственную историю, которая показала бы его талант, Бенжамен Мильпье предпочёл разделаться с шедевром Шекспира», — говорится в одном из комментариев.

«Позор Бенжамену Мильпье. Как можно быть таким хорошим хореографом и осмелиться поставить такой жалкий балет, позорище!» — пишет другой пользователь.

Мильпье не первый постановщик, избравший подобный подход к интерпретации классической трагедии. В 2017 году на сцене британского театра «Эвримен» (Everymen Playhouse) в Ливерпуле режиссёр Ник Бэгнелл также представил версию «Ромео и Джульетты», где Джульетта превратилась в Джулиуса.

Под влиянием ЛГБТ-сообщества персонажи знакомых с детства произведений уже не раз оказывались на Западе открытыми гомосексуалистами — как это произошло с Лефу в «Красавице и Чудовище» 2017 года (режиссёр — Билл Кондон) — или же лишь по случайности таковыми не становятся. Примером может служить история Велмы из франшизы «Скуби-Ду».

А в новом фильме Universal «Дружки» режиссёра Николаса Столлера каст «исторического значения» набран исключительно из представителей ЛГБТ-сообщества. Они также играют и всех гетеросексуальных персонажей.