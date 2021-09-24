Каст «исторического значения»: все основные роли в новом фильме Universal исполнят ЛГБТ-актёры

В 2022 году ожидается релиз романтической комедии о геях Bros («Дружбаны») производства Universal Pictures. Главная роль в проекте досталась Билли Айкнеру, а весь основной актёрский состав, включая гетеросексуальных персонажей, будет состоять из артистов нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом ранее некоторые гетеросексуальные актёры под давлением общественности были вынуждены отказываться от ЛГБТ-персонажей: так, в 2020 году раскритиковали Холли Берри, которая собиралась взяться за роль трансгендера.

Киностудия Universal Pictures работает над фильмом, в котором всех основных героев сыграют актёры, принадлежащие к ЛГБТ-сообществу. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Проект называется Bros («Дружбаны»), а его премьера запланирована на 12 августа 2022 года. Отмечается, что этот фильм станет первой романтической комедией о геях, которую снимет одна из ключевых голливудских студий.

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Лента описывается как душевная интеллектуальная комедия, в которой главным героям предстоит окунуться в романтические отношения — правда, оба для этого слишком заняты.

Историю разработали актёр и сценарист Билли Айкнер, исполнивший второстепенные роли в картинах «Американская история ужасов» и «Однажды в Вегасе», а также соавтор лент «Домашнее видео» и «Образцовый самец 2» Николас Столлер. Ранее они вместе работали над сериалом «Друзья с колледжа».

Кроме того, Столлер выступит режиссёром проекта, а заодно наряду с Джошуа Чёрчем, Джаддом Апатоу и Билли Айкнером спродюсирует ленту.

Последний также исполнит одну из главных ролей, а его экранным партнёром станет Люк Макфарлейн («Там», «Киллджойс»). Создатели проекта подчёркивают, что ЛГБТ-актёры сыграют не только геев, но и героев традиционной сексуальной ориентации.

«Я безумно рад и горжусь историческим значением того, что актёрский состав «Дружбанов» — открытые представители ЛГБТК-сообщества. Прежде на глазах у гомосексуальных актёров их гетеросексуальные коллеги десятилетиями набирали очки как в художественном, так и в профессиональном плане, играя ЛГБТК-персонажей, так что возможность собрать всех этих замечательных и весёлых актёров в одном фильме — это настоящая мечта, которой давно пора было сбыться», — заявил Айкнер.

Среди исполнителей центральных ролей — трансгендер, телеведущая Т.С. Мэдисон, победительница шоу «Королевские гонки Ру Пола» Симон, актёр и сценарист Гай Бранум, артист и парикмахер Мисс Лоуренс, а также актёр Гильермо Диас («Билет на Vegas», «Двойной КОПец»).

Айкнер выразил надежду, что лента изменит представление зрителей и кинематографистов о том, какие роли могут играть ЛГБТ-артисты.

«Хотя фильм «Дружбаны» — вероятно, первый в своём роде в нескольких отношениях, надеюсь, открытым представителям ЛГБТК в дальнейшем представится ещё много возможностей блеснуть талантом и показать миру всё, на что мы способны как актёры, не ограничиваясь лишь второстепенными ролями чудаковатого квира для галочки или «лучшего друга — гея» протагониста-гетеросексуала. Вдобавок наши актёры смешные до чёртиков, вы обязательно их полюбите», — добавил он в беседе с The Hollywood Reporter.

Неравные возможности

Информация о съёмках ленты «Дружбаны» появилась на фоне того, что в последние годы гетеросексуальные актёры под давлением общественности были вынуждены отказаться от ЛГБТ-персонажей. Так, летом 2020 года актрису Холли Берри раскритиковали за то, что она собиралась играть трансгендера (женщину, которая стала мужчиной). Более того, рассказывая о предстоящей работе, актриса «неверно» выбрала местоимение, назвав персонажа «она».

После нападок в СМИ и соцсетях Берри отказалась от роли (предполагается, что в пользу некоего трансгендерного актёра) и пообещала содействовать представителям секс-меньшинств в деле расширения их присутствия как на экране, так и на съёмочных площадках.

Кадр из сериала «Бэтвумен»

© Кадр из сериала «Бэтвумен»

На роль главной героини сериала «Бэтвумен», премьера которого состоялась в 2019 году, кинематографисты изначально искали актрису нетрадиционной сексуальной ориентации, поскольку с 2006 года этот персонаж представлен в комиксах как гомосексуальный.

Исполнительница роли в первом сезоне проекта Руби Роуз отстаивала своё право на эту работу, ссылаясь на каминг-аут, который она совершила в 12 лет. Однако фанаты были недовольны тем, что она не еврейка, как её героиня.

Ко второму сезону Роуз покинула проект. Её заменила темнокожая представительница ЛГБТ-сообщества Джависия Лесли. Однако ей досталась роль не Кейт Кейн, а другого альтер-эго героини — Райан Уайлдер.

В последние годы в американской киноиндустрии особое внимание уделяется не только гендерной, но и расовой принадлежности актёров. Например, в Apple TV+ решили, что Кристен Белл не должна озвучивать мулатку Молли из мультсериала «Центральный парк». Актёр Майк Генри покинул проект «Гриффины», в котором он подарил голос темнокожему герою. Создатели «Симпсонов» пообещали больше не привлекать белых артистов к озвучиванию цветных персонажей после того, как зрители раскритиковали работу Хэнка Азарии над образом индийца Апу.

Осенью 2020 года Американская академия кинематографических искусств и наук, которая присуждает премию «Оскар», огласила новые правила для картин — претендентов на награду за лучший фильм. В производстве должно быть задействовано достаточно женщин, представителей ЛГБТ-сообщества, этнических меньшинств и людей с ограниченными возможностями здоровья.