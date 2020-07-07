«Полиция политкорректности»: Холли Берри отказалась от роли трансгендера после критики в интернете

Американская актриса Холли Берри не станет претендовать на роль трансгендера в предстоящем проекте. Причиной тому послужила критика со стороны интернет-сообщества. Пользователям соцсетей не понравилось, что артистка в ходе интервью «неправильно» определила пол персонажа. Также, по мнению многих, Берри в принципе не имеет права играть трансгендера, будучи цисгендерной женщиной. Кроме того, подписчики актрисы выразили недовольство её отношением к расовому вопросу: по мнению фанатов, Берри не стоило поздравлять их с Днём независимости США.

Американская актриса, обладательница «Оскара» Холли Берри не станет претендовать на роль трансгендера в предстоящем проекте. От своего намерения она отказалась после жёсткой критики со стороны интернет-сообщества.

В пятницу, 3 июля, Берри приняла участие в интервью в рамках прямого эфира на платформе Instagram. Во время эфира она рассказала, к какой роли готовилась.

«Это женский трансперсонаж, то есть женщина, ставшая мужчиной. Это персонаж из понравившегося мне проекта, в котором я, возможно, приму участие», — приводит слова Берри Variety. Актриса подчеркнула, что хочет «погрузиться» в жизнь сообщества. Название проекта она не огласила.

«Меня очень заинтересовала личность этой женщины, и этот проект может стать у меня следующим», — заявила артистка.

Как выяснилось позднее, это высказывание было опрометчивым: говоря о трансгендерном персонаже, актриса выбрала «неверные» слова. Так, издание Insider объясняет, что о трансгендерном мужчине следует говорить «он», в то время как Берри использовала местоимения женского рода.

На это обратили внимание в официальном Twitter-аккаунте документального проекта Netflix под названием Disclosure.

«Привет, Холли Берри. Слышали, вы рассматриваете возможность сыграть трансмужчину в своём следующем проекте. У нас к вам убедительная просьба: посмотрите сперва документальный фильм Disclosure на Netflix и поймите, насколько значимы в жизни по эту сторону экрана культурные последствия того, что роли трансгендеров достаются цисгендерным актёрам, к которым относитесь и вы».

Уделить внимание этому обстоятельству Берри порекомендовали и другие пользователи соцсети.

«Об этом мы говорим уже слишком долго… а оно всё продолжается. Трансгендерам не хочется и не нужно, чтобы в кино и телепроектах их изображали цисгендеры. Это мы уже проходили», — отметили в Twitter.

«Холли Берри об исполнении роли транс-мужчины в своём следующем фильме: «Мне очень важно рассказывать истории, а тут — женщина, это женская история о становлении мужчиной, но я хочу понять, почему и как так происходит. Я хочу в это погрузиться». Цисгендерным актёрам надо с этим завязывать», — подчеркнула другая пользовательница соцсети.

После ознакомления с подобными комментариями Берри приняла решение отказаться от роли. Соответствующее заявление она разместила в Twitter.

«Я, цисгендерная женщина, теперь понимаю, что мне не стоило рассматривать эту роль и что у представителей трансгендерного сообщества, бесспорно, должна быть возможность самим рассказывать истории о себе», — написала актриса.

Она пообещала «и впредь прислушиваться и извлекать из этой ошибки уроки» и даже поблагодарила публику за критику.

«Клянусь выступать в роли союзника, добиваясь своим голосом расширения представленности (меньшинств, в том числе трансгендеров. — RT) в том, что выходит на экран, и в работе, которая ведётся в кадре и за кадром», — отметила Берри в свете своего недавнего режиссёрского дебюта на фестивале TIFF в Торонто.

Некоторые комментаторы поблагодарили актрису за «предоставление трансгендерам возможности получить эту роль», а другие обратили внимание на то, что Берри всё равно успела их обидеть.

«Неверное обозначение гендера трансмужчины и утверждение, что речь о трансмужчине в «женской истории», чуть не нанесли огромный ущерб вашей карьере. Кроме того, от этого пострадали чувства трансмужчин, как пострадали и мои чувства трансженщины», — предупредили актрису в соцсетях.

Тем не менее не все считают подобный жест со стороны Холли Берри необходимым. Некоторые блогеры пишут, что ей не следовало извиняться.

«Актёры могут воплощать разные образы. В этом вся суть актёрской работы. То же самое касается и трансгендеров, играющих иные роли. Зачем вы извиняетесь за рассмотрение этого варианта? Почему мнение полиции политкорректности считается правильным?» — заметил один из авторов.

В последние дни Берри, по мнению пользователей соцсетей, совершила ещё одну ошибку. В своём Instagram актриса поздравила аудиторию с Днём независимости США. Некоторые подписчики отметили, что в этот день не всё население получило независимость (имея в виду темнокожих рабов). Актрису попросили вместо того, чтобы поздравлять публику, обратить внимание на движение Black Lives Matter.

К слову, Холли Берри поддерживает семью Джорджа Флойда. В День отца она разместила цитату его дочери Джианны, а также предложила сделать пожертвование в фонд девочки, купив тематическую одежду.

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© Steve Granitz

Интересно, что в 2002 году Холли Берри стала первой в истории афроамериканкой, которая получила «Оскар» за лучшую женскую роль (главную, а не второстепенную).

История несостоявшегося проекта Берри во многом повторяет текущую ситуацию с расовым вопросом в американском кинематографе. Так, в мультсериалах «Центральный парк», «Гриффины» и «Симпсоны», в съёмках которых задействована 20th Century Fox Television, изменился актёрский состав.

Отныне темнокожих персонажей, а также мулатов смогут озвучивать исключительно актёры соответствующего происхождения. Для белых артистов подобные роли более недоступны.