Триумф «Белого лотоса» и «Наследников»: объявлены лауреаты «Эмми прайм-тайм»

В понедельник, 12 сентября, стали известны лауреаты 74-й премии «Эмми прайм-тайм». В категории «Лучший драматический сериал» победило шоу «Наследники». Лучшим комедийным проектом стал «Тед Лассо», а «Белый лотос» признан лучшим мини-сериалом. Статуэтки за актёрскую игру унесли Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»), Зендея («Эйфория»), Джейсон Судейкис («Тед Лассо»), Аманда Сайфред («Выбывшая»), Майкл Китон («Ломка»), Дженнифер Кулидж («Белый лотос») и другие.

В Лос-Анджелесе 12 сентября прошла торжественная церемония вручения телевизионного «Оскара» — прайм-таймовой премии «Эмми». Награждение традиционно проходило в стенах театра Microsoft. Церемонию вёл комедийный актёр, частый участник популярного шоу Saturday Night Live Кенан Томпсон.

Лучшим драматическим сериалом по версии Американской телевизионной академии стал сериал «Наследники», транслируемый на HBO. Вместе с ним за приз боролись картины «Эйфория», «Шершни» и «Разделение».

Всего с момента выхода первого сезона на экраны в 2018-м проект получил 48 номинаций на «Эмми», а его авторы унесли 13 статуэток. В этом году шоу удостоилось четырёх наград, в том числе за выдающийся актёрский состав, сценарий драматического сериала и мужскую роль второго плана (Мэттью Макфэдиен).

Лучшим комедийным многосерийным шоу признан «Тед Лассо», удостоенный аналогичного звания и годом ранее. На этот раз сериал обошёл таких соперников, как «Барри», «Убийства в одном здании», «Хитрости» и «Начальная школа «Эбботт». Лучшим мини-сериалом стал интеллектуальный сатирический проект «Белый лотос» о социальном неравенстве.

Лучшим актёром драмы признан южнокорейский артист Ли Джон-джэ, снявшийся в нашумевшем сериале «Игра в кальмара», а лучшей актрисой — Зендея за роль Ру в «Эйфории». Это вторая награда артистки в аналогичной номинации — первой она была удостоена в 2020-м, став самой молодой обладательницей премии за всю историю «Эмми».

Зендея

AP

© Jae C. Hong

Исполнитель главной роли в проекте «Тед Лассо» Джейсон Судейкис во второй раз стал лучшим актёром в комедийном сериале. Вместе с ним за награду боролись Стив Мартин («Убийства в одном здании»), Николас Холт («Великая»), Билл Хейдер («Барри») и Дональд Гловер («Атланта»).

Актриса Джин Смарт получила премию за роль в сериале «Хитрости» в той же категории. Конкуренцию ей составили Кейли Куоко («Бортпроводница»), Эль Фаннинг («Великая») и другие.

Также за роль второго плана награду получил коллега Судейкиса по сериалу Бретт Голдстин. Аналогичный приз в женской категории достался Шерил Ли Ральф («Начальная школа «Эбботт»). «Эмми» за актёрскую работу в мини-сериалах удостоились Майкл Китон («Ломка»), Аманда Сайфред («Выбывшая»), а также Мюррэй Бартлетт и Дженнифер Кулидж за роли в «Белом лотосе».

Хван Дон-хёк, режиссёр и сценарист «Игры в кальмара», получил статуэтку как лучший постановщик драмы. Аналогичные призы за съёмки комедии и мини-сериала вручили М.Дж. Делани («Тед Лассо») и Майку Уайту («Белый лотос») соответственно.

В категории «Лучший сценарий» были отмечены Джесси Армстронг («Наследники»), Кинта Брансон («Начальная школа «Эбботт») и Майк Уайт («Белый лотос»).

Лидером по количеству наград стал «Белый лотос» HBO — сериал получил десять наград из возможных 20. При этом проекты HBO и HBO Max в сумме забрали 12 статуэток и 37 с учётом вручённых в начале сентября премий за художественные и технические достижения (Primetime Creative Arts Emmy Awards). На втором месте среди видеосервисов — Netflix c тремя и 26 статуэтками соответственно.

Криминальная драма «Лучше звоните Солу», которая с 2015-го получила 46 номинаций, на этот раз не удостоилась ни одной награды. В этом году шоу боролось за статуэтки в категориях «Лучший драматический сериал» и «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» (Боб Оденкёрк).

Ещё один популярный сериал, не первый год участвующий в гонке за «Эмми прайм-тайм», — «Очень странные дела». На этот раз лента была представлена в 13 номинациях и получила пять статуэток за технические достижения и грим.

В 2021 году лучшим драматическим сериалом стал проект «Корона», лучшим комедийным — «Тед Лассо», а приз за лучший мини-сериал достался ленте «Ход королевы».

Премия «Эмми прайм-тайм» вручается Американской телевизионной академией с 1949 года. Помимо передач, выходящих в прайм-тайм, наградами отмечаются телепрограммы дневного времени, проекты спортивной тематики, документально-новостные шоу.