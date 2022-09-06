«Толкин в гробу переворачивается»: за что критикуют сериал «Властелин колец: Кольца власти»

Многие пользователи сети, посмотревшие первые эпизоды сериала «Властелин колец: Кольца власти», поделились своим мнением о проекте. В отличие от хвалебных рецензий критиков, зрители довольно низко оценили новый проект Amazon. Некоторые ругают сериал за расхождения с оригиналом, упоминая наличие темнокожих гномов, которых не было в книгах Джона Р.Р. Толкина. Другие утверждают, что в ленте нет ничего интересного, кроме визуальной картинки. Третьи отмечают, что весь сюжет зациклен только на эльфийке Галадриэль, а мужские персонажи в сериале «либо трусы, либо придурки».

Зрители, успевшие посмотреть первые эпизоды нового сериала Amazon Prime «Властелин колец: Кольца власти», делятся своим мнением в сети. Многие пользователи негативно отзываются о новом проекте. В отличие от критиков, выпустивших хвалебные рецензии на приквел оригинальной трилогии «Властелин колец», широкая аудитория встретила проект прохладно — на Rotten Tomatoes его зрительский рейтинг составил 39% (при рейтинге критиков 84%), а на портале Metacritic общая зрительская оценка — всего 2,5/10 (более 1,6 тыс. отрицательных отзывов).

Некоторые зрители считают, что сериал получился скучным по сюжету. Так, один из пользователей написал, что два уже выпущенных эпизода получились ужасными и что он заснул, пока смотрел первый.

«Эти две серии — просто боль. Первую мне пришлось просмотреть дважды лишь потому, что я уснул в процессе. Настолько ужасным оказался сериал», — отметил он.

Также зрители ругают проект за выбор актёров на роль некоторых персонажей, в частности тех, которые в книгах были светлокожими и никак не могли иметь в роду представителей иной расы. Однако высказываться напрямую об этом решается не каждый. Один из пользователей сети пошутил, что он хочет об этом сказать, но не знает как.

«Как выразить нежелание видеть в сериале темнокожих, не сказав об этом прямо?» — задумался блогер.

Другой зритель задаётся риторическим вопросом: если ему не понравился сериал по какой-либо причине, значит ли это, что он расист?

Многие упомянули и тот факт, что весь сюжет в сериале сфокусирован на Галадриэли. По мнению пользователей Twitter, она в ленте показана сильной и смелой, а большая часть представителей мужского пола — слабаками. Впрочем, этот феномен зрители заметили не только в конкретном проекте, а в современном кинематографе в целом. Например, один из комментаторов отметил, что это уже стало клише.

«В кино женщины — герои, а мужчины — сволочи. В схватке с мужчинами в десять раз крупнее них в 100% случаев побеждают женщины. В каждом недавно вышедшем фильме, где есть бой между супернакачанным мужчиной и обычно выглядящей женщиной, кончалось тем, что женщина уделывает мужчину. Сейчас это стало до того затёртым клише...» — пишет зритель.

© Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти» (2022)

Аналогичное мнение высказал и бизнесмен Илон Маск. После просмотра первых эпизодов он написал в своём Twitter, что «Толкин в гробу переворачивается».

«Пока что все мужские персонажи либо трусы, либо придурки, либо и то и другое. Только Галадриэль — смелая, умная и хорошая», — высказался Маск.

Некоторые российские зрители тоже успели вынести свой вердикт по сериалу после просмотра двух первых серий. В одном из сообществ «ВКонтакте» пользователь пишет, что ему не очень понравился проект. Причиной, по его мнению, могут быть завышенные ожидания. В то же время сюжет ему показался скучным.

«Очень затянуто. Настолько, что, как уже говорилось выше, после просмотра двух серий остаётся ощущение пустоты. Что ты только что посмотрел? О чём всё это? Какие события запомнились? Чёрт его знает. Про Галадриэль. Никакие. Вот откровенные ответы на эти вопросы», — пишет автор.

Также пользователь отметил, что многие сцены были недостаточно масштабными, а Питер Джексон в своей трилогии за такое же количество времени мог показать гораздо больше событий.

«Масштабы. Да, снова масштабы. Но на этот раз вопросы не к качеству, а к количеству. Первая битва, тролль, панорамы... Всё это есть, но всего этого преступно мало за два часа хронометража. За это время Питер Джексон в своём «Властелине колец» успевал показать целый калейдоскоп событий», — пишет зритель.

Ещё одна пользовательница сравнила «Кольца власти» с недавно вышедшим сериалом «Дом Дракона». Девушка заявила, что посмотрела третью серию приквела «Игры престолов» и осталась как в восторге, так и в недоумении. По её мнению, сериал по вселенной Джона Р.Р. Толкина получился не таким впечатляющим.

«Почему у нас такой убогий «Ведьмак», такой никакой «Властелин колец»? Ведь можно же сделать круто, ну? И «Дом Дракона» нам безапелляционно это показывает! Я восхищена, и мне больно и обидно одновременно», — отметила девушка.

© Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти» (2022)

Помимо этого, российские поклонники Толкина и трилогии Джексона критикуют сериал за несоответствие оригиналу во многих аспектах: от современных причёсок и диалогов до выбора актёров.

«Всеобъемлющее отсутствие логики. От откровенного оксюморона вроде старых эльфов до просто неадекватного, рандомно-равномерного распределения темнокожих актёров по расам, марафонского заплыва Галадриэли до берегов Средиземья, примитивных гномов и умалишённого Гендальфа», — считает один из фанатов.

Несмотря на негативные отзывы, большая часть публики хвалит сериал за спецэффекты и картинку в целом, отмечая, что все вложенные средства, видимо, ушли на визуальную составляющую проекта.

Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоялась 2 сентября. Журналисты, которым просмотр ленты был доступен ещё до премьерного показа, хвалили проект за масштабность и красочность, а также за спецэффекты, саундтрек и игру актёров. В частности, им понравилась зрелищность картины и то, с каким размахом кинематографисты отразили каждую деталь.

«В целом первые два эпизода «Колец власти» меня очень обнадёжили. Каждый уголок цивилизации, которому уделяется внимание, открывает новую перспективу и сказочные чудеса, относящиеся к той или иной культуре. Прямолинейный сюжет (снят. — RT) с блеском в глазах», — написал автор портала The Wrap Брэндон Кац.

По словам экспертов, качество сериала говорит о серьёзной командной работе и внушительном бюджете. Другие журналисты отметили, что скептически относились к картине, однако после показа изменили своё мнение.

«Должна признать, «Кольца власти» не вызывали у меня особого энтузиазма, но потом я посмотрела первые две серии, и теперь настоящий фанат. Снято всё прекрасно, с отличным сочетанием практических эффектов и компьютерной графики. Сюжетные линии затягивают благодаря великолепному актёрскому составу. Заношу в список «очень жду продолжения», — заявила журналистка Тара Беннет.

Кроме того, первые зрители оценили гномов, которые в сериале выглядят гораздо лучше, нежели в лентах «Хоббит». Впрочем, не только гномы получились другими — орки в сериале тоже претерпели изменения. Они получились более похожими на живых людей.