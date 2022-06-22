Неизношенные версии будущих себя: какими предстанут орки в сериале «Властелин колец: Кольца власти»

В сети появились первые изображения орков, которые будут среди героев предстоящего сериала «Властелин колец: Кольца власти». Авторы ленты рассказали, как работали над образами персонажей, и объяснили, почему те получились именно такими — менее израненными, не столь мускулистыми и с более светлой, по сравнению с орками в фильмах Питера Джексона, кожей. Кроме того, в сериале появятся орки женского пола. Премьера первого сезона запланирована на 2 сентября 2022 года.

Авторы грядущего сериала «Властелин колец: Кольца власти» показали первые изображения орков и подробно рассказали, как подходили к их созданию. Исполнительный продюсер Линдси Вебер и глава ответственного за пластический грим подразделения Джэйми Уилсон рассказали порталу IGN, что действие предстоящего проекта охватит Вторую эпоху Толкинского легендариума и развернётся за тысячи лет до Третьей, показанной в кинотрилогии Питера Джексона. Кинематографисты долго думали, как органично и натурально передать образы героев.

Во время Второй эпохи орки ещё не собрались в мощную армию — они разбиваются на небольшие группы и живут в туннелях, что «было для них единственным выходом, ведь на них так долго велась охота. Поэтому на деле это их возвращение — они преображаются под крылом нового лидера, который поведёт их вперёд», говорит Уилсон.

Образ жизни в дальнейшем повлиял на внешность, поведение и состояние орков. Как объяснил Уилсон, он дал указание своей команде подойти к созданию образов орков, как если бы они были «младенцами».

Если сравнить обновлённых персонажей с орками из кинотрилогии, где они покрыты множеством шрамов и ран из-за участия в многочисленных боях и сражениях, то в сериале они предстанут «как бы перед следующей чредой крупных битв», (их. — RT) фактура намного глаже. Поэтому их кожа не настолько тёмная, а тела не столь мускулистые, и в целом орки представляют собой «новые» и не «изношенные» версии будущих себя.

Изменения в сериале коснутся не только физиологии орков, но и половой структуры их популяции. Линдси Вебер отметила, что в сериале появятся новые персонажи — женщины-орки, от которых она в восторге. В частности, ей нравится «очень высокая и сильная орчиха», которая будет вовлечена в яркую схватку.

Чтобы придать тёмным существам обновлённый вид, кинематографисты использовали современный грим. 20 лет назад во время работы над «Властелином колец» команда использовала вспененный латекс с гладкой или текстурированной поверхностью для создания реалистичных образов. Но большим открытием, по словам Уилсона, стал инкапсулированный кремний, использованный для создания внешности гнома Гимли. Он же применялся и здесь. Также при нанесении грима активно использовался силикон.

«Все уши, носы, части тел орков сделаны из инкапсулированного силикона, по сути представляющего собой два слоя силикона, между которыми заключена подвижная силиконовая прослойка, поэтому, когда подобные накладки наносятся на лица актёров, они могут двигаться и всё работает. Они также повторяют температуру кожи актёра. Ты видишь эти полупрозрачные накладки и можешь мягко наносить на них грим, это почти как гримировать самого человека, а не целиком запечатывать его и покрывать сверху густым слоем краски, как делалось в былые времена», — пояснил Уилсон.

Врочем, разнообразная компьютерная графика в сериале тоже будет.

«Так или иначе, всё равно будут использоваться визуальные эффекты, пусть даже и для незначительных доработок. Ведь, имейте в виду, когда дело доходит до трюков и экшен-сцен, на некоторые вещи человек просто физически не способен. Поэтому тут требуется прибегать к визуальным эффектам. Подобных вещей немало. Также много практических эффектов приходится на разных тварей и созданий, которые требуют последующей (компьютерной. — RT) доработки. Поэтому всё очень тесно взаимосвязано», — объясняет Уилсон.

Пользователи социальных сетей преимущественно позитивно встретили представленные изображения: даже те, кто не является поклонником истории вселенной Джона Толкина, хвалят орков, получившихся у кинематографистов.

«Честно говоря, они даже страшнее, чем орки из последних фильмов. Разумеется, так лучше, хотя всё ещё заметны различия между орками из кинотрилогии и орками из приквела «Властелина колец». Я под впечатлением», — говорится в одном из комментариев.

«А мне нравится это ощущение одичавшего племени, которое исходит от орков в грядущем сериале по «Властелину колец». Учитывая, что это орки до Саурона, это не та эффективная боевая махина, которую мы видели в фильмах. Мне интересно, как их будут использовать в сериале», — пишет другой блогер.

В то же время кое-кто остался недоволен тем, что кинематографисты решили сделать орков более похожими на живых людей. «Они хотят попытаться очеловечить орков во «Властелине колец». Что за...?» — возмущается один из пользователей Twitter.

Также многих удивило появление в сериале орков женского пола — блогеры отказываются верить в то, что такие существа были придуманы Джоном Толкином. По мнению одного из авторов, поверить в то, что «Властелина колец» придумал Питер Джексон, выступивший режиссёром полнометражных кинотрилогий, проще, чем допустить существование женщин-орков. Впрочем, кое-кто утверждает, что и сам Толкин подтверждал их существование.

«В своём письме миссис Манби, проданном с аукциона в 2002 году, Толкин писал, что во вселенной «Властелина колец» действительно есть женщины-орки. Однако в произведениях им не уделялось много внимания, потому что они не часто отправлялись в странствия и не участвовали в войнах», — говорится в комментарии.

Британский палеонтолог и биолог-эволюционист Генри Ги подтверждал, что в письме действительно содержится такая информация.

Ранее в сети появился первый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти». Он вызвал неоднозначную реакцию зрителей — некоторые сразу отметили, что сюжет грядущего проекта отходит от истории, придуманной Джоном Толкином. Кроме того, не всем понравилось очевидно большее количество компьютерной графики, наводящее на мысли о том, что на экране — 3D-мультфильм. Как пишут пользователи, оригинальные фильмы выглядели «старыми и грязными»‎, а новый ролик получился «слишком стерильным и цифровым»‎. Некоторые также возмутились выбором темнокожего актёра Исмаэля Круса Кордовы на роль эльфа Арондира. Один из блогеров подчеркнул, что «в Средиземье нет темнокожих и чернокожих людей, они живут в его восточной части (истерлинги)». Многие выразили надежду, что в сериале «не будет современной социальной повестки».

Премьера сериала ожидается 2 сентября 2022 года на Amazon Prime Video. Роли исполнят Назанин Бониади («Железный человек»), Джозеф Моул («Игра престолов»), Чарли Викерз («Медичи: Повелители Флоренции») и другие актёры. Всего планируется пять сезонов. В них зрители увидят новых персонажей, локации и конфликты.