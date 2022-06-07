Масштабная история Средиземья: у сериала «Властелин колец: Кольца власти» будет пять сезонов

Шоураннеры сериала «Властелин колец: Кольца власти» объявили, что сценарий проекта полностью готов. Всего в ленте планируется пять сезонов. Действие ленты развернётся во второй эпохе Средиземья задолго до событий, описанных в романе-эпопее Джона Р.Р.Толкина. За пять сезонов зрители смогут узнать историю эльфов, гномов и других героев, и всё это — на фоне масштабных эпических событий.

Шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей рассказали в беседе с Empire, что сценарий сериала «Властелин колец: Кольца власти» полностью готов. Ожидается, что проект будет состоять из пяти сезонов. Первый стартует 2 сентября 2022 года.

«Купленные компанией Amazon права предусматривают создание 50-часового сериала. Они с самого начала хорошо представляли себе размеры полотна: это должна быть масштабная история с чётко обозначенными началом, серединой и концом. В первом сезоне есть моменты, которые не «выстреливают» до пятого сезона», — пояснил Пэйн.

На экране зрители увидят мир Средиземья с новыми персонажами, локациями, идеями и конфликтами. Кроме того, раскроется история эльфов и гномов.

«В письмах (в частности, в одном из писем своему издателю. — RT) Толкин признавался, что хотел бы создать мифологию, которая оставляла бы «место для других умов и рук, для которых орудиями являются краски, музыка и драма». Мы делаем то, чего хотел Толкин», — объяснил продюсер.

Напомним, действие ленты развернётся за тысячи лет до событий оригинальной трилогии, во второй эпохе Средиземья.

История перенесёт зрителей в эпоху, когда создавались великие державы, королевства восходили к славе и падали в руинах, герои подвергались испытаниям, надежда висела на тончайших нитях, а величайший злодей, когда-либо вышедший из-под пера Толкина, стремился погрузить весь мир во тьму.

«Созданный Толкином богатый и многогранный мир полон величия, добра и мудрости, — говорили изданию Variety Пэйн и Маккей. — Мы невероятно рады сотрудничать с Amazon в том, чтобы заново оживить этот мир на экране. Мы чувствуем себя как Фродо, отправляющийся в путь из Шира, — на наших плечах огромная ответственность, и это начало приключения, которое запомнится на всю жизнь».

В феврале видеосервис Amazon Prime Video опубликовал первый тизер-трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти», который раскрыл несколько подробностей будущего проекта. Из ролика фанаты вселенной узнали о новых героях, таких как человек по имени Халбранд — его роль исполнит Чарли Викерз.

Помимо прочего, в сюжете появятся уже известные герои — например, владычица эльфов Галадриэль (Морфидд Кларк) и полуэльф Элронд (Роберт Арамайо).

Несмотря на масштабность проекта, которую можно оценить уже по трейлеру, не все поклонники обрадовались увиденному. Некоторые фанаты творчества Толкина отметили, что сюжет разнится с тем, что написано в книгах. Другие защищали сериал, аргументируя тем, что это всего лишь адаптация.

Неоднозначную реакцию вызвал также подбор актёров. После публикации в Vanity Fair кадров со съёмок сериала, на которых был изображён в том числе эльф Арондир, один из блогеров напомнил, что «темнокожие и чернокожие живут лишь в восточной части Средиземье (истерлинги)», отмечая тем самым выбор актёра на роль Арондира.

Опубликованные кадры ругали и за чрезмерное использование компьютерной графики, отмечая, что Галадриэль смотрится «так, будто находится в 3D-мультфильме»‎. По мнению пользователей, оригинальные фильмы выглядели «старыми и грязными»‎, а новый ролик получился «слишком стерильным и цифровым»‎.

Несмотря на критику, многие поклонники с замиранием сердца ждут выхода сериала. Режиссёром двух первых серий стал Хуан Антонио Байона (в числе его последних работ — полнометражный фильм «Мир Юрского периода 2»). Роли в том числе исполнили Назанин Бониади («Железный человек»), Джозеф Моул («Игра престолов»), Чарли Викерз («Медичи: Повелители Флоренции»), Дэниэл Вейман («Ван Гог: Портрет, написанный словами»), Меган Ричардс («Жажда странствий»), Дилан Смит («Имя мне Ночь»), Ленни Генри («Гарри Поттер и узник Азкабана»‎) и другие.

Известно, что на производство первого сезона проекта было выделено около $465 млн — такой бюджет может сделать сериал самым дорогостоящим в истории.