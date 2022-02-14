«До Короля, до Братства...»: в сети появился трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти»
- © Кадр из тизер-трейлера сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Студия Amazon Prime Video опубликовала первый тизер-трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти» по мотивам культового произведения британского писателя Джона Толкина.
Действие ленты разворачивается за тысячи лет до событий оригинальной трилогии, во второй эпохе Средиземья (она известна появлением и утратой Кольца Всевластья, в тот же период между антагонистом вселенной Сауроном и эльфами шли многочисленные войны).
Надпись в трейлере гласит: «До Короля, до Братства, до Кольца — эта осень положит начало новой Легенде». Предполагается, что проект включает множество сюжетных линий, в которых фигурируют самые разные персонажи — от проживающих глубоко в подземелье гномов до эльфов из королевства Линдон.
Начинается видео с вопроса: «Вы никогда не задумывались, что ещё таит в себе этот мир?» Эти слова, возможно, произносит предок хоббитов в исполнении Маркеллы Кавены. В ролике создатели ленты знакомят зрителей с молодыми версиями уже известных персонажей и показывают некоторые места, запомнившиеся по фильмам режиссёра Питера Джексона. Так, в видео появляется более ранняя версия эльфийской владычицы Галадриэль в исполнении Морфидд Кларк: героиня карабкается по покрытой льдом скале. Помимо этого, в трейлере есть сцена с молодым полуэльфом Элрондом (Роберт Арамайо).
Также в ролике присутствуют новые персонажи: в частности, человек по имени Халбранд (Чарли Викерз), который держится на небольшом плоту посреди бушующего моря. В ролике, по всей видимости, появляются принц царства гномов Дурин IV (Овайн Артур), лесной эльф Арондир (Исмаэль Круз), принцесса гномов Диса (София Номвете) и другие.
Пользователи сети неоднозначно отреагировали на дебютный трейлер сериала, многие обрушились на создателей проекта с критикой. Так, потенциальные зрители оставляют под видео на YouTube переведённое на разные языке высказывание: «Зло не может создать ничего нового, оно может только испортить и разрушить то, что изобрели или создали добрые силы».
Спустя первые несколько часов после публикации ролика общее количество комментариев превысило 26 тыс.
Многие отметили, что сюжет «Колец власти» отходит от творчества британского писателя, но есть и те, кто защищает создателей сериала.
«Я просто не понимаю всех этих людей, которые жалуются, что сериал не на 100% соответствует книгам. Это АДАПТАЦИЯ. И, судя по этому трейлеру, очень хорошая. Просто смиритесь, что получите не то, что хотели, но всё-таки что-то хорошее, и всё будет нормально», — подчёркивает один из пользователей Twitter.
Некоторые авторы отмечают, что часть ландшафтов в тизере похожа на уже знакомое Средиземье, а другие отличаются от вымышленного континента. Есть в числе пользователей и те, кто надеется, что в сериале не будут затрагиваться проблемы современного общества и лента останется верна произведениям Толкина.
«После просмотра тизера складывается впечатление, будто на экраны выходит всего лишь очередной фэнтези-сериал. Я только надеюсь, что в нём не будет современной социальной повестки и создатели останутся верны видению Толкина», — говорится в ещё одном сообщении в Twitter.
10 февраля 2022-го журнал Vanity Fair опубликовал кадры нового сериала, на которых, в частности, изображены эльфы Галадриэль и Арондир, полуэльф Элронд, человек Халбранд, а также гномы Дурин IV и Диса. Выбор актёра на роль Арондира вызвал споры среди интернет-пользователей: некоторые возмутились, что его сыграл тёмнокожий артист.
«Я — представитель цветного населения, мне всегда нравился «Властелин колец» и книги [Толкина]. В Средиземье нет темнокожих и чернокожих людей, они живут в его восточной части (истерлинги). Чернокожий гном и чернокожий эльф? Я не могу с таким смириться. Мы не хотим репрезентации за счёт уничтожения давно устоявшейся истории», — написал один из блогеров.
Помимо этого, обнародованные кадры ругают за чрезмерное использование компьютерной графики, отмечая, что Галадриэль в «Кольцах власти» смотрится «так, будто находится в 3D-мультфильме». По мнению пользователей, оригинальные фильмы выглядели «старыми и грязными,», а новый ролик получился «слишком стерильным и цифровым».
- © Кадр из тизер-трейлера сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Шоураннерами и главными сценаристами проекта выступили Патрик Маккей и Джон Д. Пэйн, которые написали скрипт совместно с продюсером Брайаном Когманом («Игры престолов») и другими авторами. Первые две серии срежиссировал Хуан Антонио Байона.
Известно, что на производство первого сезона выделили примерно $465 млн, из-за чего сериал может стать самым дорогостоящим в истории. В проекте также задействованы актёры Назанин Бониади («Железный человек»), Джозеф Моул («Игра престолов»), Чарли Викерз («Медичи: Повелители Флоренции»), Дэниэл Вейман («Ван Гог: Портрет, написанный словами»), Меган Ричардс («Жажда странствий»), Дилан Смит («Имя мне Ночь»), Ленни Генри («Гарри Поттер и узник Азкабана») и прочие.
Создатели сериала планируют выпустить пять сезонов. Премьера первого эпизода намечена на 2 сентября 2022 года.