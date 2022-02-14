«До Короля, до Братства...»‎: в сети появился трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти»

В сети вышел первый тизер-трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти». Действие ленты развернётся во второй эпохе Средиземья, задолго до событий, описанных в романе-эпопее Джона Толкина. На экране появятся более молодые версии таких известных героев, как эльфийская владычица Галадриэль и полуэльф Элронд. Многие пользователи интернета обрушились на новый проект с критикой. В частности, они запустили флэшмоб с высказыванием: «Зло не может создать ничего нового, оно может только испортить и разрушить то, что изобрели или создали добрые силы»‎.

Студия Amazon Prime Video опубликовала первый тизер-трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти» по мотивам культового произведения британского писателя Джона Толкина.

Действие ленты разворачивается за тысячи лет до событий оригинальной трилогии, во второй эпохе Средиземья (она известна появлением и утратой Кольца Всевластья, в тот же период между антагонистом вселенной Сауроном и эльфами шли многочисленные войны).

Надпись в трейлере гласит: «До Короля, до Братства, до Кольца — эта осень положит начало новой Легенде». Предполагается, что проект включает множество сюжетных линий, в которых фигурируют самые разные персонажи — от проживающих глубоко в подземелье гномов до эльфов из королевства Линдон.

Начинается видео с вопроса: «Вы никогда не задумывались, что ещё таит в себе этот мир?» Эти слова, возможно, произносит предок хоббитов в исполнении Маркеллы Кавены. ‎В ролике создатели ленты знакомят зрителей с молодыми версиями уже известных персонажей и показывают некоторые места, запомнившиеся по фильмам режиссёра Питера Джексона. Так, в видео появляется более ранняя версия эльфийской владычицы Галадриэль в исполнении Морфидд Кларк: героиня карабкается по покрытой льдом скале. Помимо этого, в трейлере есть сцена с молодым полуэльфом Элрондом (Роберт Арамайо).

Также в ролике присутствуют новые персонажи: в частности, человек по имени Халбранд (Чарли Викерз), который держится на небольшом плоту посреди бушующего моря. В ролике, по всей видимости, появляются принц царства гномов Дурин IV (Овайн Артур), лесной эльф Арондир (Исмаэль Круз), принцесса гномов Диса (София Номвете) и другие.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на дебютный трейлер сериала, многие обрушились на создателей проекта с критикой. Так, потенциальные зрители оставляют под видео на YouTube переведённое на разные языке высказывание: «Зло не может создать ничего нового, оно может только испортить и разрушить то, что изобрели или создали добрые силы».

Спустя первые несколько часов после публикации ролика общее количество комментариев превысило 26 тыс.

Многие отметили, что сюжет «Колец власти»‎ отходит от творчества британского писателя, но есть и те, кто защищает создателей сериала.

«Я просто не понимаю всех этих людей, которые жалуются, что сериал не на 100% соответствует книгам. Это АДАПТАЦИЯ. И, судя по этому трейлеру, очень хорошая. Просто смиритесь, что получите не то, что хотели, но всё-таки что-то хорошее, и всё будет нормально»‎, — подчёркивает один из пользователей Twitter.

Некоторые авторы отмечают, что часть ландшафтов в тизере похожа на уже знакомое Средиземье, а другие отличаются от вымышленного континента. Есть в числе пользователей и те, кто надеется, что в сериале не будут затрагиваться проблемы современного общества и лента останется верна произведениям Толкина.

«После просмотра тизера складывается впечатление, будто на экраны выходит всего лишь очередной фэнтези-сериал. Я только надеюсь, что в нём не будет современной социальной повестки и создатели останутся верны видению Толкина»‎, — говорится в ещё одном сообщении в Twitter.

10 февраля 2022-го журнал Vanity Fair опубликовал кадры нового сериала, на которых, в частности, изображены эльфы Галадриэль и Арондир, полуэльф Элронд, человек Халбранд, а также гномы Дурин IV и Диса. Выбор актёра на роль Арондира вызвал споры среди интернет-пользователей: некоторые возмутились, что его сыграл тёмнокожий артист.

«Я — представитель цветного населения, мне всегда нравился «Властелин колец» и книги [Толкина]. В Средиземье нет темнокожих и чернокожих людей, они живут в его восточной части (истерлинги). Чернокожий гном и чернокожий эльф? Я не могу с таким смириться. Мы не хотим репрезентации за счёт уничтожения давно устоявшейся истории»‎, — написал один из блогеров.

Помимо этого, обнародованные кадры ругают за чрезмерное использование компьютерной графики, отмечая, что Галадриэль в «Кольцах власти» смотрится «так, будто находится в 3D-мультфильме»‎. По мнению пользователей, оригинальные фильмы выглядели «старыми и грязными,»‎, а новый ролик получился «слишком стерильным и цифровым»‎.

© Кадр из тизер-трейлера сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Шоураннерами и главными сценаристами проекта выступили Патрик Маккей и Джон Д. Пэйн, которые написали скрипт совместно с продюсером Брайаном Когманом («Игры престолов») и другими авторами. Первые две серии срежиссировал Хуан Антонио Байона.

Известно, что на производство первого сезона выделили примерно $465 млн, из-за чего сериал может стать самым дорогостоящим в истории. В проекте также задействованы актёры Назанин Бониади («Железный человек»), Джозеф Моул («Игра престолов»), Чарли Викерз («Медичи: Повелители Флоренции»), Дэниэл Вейман («Ван Гог: Портрет, написанный словами»), Меган Ричардс («Жажда странствий»), Дилан Смит («Имя мне Ночь»), Ленни Генри («Гарри Поттер и узник Азкабана»‎) и прочие.

Создатели сериала планируют выпустить пять сезонов. Премьера первого эпизода намечена на 2 сентября 2022 года.