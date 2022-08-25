«Масштабно, смело и очень красиво»: как первые зрители встретили сериал «Властелин колец: Кольца власти»

В сети появились первые отзывы на предстоящий сериал по вселенной Джона Р.Р. Толкина «Властелин колец: Кольца власти». Кинокритики, журналисты и блогеры, которым до официальной премьеры показали два эпизода, делятся своим мнением в Twitter. Большинство считают, что ожидания оправдались: лента получилась масштабной, красочной и грандиозной. Шоу хвалят за спецэффекты, музыку и игру актёров.

Официальная премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоится 2 сентября. В ленте поклонники увидят события, разворачивающиеся во Вторую эпоху Средиземья, за тысячи лет до оригинальной истории Джона Р.Р. Толкина. Зрителей ждут новые герои, локации и конфликты. Два эпизода сериала показали кинокритикам, журналистам и блогерам до официальной премьеры.

Журналист портала The Wrap Брэндон Кац пишет, что это захватывающее зрелище и по амбициозности, размаху и грандиозности сериалу нет равных. Он признаётся, что первые два эпизода проекта его не разочаровали.

«В целом первые два эпизода «Колец власти» меня очень обнадёжили. Каждый уголок цивилизации, которому уделяется внимание, открывает новую перспективу и сказочные чудеса, относящиеся к той или иной культуре. Прямолинейный сюжет (снятый. — RT) с блеском в глазах», — отмечает автор.

Результат проделанной командой работы и вложенных средств оценил и Эрик Франциско, сотрудник онлайн-журнала Inverse. По его словам, сериал получился смелым и красивым. Однако эксперт пока не уверен в том, что проект сможет приблизиться к успеху кинотрилогии «Властелин колец» и стать не менее крупным хитом.

«Я посмотрел «Кольца власти» и могу со всей уверенностью заявить, что вас ждёт настоящий сюрприз. Масштабно, смело и очень красиво. Посмотрим, сможет ли сериал занять место на одной полке с фильмами Джексона или стать достойным имени Толкина, но пока что в нём в полной мере чувствуется весь тот максималистский размах, который можно ожидать от беспрецедентно крупнобюджетной постановки», — написал Франциско.

Некоторые зрители признались, что не испытывали сильного волнения от предстоящего сериала, однако после закрытого показа их мнение изменилось.

«Должна признать, «Кольца власти» не вызывали у меня особого энтузиазма, но потом я посмотрела первые две серии и теперь настоящий фанат. Снято всё прекрасно, с отличным сочетанием практических эффектов и компьютерной графики. Сюжетные линии затягивают благодаря великолепному актёрскому составу. Заношу в список «очень жду продолжения», — рассказала журналистка Тара Беннет.

© Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Репортёр New York Post Лорен Сарнер также шла на показ без особых ожиданий, но все её негативные мысли исчезли после просмотра: «Посмотрела первые два эпизода. Я была настроена скептически... но оказалась весьма приятно удивлена. Сериал действительно хорош! Очень хорош! И визуальная составляющая, и тональность как раз то, что надо. Кмк, отличное пополнение вселенной Толкина».

Своим мнением поделилась и редактор Entertainment Weekly Деван Когган, отметив, что испытала огромное удовольствие от просмотра эпизодов, а журналист The Collider Роб Кис утверждает, что первые два эпизода получились лучше, чем могло показаться из трейлеров и других рекламных материалов. Однако в отличие от своих коллег Кис считает, что команде есть ещё над чем работать.

«Кольца власти» (первые две серии) оказались лучше, чем могло бы показаться по рекламной кампании, но сериалу нужно проделать определённую работу, чтобы сюжет стал захватывающим. Чувствуется масштаб, и стороны хорошо прописаны, но с темпом проблема», — пишет журналист.

Отдельно он отметил, что гномы в приквеле выглядят намного лучше, чем в фильмах серии «Хоббит».

Свою точку зрения высказал и писатель Нил Гейман, также успевший оценить две серии проекта. Литератор рассказал, что в детстве прочёл сборник мифов о Средиземье «Сильмариллион», изданный сыном Толкина уже после смерти отца, и разочаровался. По словам Геймана, то, что он испытал после просмотра сериала, хотел бы почувствовать и при прочтении книги. Писатель добавил, что с энтузиазмом будет смотреть весь сезон.

Один из поклонников творчества Толкина похвалил игру актёров и качество видеоряда.

«Время озвучить своё первое впечатление (без спойлеров). Были отсмотрены первые две серии «Колец власти». Снято и сыграно всё на высшем уровне. Да и сюжет интригует (хотя можно много спорить о принятых креативных решениях). Потом ещё отпишусь...» — говорит пользователь сети, добавив, что был тронут музыкой из сериала.

Старший редактор Entertainment Tonight Стейси Ламбе признался, что был удивлён тем, насколько ему понравился приквел. Он считает, что сериал вдохнул новую жизнь во франшизу и зрителям непременно понравится это шоу.

Журналист бразильского издания Folha Родриго Салем отметил, что картина точно передаёт атмосферу книг и фильмов.

«Кольца власти» очень кинематографичны. В идеальном мире мы смотрели бы этот сериал на большом экране. Это самый настоящий Толкин, но в то же время чувствуется непосредственная связь с картинами Питера Джексона. Спецэффекты бесподобны, актёрская игра выше всяческих похвал, и один только пролог полностью развеет все ваши сомнения», — высказался он.

Напомним, всего в сериале планируется пять сезонов. История перенесёт зрителей в эпоху, когда были созданы великие державы, а герои подвергались сложным испытаниям. Злодей, вышедший из-под пера Толкина, стремился погрузить весь мир во тьму, и надежда на светлое будущее с каждым днём гасла.

Во вторник, 23 августа, Amazon Prime Video опубликовал на YouTube новый трейлер приквела «Властелина колец», третий по счёту. В ролике поклонники могут увидеть изнемогающих от битв воинов, бушующее море, зловещих зверей и невероятные пейзажи: водопады, горы и поля.

В сериале появятся и новые герои, например человек по имени Халбранд (его роль исполнит Чарли Викерз), и уже известные всем персонажи, такие как владычица эльфов Галадриэль (Морфидд Кларк) и полуэльф Элронд (Роберт Арамайо).

В июне авторы шоу представили первые изображения орков. Существа будут отличаться от тех, что были в оригинальной трилогии. Как рассказали исполнительный продюсер Линдси Вебер и глава ответственного за пластический грим подразделения Джейми Уилсон, они предстанут новыми и неизношенными версиями самих себя — их фактура будет намного глаже. Изменения коснутся и половой структуры их популяции. По словам Вебер, в шоу появятся женщины-орки, одна из которых будет вовлечена в яркую битву.

Известно, что бюджет, потраченный на производство одного сезона, составил порядка $465 млн — эта сумма может сделать сериал самым дорогостоящим в истории.