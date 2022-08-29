Любви все возрасты покорны: каким получился фильм основного конкурса ММКФ «Огород»

В рамках основного конкурса Московского международного кинофестиваля прошёл показ картины Ларисы Садиловой «Огород» — о провинциальной жизни, семейных отношениях и любви, которой подвластны все возрасты. Сюжет сфокусирован на Зое, одинокой женщине из Брянска, которая живёт со своей сестрой, почти каждый день ездит в область, чтобы ухаживать за огородом и почти развалившимся домом. Каждый год зимой она отдыхает в санатории в Смоленской области. Однажды она встречает там Валеру, мужчину из Курска, и это знакомство меняет жизнь обоих. Лариса Садилова — завсегдатай ММКФ, а её фильмы славятся провинциальной эстетикой и отображением жизни в регионах такой, какая она есть.

В кинотеатре «Октябрь» прошёл показ одной из картин основного конкурса 44-го Московского международного кинофестиваля — фильма «Огород». Режиссёром ленты выступила Лариса Садилова, она же вместе со своим мужем Рустамом Ахадовым стала сценаристом.

Главная героиня фильма Зоя в исполнении Валентины Теличкиной живёт с сестрой Эллой (Ольга Лапшина) в Брянске. Ей почти 70 лет, мужа у неё нет, а двое сыновей перебрались в Москву. Жизнь Зои довольно размеренна и предсказуема: почти каждый день она ездит за 40 км в область, где ухаживает за большим огородом и ночует в полуразваленном доме, который принадлежал её предкам.

У Зои проблемы с сердцем, поэтому каждый год зимой она посещает санаторий под Смоленском, где ходит на лечебные процедуры, гуляет по окрестностям и общается с другими отдыхающими. Однако этот год оказался не таким, как остальные: в санатории героиня знакомится с Валерой, роль которого исполняет Юрий Кутафин. Мужчина приехал из Курска, где он живёт и работает конферансье.

Герои сразу находят общий язык. Они вместе ходят на оздоровительные процедуры, пьют вино по вечерам, а в обеденное время романтично прогуливаются по красивым заснеженным местам.

К слову, когда команда фильма приехала на съёмки в санаторий, снег начал таять, и пейзаж уже не был таким впечатляющим, что расстроило группу. Но ночью прошёл снегопад, и наутро пришлось даже заказывать уборочную машину, чтобы расчистить технические дорожки. Погода благоволила режиссёру, и сцена с прогулкой получилась настолько по-зимнему прекрасной, что даже с места в зрительном зале чувствуется морозец.

С каждым днём Зоя и Валера лучше узнают друг друга, и под конец отдыха уже кажется, что они созданы быть вместе. Однако всё омрачает одна фраза Валерия, в которой фигурируют слова «моя жена». Герой в браке, Зоя подавлена. Каждый из них возвращается домой, к привычной жизни: Зоя — в огород, а Валера — на сцену. Правда, помимо ежедневных забот, мысли героев теперь заполнены и друг другом: даже в своих снах героиня Валентины Теличкиной видит Валерия.

Теперь обоим придётся столкнуться со сложным выбором: жить дальше, забыв обо всём, или побороться за право быть с тем, с кем чувствуешь себя счастливым.

Современные отечественные фильмы, как правило, снимаются в крупных городах России — Москве и Санкт-Петербурге. Провинция же редко фигурирует в лентах режиссёров, чего не скажешь о картинах Ларисы Садиловой, в частности об «Огороде».

Кадр из фильма «Огород» (2022)

В ленте показана обычная жизнь взрослых людей в регионах. Они собирают урожай фруктов и овощей, закручивают банки на зиму, чтобы часть из них отправить своим детям, знают по именам всех соседей и могут по пути домой получить приглашение на местную свадьбу.

К слову, свадьбы в фильме проходят прямо по канону провинции, что выглядит иронично: невесты в вычурных платьях, гости, которые танцуют под аккордеон и поют частушки, пьют за здоровье молодых и считают секунды после слова «горько»... Зритель, который хотя бы раз бывал на подобных свадьбах, согласится, что всё проходит именно так — с задором, и каждый проходящий мимо может задержаться на часок-другой, чтобы повеселиться вместе с молодожёнами.

Несмотря на то что картина имеет небольшой бюджет и сняли её за 21 день, подготовка к съёмкам началась ещё в 2020 году и длилась весь пандемийный период.

Выбранные локации впечатляют, в особенности полуразваленный старый дом и огромный огород Зои. Как рассказала Лариса Садилова на пресс-конференции к фильму, на этом месте изначально не было ничего и их команда специально для съёмок высаживала потрясающий огород и строила дом.

«Это был пустырь, на котором мы всё сами сажали. Причём мы два урожая собрали. Мы посадили его в 2020-м, и дом перенесли, то есть нашли его и построили. Всё сделали по эскизу художника Владимира Ярина. Это декорация. Были люди, которые работали на огороде, получали зарплату, и даже в этом году они его посадили. В середине сентября мы будем делать премьеру в Брянске и обязательно заедем на этот огород и в дом», — рассказала RT Садилова.

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Радует также ирония, присутствующая в ленте. Авторы по-доброму высмеивают некоторые привычки россиян. Например, Элла каждый день смотрит сериал «Зрячая» (пародия на ленту «Слепая») — о старухе, которая с помощью своих способностей помогает жителям деревни получить то, чего они хотят. Героиня смеётся над сюжетом, однако порой верит тому, что говорит экранная пожилая знахарка.

Персонажи в фильме постоянно путешествуют в плацкарте поезда, где ведут задушевные беседы с попутчиками, экономят на чае, удивляются ценам на овощи и звонят детям, чтобы пожаловаться на боли в коленях или на поведение родных. Все эти детали быта и взаимоотношений настолько житейские и точные, что кажется, будто списаны с жизни реальных людей. И в этом, пожалуй, самая главная особенность «Огорода».

В сюжете, на первый взгляд лёгком и незамысловатом, кроется важный посыл: чистая и светлая любовь случается в любом возрасте, а счастливым и влюблённым можно быть даже в 70 лет.

Финал в «Огороде» получился милым и трогательным, и самые сентиментальные зрители могут пустить слезу. По словам режиссёра, изначально было три варианта концовки, в одном из которых пути Валеры и Зои разошлись, но Лариса Садилова заявила, что они не могли так печально закончить эту историю. Большинство зрителей, скорее всего, будут им за это благодарны.