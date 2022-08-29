Одиночество и путь самопознания: о чём фильм «Похожий человек»

На ММКФ состоялась премьера ленты Семёна Серзина «Похожий человек», главную роль в которой исполнил сам режиссёр. В центре сюжета — следователь, который пытается раскрыть дело о смерти выпавшего из окна молодого человека. Герой опрашивает людей, которые были знакомы с погибшим. Основываясь на их словах, следователь получает его противоречивый психологический портрет.

В рамках 44-го Московского международного кинофестиваля, который проходит с 26 августа по 2 сентября, состоялся показ детективной ленты Семёна Серзина «Похожий человек», отобранной в программу «Русские премьеры». Сценарий ленты написан режиссёром по пьесе Дмитрия Данилова «Свидетельские показания». Ранее они уже сотрудничали при работе над фильмом «Человек из Подольска», представленном на фестивале «Кинотавр» в 2020 году. Новую картину продюсировала Наталья Мокрицкая (фильм и мини-сериал «Битва за Севастополь», «Человек из Подольска»). Главную роль также исполнил Серзин.

«Похожий человек» начинается с монолога героя, рассуждающего о быстротечности времени, бытии и скуке, которая его окружает. Однако герой решает, что «лучше быть, чем не быть».

В фильме исследуется тема одиночества и самопознания, также в нём слышны размышления о том, какими видят и запоминают людей окружающие. Если в начале «Похожий человек» кажется обычной криминальной историей с предсказуемым финалом, то ближе к середине зрители могут растеряться, не понимая, чего ожидать дальше.

В фильме следователь едет на автомобиле через спальные районы Санкт-Петербурга и размышляет о причинах гибели молодого человека: случайно он выпал из окна многоэтажки или нет? А может, его толкнули?

© Кадр из фильма «Похожий человек» (2021)

Чтобы прояснить обстоятельства случившегося и понять, что из себя представлял погибший, детектив общается с людьми, которые так или иначе были связаны с парнем. На экране появляются персонажи Любови Толкалиной («Слушатель», Happy End), Максима Виторгана («День выборов», «Беспринципные»), Таисии Вилковой («Доктор Лиза», «Непослушник»), Виктории Исаковой («Один вдох», «Человек из Подольска») и прочие. От них следователь узнаёт подробности не только о характере погибшего, но и о его роде деятельности. В глазах одних опрошенных умерший был вежливым, весёлым и добрым человеком, другим он запомнился весьма странным.

Герой пытается сложить услышанное в один психологический портрет, но, всё больше погружаясь в мир усопшего, постепенно теряет связь между сном и явью.

В оригинальной пьесе сказано, что герой наблюдает за тем, что происходит среди живых. Он всё видит и слышит, но ничего не может сказать, оставаясь абсолютно незаметным для окружающих.

Серзин, будучи театральным режиссёром, блестяще передал переживания своего героя. Наряду с продуманным сценарием и цветовым решением — лента оформлена в чёрно-белых тонах, что, по словам постановщика, отражает идею о скоротечности времени, а также всего, что осталось в прошлом и чему нет места в настоящем, — напряжение подчёркивает удачно подобранный саундтрек. В фильме звучат как классические, так и современные композиции, которые порой усиливают недоумение зрителя от происходящего, а временами, наоборот, намекают на разгадки.

В некотором смысле картина абсолютно камерная: действие разворачивается в машине и в местах, где раньше бывал покойный. Вырисовывается замкнутый круг, но это становится ясно далеко не сразу. По ходу развития сюжета нарастает путаница, которая появляется в головах не только зрителей, но и героев, и разобраться в ней до самого финала совершенно невозможно. «Чувство времени стало непонятным», — говорит герой о своих ощущениях. Происходящее вызывает у него «бесконечную скуку» и чувство деперсонализации. Вместе с тем в какой-то момент и вовсе возникает вопрос: кому конкретно — покойнику или следователю — принадлежат те или иные чувства?

Ещё больше истина ускользает, когда в дело вступает мистика — её в фильме немного, но достаточно, чтобы перенести историю в разряд фантасмагорий.

«Похожий человек» — авторское кино, которое без лишнего пафоса исследует тему бытия, смерти и пребывания человека на земле. Кто мы? Что мы из себя представляем? Какими нас запомнят окружающие? Есть ли мы вообще или нам всё кажется? Ответы на эти вопросы стремится найти постановщик в своей новой картине.

Интересно, что лента продолжительностью 72 минуты была отснята за десять рабочих смен. Основные съёмки проходили в Петербурге, также использовались некоторые московские локации.