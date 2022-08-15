«Это жизнь, полная больших трудностей»: Джонни Депп снимет биографический фильм о художнике Амедео Модильяни

Голливудский актёр Джонни Депп снимет байопик о жизни итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни. Это будет второй полнометражный фильм Деппа в качестве режиссёра — первая его лента «Храбрец» вышла в 1997 году. Среди продюсеров картины «Модильяни» — Аль Пачино и Барри Навиди. Сюжет раскроет историю переломного момента в жизни художника. Съёмки фильма начнутся в Европе в 2023 году, а кастинг на актёрский состав будет объявлен в ближайшее время.

Американский актёр Джонни Депп впервые за 25 лет решил выступить в качестве режиссёра и снять биографический фильм о жизни знаменитого художника и скульптора Амедео Модильяни.

Фильм будет основан на одноимённой пьесе Денниса Макинтайра, премьера которой состоялась в 1979-м. Постановка была сосредоточена на кризисном жизненном периоде Модильяни. Помимо главного героя, в ней также были показаны и другие личности из жизни скульптора — художники Морис Утрилло и Хаим Сутин, а также поэтесса Беатрис Гастингс, которая была любовницей и моделью Модильяни.

Для экранизации сценарий адаптируют Ежи Кромоловски и его супруга Мэри Олсон. Действие ленты будет происходить в Париже в 1916 году и затронет 48 часов жизни художника — двое судьбоносных суток, которые окончательно подтвердят его репутацию великого художника.

Депп отметил, что рад и горд возможностью показать на экранах эту непростую историю жизни.

«Для меня огромная честь и настоящее счастье воплотить на экране сагу о жизни Модильяни. Это жизнь, полная больших трудностей, но в конце концов увенчавшаяся триумфом, — общечеловеческая история, с которой может отождествить себя каждый зритель», — передаёт слова Джонни Деппа издание The Hollywood Reporter.

На данный момент неизвестно, кто войдёт в актёрский состав ленты. Сообщается, что кастинг будет объявлен в ближайшее время. Съёмки фильма пройдут в Европе весной 2023 года.

Известно, что над производством проекта Modigliani («Модильяни») будет работать европейское подразделение (IN.2) продюсерской компании Джонни Деппа Infinitum Nihil. Также продюсерами выступят Аль Пачино и Барри Навиди, ранее работавшие вместе над такими лентами, как «Венецианский купец», «Саломея» и «Король Лир».

«Аль (Пачино. — RT) с большим трепетом относится к этому проекту. Много лет назад он познакомил меня с пьесой Modigliani («Модильяни»), и я тут же в неё влюбился, — сказал Навиди. — Это фрагмент из жизни Модильяни, а не его биография. Я мечтал снова поработать с Джонни — он настоящий артист, обладающий удивительным видением того, как воплотить эту прекрасную историю на экране».

Кадр из фильма «Храбрец» (1997)

© kinopoisk.ru

Фильм о художнике и скульпторе станет второй режиссёрской работой Деппа. Его дебютом считается полнометражная лента «Храбрец», вышедшая в 1997-ом. В ней актёр также сыграл главную роль молодого Рафаэля, который соглашается на предложение продюсера (Марлон Брандо) — сняться в опасном фильме с реальным убийством за огромный гонорар.

Сейчас Джонни Депп снимается в Европе в исторической драме Майвенн Jeanne du Barry («Жанна Дюбарри»). Артист исполняет роль короля Людовика XV. На прошлой неделе вышел первый промокадр французской ленты.

На снимке Депп стоит в профиль. На голове у него белый парик, лицо напудрено, а королевский наряд на нём соответствует статусу его героя. Глаза актёра завязаны тёмной лентой — по мнению автора портала Cosmo Sonic Полин Гарсон, это может намекать на то, что наследие Людовика XV погрязло в коррупции.

В центре сюжета окажется Жанна Бекю, французская куртизанка, которая становится графиней Дюбарри и фавориткой Людовика XV. Она попадает в поле зрения короля, который влюбляется в неё и вопреки всем правилам приличия и этикета забирает девушку жить в Версаль. Однако при дворе её прибытию не рады, что провоцирует скандал.

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Съёмки фильма проходят во Франции, в Париже. Роль возлюбленной короля сыграет режиссёр фильма Майвенн.

Картина снимается в студии, а также в Версале и других французских дворцах.

Напомним, что роль Людовика XV — первая работа Джонни Деппа после победы в судебном процессе по делу о клевете между актёром и его бывшей женой Эмбер Хёрд, в результате которого она обязана выплатить Деппу $8,35 млн. Карьера Деппа пострадала из-за скандалов с экс-женой, но вердикт жюри присяжных вернул артиста к жизни.

Однако разбирательства между бывшими партнёрами, вероятно, ещё не окончены. В понедельник, 15 августа, стало известно, что Эмбер Хёрд готовится к обжалованию решения суда — актриса уволила своего адвоката Элейн Бредехофт и наняла новую команду.

Теперь в суде интересы звезды будет представлять адвокатская фирма Ballard Spahr, в составе которой юристы Дэвид Л. Аксельрод и Джей Уорд Браун. Ранее они помогли изданию New York Times одержать победу в суде над бывшим губернатором Аляски Сарой Пэйлин.

Такое решение представители актрисы объяснили тем, что новое дело требует новых специалистов.