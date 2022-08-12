«Отразить особенности украинской культуры»: объявлены города — претенденты на проведение Евровидения-2023

Европейский вещательный союз объявил шорт-лист городов — претендентов на проведение международного песенного конкурса «Евровидение», который в 2023 году должна принять Великобритания. В него вошли Бирмингем, Глазго, Ливерпуль, Лидс, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд. Всего было подано 20 заявок. В число критериев отбора принимающего города была включена необходимость отражения особенностей украинской культуры и музыки. Окончательное решение о месте проведения Евровидения будет принято осенью этого года.

Европейский вещательный союз (EBU) 12 августа назвал шорт-лист городов, которые в 2023 году могут принять международный песенный конкурс «Евровидение». На этом этапе из 20 претендентов были выбраны семь: Бирмингем, Глазго, Ливерпуль, Лидс, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд.

Одним из критериев отбора стало то, как кандидаты намерены отразить тематику Украины, которая изначально должна была принимать Евровидение. На сайте EBU отмечается, что все города из шорт-листа справились с этой задачей.

«Все кандидаты продемонстрировали, каким образом они могут отразить особенности украинской культуры, музыки и общества, чтобы ознаменовать тот факт, что Украина в этом году стала победителем песенного конкурса «Евровидение», — говорится в сообщении.

Теперь города из шорт-листа перейдут к финальному этапу отбора, в рамках которого им необходимо будет подробно расписать свои заявки. Победит город, который наберёт наибольшее количество баллов по следующим критериям: наличие подходящей площадки для проведения мероприятия и достаточного пространства для выполнения требований конкурса, финансовый вклад и другие обязательства, которые может взять на себя кандидат на проведение Евровидения, убедительность культурного предложения, включающего в себя местные и региональные мероприятия, которые останутся за кадром, а также «демонстрация украинской культуры и музыки».

Помимо этого, кандидат должен соответствовать стратегическим приоритетам организаторов конкурса, таким как «привнесение ценности для всех зрителей и поддержание креативной экономики в Великобритании».

Окончательное решение, в каком городе пройдёт конкурс, будет принято осенью 2022-го.

Певец Сэм Райдер на Евровидении в 2022 году в Турине

AP

© Luca Bruno

О переносе Евровидения-2023 в Великобританию было официально объявлено 25 июля. Решение принято с целью обеспечения безопасности участникам и гостям песенного конкурса.

По словам организаторов, выбор Великобритании (помимо того, что Сэм Райдер занял второе место на конкурсе в Турине) обусловлен тем, что у страны есть колоссальный опыт проведения конкурса — Евровидение уже восемь раз проходило в Соединённом Королевстве: в Лондоне (1960, 1963, 1968 и 1977 годы), Эдинбурге (1972), Брайтоне (1974), Харрогейте (1982) и Бирмингеме (1998).

Тогда же было объявлено, что Украина получает право автоматического попадания в финал состязания наряду со странами «большой пятёрки», поскольку музыкальный коллектив Kalush Orchestra одержал победу на Евровидении-2022.

Кроме того, организаторы конкурса сообщили, что неотъемлемой частью музыкального шоу 2023 года станет украинский колорит.

«Корпорация BBC уже четыре раза брала на себя обязанности по организации конкурса вместо других стран-победительниц. Эта традиция солидарности сохраняется, и мы знаем, что конкурс следующего года, с одной стороны, станет демонстрацией изобретательности и мастерства одного из самых опытных общественных вещателей в Европе, а с другой — будет способствовать тому, чтобы победительницу этого года, Украину, чествовали и не забывали на протяжении всего мероприятия», — отметили организаторы.

В ответ представители Украины заявили, что помогут британским коллегам в разработке этнических элементов мероприятия.

«Песенный конкурс «Евровидение» 2023 года пройдёт не на Украине, но в поддержку Украины. Мы благодарны нашим партнёрам за солидарность с нами. Уверен, что вместе мы сможем создать на этом мероприятии украинскую атмосферу и вновь сплотить всю Европу вокруг наших общих ценностей, таких как (стремление к. — RT) миру, оказание поддержки, а также воспевание разнообразия и таланта», — сказал председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий.

Позднее Сэм Райдер опубликовал видео, в котором заявил, что, несмотря на проведение конкурса Соединённым Королевством, тот по-прежнему будет «украинской вечеринкой».

Пользователи соцсетей не остались в стороне и активно обсуждали как решение о переносе, так и новость об украинском антураже конкурса. Юзеры разделились в суждениях: одни оставили восторженные отзывы, считая, что Британия заслуженно взяла на себя роль хозяйки конкурса, поскольку заняла второе место. Другие выступили против решения EBU, выразив мнение, что организаторы сами нарушают правила конкурса: по их словам, раз такое решение всё же принято, то хотя бы ведущими шоу должны быть представители Украины. Третьи и вовсе не поддержали проведение конкурса, отмечая, что споры о Евровидении неуместны на фоне ситуации на Украине.