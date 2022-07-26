«Огромное «нет» такой стране-хозяйке»: как в сети реагируют на перенос Евровидения в Великобританию

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на решение Европейского вещательного союза провести Евровидение-2023 в Великобритании. Организаторы обещают, что шоу не потеряет украинскую атмосферу. В свою очередь, Сэм Райдер, занявший второе место на конкурсе в Турине, опубликовал видео, в котором также заявил, что это будет «украинская вечеринка». В сети мнения разделились: некоторые рады, что Британия впервые за 25 лет примет Евровидение, другим же показалось, что проводить конкурс не в стране-победительнице неправильно.

В понедельник, 25 июля, Европейский вещательный союз (EBU) огласил своё окончательное решение по поводу проведения Евровидения-2023: вместо Украины гостей и участников международного песенного конкурса примет Великобритания.

После обнародования этого вердикта исполнитель Сэм Райдер, представлявший Британию на Евровидении-2022 и занявший второе место, опубликовал в Instagram* видео, в котором заявил, что конкурс по-прежнему будет «украинской вечеринкой» и что Англия просто приглашает страну устроить её у них дома.

Новость о переносе конкурса в другую страну вызвала немало обсуждений — пользователи соцсетей активно выражают своё мнение на различных площадках.

Многие поклонники музыкального шоу рады, что мероприятие пройдёт в Великобритании.

«О да! Моя мечта осуществится. Наконец-то песенный конкурс «Евровидение» пройдёт в Великобритании», — написал один из пользователей.

«Соединённое Королевство полностью заслуживает того, чтобы провести конкурс. Не сомневаюсь, что в следующем году мы увидим самое зрелищное соревнование за последние годы», — считает другой блогер.

«Великобритания заняла второе место, так что это справедливое решение. Надеюсь, мы увидим замечательное шоу, чествующее и Украину, и Великобританию», — присоединился ещё один автор.

Некоторые восторженно пишут, что Евровидение «возвращается домой» и пора покупать билеты, а также делятся предположениями о том, в каком городе может пройти конкурс.

Однако многие встретили новость более прохладно. Так, один из комментаторов написал, что рад проведению Евровидения в Британии, но считает, что раз страна будет всего лишь «местом проведения их праздника», то платить за организацию должна Украина. Пользователь уверен, что это будет справедливо.

В социальных сетях немало и негативных отзывов о проведении конкурса. Один из блогеров в Twitter прямо обвинил EBU в недобросовестности. Он заявил, что голоса были ненастоящими, а союз специально выбрал Украину победителем, поскольку в честном голосовании выиграла бы Испания.

Legion-Media

Есть и те, кто принципиально против проведения конкурса в стране, которая не выиграла конкурс, или считают, что как минимум ведущие шоу в 2023 году должны быть с Украины.

«В правилах чётко сказано, что победитель текущего года обязан провести конкурс в следующем. Если вы знали, что у Украины не будет такой возможности, не нужно было допускать её к участию, поскольку это нарушает правила. Но, похоже, правилами пренебрегают, когда это нужно продюсерам. Жалкое зрелище», — пишет пользователь.

«В чём тогда был смысл присуждения победы Украине? Если вы знали, что эта страна по очевидным причинам не сможет провести следующий конкурс», — возмутился ещё один блогер.

«И хотя это действительно печальная ситуация, мне кажется, они должны позволить украинским ведущим провести мероприятие. Кроме того, (шоу. — RT) должно представлять Украину в культурном плане, как делается каждый год. Надеюсь, украинский аспект не исчезнет из-за британского упрямства и прошлогодних проблем», — заявил ещё один автор.

Также пользователи считают, что Великобритания не заслуживает принимать конкурс «Евровидение» у себя, поскольку придерживается «антиевропейских взглядов»: «Огромное «нет» такой стране-хозяйке после брексита. Мы никогда не поддержим антиевропейски настроенную страну. Ноль баллов и ноль поддержки для Великобритании».

Некоторые же отметили незначительность этой дискуссии на фоне происходящего в мире. Один блогер заявил, что сейчас идёт спецоперация, многие люди не могут оплатить счета, а в это время идут споры о Евровидении.

Напомним, на конкурсе 2022 года в итальянском Турине первое место заняла украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По традиции страна, победившая в состязании, получает право на его проведение в следующем году. Однако правила также предусматривают, что в экстренных случаях это право переходит к другому государству.

Также по теме «Традиция солидарности»: Евровидение-2023 пройдёт в Великобритании Европейский вещательный союз объявил, что международный песенный конкурс «Евровидение-2023» пройдёт в Великобритании. Представитель...

В июне Европейский вещательный союз решил перенести конкурс «Евровидение-2023» с территории Украины. Организаторы отдельно подчеркнули, что проведение мероприятия возможно только при условии соблюдения определённых критериев, в числе которых безопасность всех заинтересованных сторон.

В организации также отметили, что Великобритания имеет большой опыт проведения конкурса. Соединённое Королевство уже восемь раз принимало Евровидение: в Лондоне (1960, 1963, 1968 и 1977 годы), Эдинбурге (1972-й), Брайтоне (1974-й), Харрогейте (1982-й) и Бирмингеме (1998-й).

Министр культуры Украины Александр Ткаченко ранее заявлял, что власти страны будут требовать пересмотра позиции Европейского вещательного союза. В поддержку Украины выступил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Политик отметил, что во время его последней поездки в Киев обстановка в городе была относительно стабильной, и добавил, что к 2023 году «всё будет прекрасно». Однако музыкальные эксперты сочли решение EBU абсолютно оправданным, поскольку рисковать безопасностью зрителей и артистов нецелесообразно.

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