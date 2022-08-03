«Изменение стратегии руководства»: почему «Бэтгёрл» и сиквел «Скуби-Ду!» не выйдут на экраны

Уже снятая супергеройская картина «Бэтгёрл» не выйдет ни на большие экраны, ни в сети, поскольку компания Warner Bros. отменила релиз. В студии объяснили решение сменой стратегического курса. Эксперты полагают, что это может быть и следствием долговых обязательств, которые вынуждают производителей сократить расходы. Релиз продолжения мультфильма «Скуби-Ду!» также отменён.

Студия Warner Bros. отказалась выпускать уже снятый фильм «Бэтгёрл» как в кинотеатрах, так и в сети. Решение компании отменить релиз удивило экспертов и фанатов, ожидавших премьеру в 2022 году. Картина находилась на стадии постпродакшен — съёмки завершились несколько месяцев назад.

Как отмечает Deadline, ходили разговоры, что это могло быть связано с исполнительницей главной роли в картине (латиноамериканкой Лесли Грэйс) или качеством самого фильма. Однако в Warner Bros. объяснили, что решение вызвано сменой стратегического курса в отношении DC и HBO Max и никак не связано с авторами фильмов или актёрами.

Кроме того, компания сообщила об отмене релиза мультфильма Scoob!: Holiday Haunt («Скуби-Ду! Отдых с привидениями»). Ожидается, что другие проекты студии выйдут, как и планировалось.

Авторам «Бэтгёрл» также рассказали, что отмена картины связана с ведением «бухгалтерского учёта» и сокращением расходов компании, руководство которой не так давно сменилось, вследствие чего была пересмотрена бизнес-стратегия. Отказ от релиза фильма поможет избежать дальнейших затрат на продвижение, в то время как на разных подразделениях Warner Bros. уже висит долг в размере $3 млрд.

Компания также пересматривает контракт с режиссёрами фильма и Лесли Грэйс.

«Решение не выпускать «Бэтгёрл» отражает изменение стратегии нашего руководства касательно вселенной DC и HBO Max. Лесли Грэйс — невероятно талантливая актриса, и решение никак не связано с её актёрской игрой. Мы очень благодарны создателям и актёрским составам «Бэтгёрл» и сиквела «Скуби-Ду!» и надеемся на повторное сотрудничество с ними в ближайшем будущем», — говорится в заявлении.

Кроме того, как пишет Variety, «Бэтгёрл» — не слишком масштабный проект для широкого экрана и недостаточно мелкий для цифрового релиза. Гибридный релиз проекта (одновременный выпуск в кинотеатрах и в сети) не подошёл руководству. В частности, против такого формата выступил главный исполнительный директор DC Дэвид Заслав.

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Концепцию гибридного релиза активно продвигал бывший глава WarnerMedia Джейсон Килар. Особенно этот подход был актуален в разгар пандемии коронавирусной инфекции, когда вышли фильмы «Дюна», «Годзилла против Конга» и «Матрица: Воскрешение». Уже тогда многие в компании не соглашались с Киларом. Некоторые деятели индустрии уверены, что фильм оказывается наиболее прибыльным, когда сначала выходит в кинотеатрах. Так, например, «Топ Ган: Мэверик», представленный в кинотеатрах и до сих пор недоступный на видеосервисах, собрал более $1,3 млрд при бюджете $140 млн. К моменту выхода в сети, по мнению экспертов, проекты приобретают определённую культурную ценность благодаря кинотеатральному прокату и уже поэтому привлекают зрителей онлайн.

Как пишут авторы Deadline, ни «Бэтгёрл», ни сиквел «Скуби-Ду!» не были разработаны как конкурентоспособные ленты на кинотеатральном рынке — их бюджет даже близко не стоит рядом с лентами «Флэш» и «Аквамен и потерянное царство». Изначально затраты на производство «Бэтгёрл» составляли $75 млн, но они выросли до $90 млн из-за сложностей, возникших в связи с коронавирусными ограничениями.

В итоге вместо того, чтобы расширить расходы для продвижения картин в кинотеатрах как внутри страны, так и в мировом прокате, студия решила, что отложить эти фильмы на полку (и таким образом полностью отказаться от их монетизации) будет наилучшим выбором.

Споры о целесообразности гибридного релиза шли ещё в 2021 году. Такой подход использовался при выпуске фильма кинематографической вселенной Marvel «Чёрная Вдова». В итоге исполнительница главной роли Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney, заявив, что одновременный выпуск фильма в кинотеатрах и в сети стал нарушением условий контракта и лишил её части прибыли.

В ответ представители Disney обвинили актрису в «игнорировании ужасных долгосрочных глобальных последствий пандемии COVID-19». В итоге конфликт был мирно урегулирован.