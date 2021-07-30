Бизнес во время пандемии: представители Disney раскритиковали иск Скарлетт Йоханссон

Компания Disney выступила с заявлением в ответ на иск Скарлетт Йоханссон. Актриса считает, что потеряла часть дохода от сборов фильма «Чёрная вдова», поскольку ленту выпустили одновременно в кинотеатрах и онлайн. Представители студии подчеркнули, что не нарушали заключённый с Йоханссон контракт и актриса сможет получить дополнительный доход от показа картины в интернете. Отмечается, что артистка уже заработала $20 млн.

Компания Disney отреагировала на иск, который ранее подала в суд актриса Скарлетт Йоханссон: артистку не устраивает что премьера фильма «Чёрная вдова» состоялась одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Disney+.

По словам представителя медиагиганта, претензии актрисы не имеют под собой каких-либо оснований. В опубликованном в Los Angeles Times заявлении также указано на неуместность подобного поступка в текущей ситуации.

«Этот иск вызывает особую грусть и огорчение своим неприкрытым пренебрежением ужасными долгосрочными последствиями пандемии COVID-19 для всего мира», — отмечают в Disney.

Как сообщает The Wall Street Journal, Йоханссон подала иск против компании в верховный суд Лос-Анджелеса в четверг. Актриса утверждает, что одновременный выпуск фильм в кинотеатрах и в интернете является нарушением условий её контракта.

В исковом заявлении говорится, что «компания Disney умышленно спровоцировала необоснованное нарушение соглашения студией Marvel, чтобы не дать госпоже Йоханссон извлечь всю выгоду из контракта с Marvel». По условиям контракта Йоханссон полагается процент от сборов «Чёрной вдовы» в прокате.

Кадр из фильма «Чёрная вдова»

© kinopoisk.ru

Студия, однако, отрицает какие-либо нарушения со своей стороны. В ответном заявлении указано, что благодаря условиям распространения фильма в интернете артистка может получить дополнительную выгоду вдобавок к внушительной сумме, которую уже заработала за счёт ленты.

«Компания Disney в полной мере соблюдает условия контракта с госпожой Йоханссон, и, более того, выход «Чёрной вдовы» на Disney+ по подписке Premier Access существенно повысил её возможность заработать дополнительные деньги, помимо полученных на сегодняшний день $20 млн», — следует из заявления.

Адвокат Скарлетт Йоханссон Джон Берлински, в свою очередь, считает, что пандемия COVID-19 — лишь благовидный предлог для продвижения стримингового сервиса с помощью блокбастеров.

Также по теме Сентиментальная история о женщинах: на экраны выходит боевик «Чёрная вдова» 8 июля в кинотеатрах начинается показ фантастического боевика «Чёрная вдова», снятого в рамках кинематографической вселенной Marvel. В...

«Ни для кого не секрет, что Disney выпускает такие фильмы, как «Чёрная вдова», сразу на Disney+, чтобы привлечь новых подписчиков и повысить стоимость акций компании, при этом прикрываясь ситуацией с коронавирусом. Однако, игнорируя ради реализации этой недальновидной стратегии условия контрактов с артистами, ответственными за успех их фильмов, компания нарушает их права, и мы докажем это в суде», — приводит слова Берлински Los Angeles Times.

Как следует из искового заявления, ещё в мае 2019 года юристы Marvel заверили представителей Йоханссон, что при изменении стратегии релиза новый план будет согласован с ними.

«Весь смысл её контракта в том, что фильм выйдет в широкий прокат, как другие наши картины. Мы понимаем, что если планы изменятся, то нам нужно будет обсудить это и прийти к пониманию, поскольку контракт строится на серии (очень больших) бонусов из кассового сбора», — гласит документ.

Адвокат выразил уверенность, что в дальнейшем и другие артисты будут предъявлять претензии Disney, добиваться соблюдения своих прав и выполнения обязательств по контрактам.

Представители киноиндустрии действительно выступают против одновременного выпуска лент в кинотеатрах и на стриминговых сервисах. Ранее между премьерой на большом экране и цифровым релизом было предусмотрено окно, которое позволяло извлечь максимальную прибыль из проката, однако пандемия внесла в этот порядок свои коррективы.

Помимо «Чёрной вдовы», Disney выпустил на своей интернет-платформе и другие ожидаемые картины. В тех странах, где доступен Disney+, ленты «Мулан», «Душа» и «Лука» вышли исключительно на стриминговом сервисе. Премьеры таких картин, как «Круэлла» и «Чёрная вдова», состоялись в кинотеатрах и в интернете в один и тот же день.

После релиза «Чёрной вдовы» представители Национальной ассоциации владельцев кинотеатров в США заявили, что фильм провалился в прокате именно из-за одновременного выпуска на Disney+.

Тем не менее ещё в мае 2021 года генеральный директор Disney Боб Чапек заверил, что августовский и сентябрьский релизы — «Главный герой» и «Шан-Чи и легенда десяти колец» соответственно — получат эксклюзивный прокат на большом экране.

Кадр из фильма «Дюна»

© kinopoisk.ru

В декабре 2020-го кинокомпания Warner Bros. сообщила, что в 2021 году 17 картин выйдут одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max. С критикой этого решения выступили такие режиссёры, как Кристофер Нолан («Начало», «Довод») и Дени Вильнёв («Бегущий по лезвию 2049», «Дюна»).

Нолан считает: многие его коллеги были уверены, что работают на величайшую киностудию — а оказалось, что они сотрудничают с худшим стриминговым сервисом. Такое мнение он высказал в беседе с The Hollywood Reporter.

Вильнёв в эссе для Variety заметил, что действия руководства компании обусловлены не любовью к зрителю или к кино, а лишь желанием спастись от экономических проблем. Он подчеркнул, что считает предстоящую ленту «Дюна» к настоящему моменту своим лучшим творением, созданным для полноценного проката.

Режиссёр блокбастера «Чудо-женщина: 1984» Пэтти Дженкинс в интервью для The Hollywood Reporter рассказала, что в предлагаемых обстоятельствах какого-либо позитивного варианта развития событий попросту не было. Постановщица сожалеет, что картину лишили полноценного проката, и надеется, что когда-нибудь фильм выйдет на большом экране для широкой аудитории.

Издание New York Times со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Дженкинс, а также исполнительница главной роли Галь Гадот получили от студии более $10 млн каждая. Считается, что примерно такую сумму они могли заработать, если бы фильм вышел в традиционный прокат.

Ожидаемо на решение Warner Bros. отреагировали и прокатчики. Руководство крупной сети кинотеатров AMC заявило, что не позволит компании развивать HBO Max за свой счёт.

В апреле 2021-го исполнительный директор WarnerMedia Джейсон Килар в подкасте The Vox рассказал, что в 2022 году компания всё же вернётся к традиционной стратегии: блокбастеры сперва будут выходить в кинотеатрах и только спустя некоторое время станут доступны на стриминговых сервисах.