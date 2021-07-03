Сентиментальная история о женщинах: на экраны выходит боевик «Чёрная вдова»

8 июля в кинотеатрах начинается показ фантастического боевика «Чёрная вдова», снятого в рамках кинематографической вселенной Marvel. В центре сюжета — супергероиня Наташа Романофф в исполнении Скарлетт Йоханссон. Действие ленты разворачивается после событий фильма «Первый мститель: Противостояние», но в то же время затрагивает некоторые эпизоды из детства героини. Роли в картине исполнили Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Рэй Уинстон, Рэйчел Вайс и другие актёры.

В четверг, 8 июля, в широкий прокат выходит фантастический боевик «Чёрная вдова» — 24-я лента кинематографической вселенной Marvel, посвящённая супергероине Наташе Романофф, чью роль в фильмах серии исполняет Скарлетт Йоханссон. В новой картине также снялись Флоренс Пью (Елена Белова), Дэвид Харбор (Красный Страж), Рэй Уинстон (Дрейков), Рэйчел Вайс (Мелина Востокова) и другие актёры. Режиссёром ленты выступила Кейт Шортланд (её фильмография включает такие картины, как «Берлинский синдром» и «16 лет. Любовь. Перезагрузка»).

Основное действие фильма разворачивается после событий ленты 2016 года «Первый мститель: Противостояние». В то же время сюжет включает некоторые сцены, рассказывающие о ранних годах жизни героини и о том, как юная Наташа оказалась воспитанницей Дрейкова, руководящего «Красной комнатой» — программой подготовки шпионок и убийц, так называемых чёрных вдов. Вокруг «комнаты» строится почти весь сюжет картины: Наташа задаётся целью разрушить базу и освободить других «вдов», чьё создание полностью контролируется антагонистом.

Несмотря на насыщенный приключенческий сюжет, особое внимание уделяется эмоциональной составляющей картины. При этом личная жизнь героини представлена на экране без многочисленных подробностей и интересных фактов. К сожалению, кинематографисты обошли стороной и рассказ о подготовке юной Наташи — на него отведено лишь несколько минут, а информация доносится короткой нарезкой кадров, дающей слишком общее представление о жизни будущих убийц в те годы. Последующие события также очень избирательно проливают свет на прошлое Наташи.

В то же время в центре внимания часто оказываются внутренние метания и переживания героини, благодаря чему у зрителя создаётся довольно исчерпывающее представление о её характере. Наташа показана настолько эмоциональной и чувствительной, что в какой-то момент невольно начинаешь удивляться, как подобный человек вообще может убивать.

Более убедительно в качестве шпионок выглядят второстепенная, но вместе с тем очень яркая героиня Рэйчел Вайс и Елена Белова в исполнении Флоренс Пью. Беловой отдано так много экранного времени, что порой она, в том числе благодаря блистательной игре Пью, едва ли не затмевает Наташу. Впрочем, настоящий звёздный час Романофф наступает ближе к концу картины, когда героиня демонстрирует не только все свои таланты, но и исключительную самоотверженность.

Кадр из фильма «Чёрная вдова»

© kinopoisk.ru

Но столь эффектны в ленте исключительно женские персонажи. Центральных мужских там мало в принципе, а те, что есть, порой вызывают лишь недоумение. Так, Красный Страж выглядит самым настоящим клоуном, что проявляется и в его общении с близкими, и при воспоминаниях о Капитане Америке, наводящих на мысли об одержимости Стража, и в быту.

В фильме есть ещё двое мужчин, чьё участие особенно влияет на сюжет картины. Один из них показан фанатиком, лишённым всего человеческого, а второй — безликим ассистентом, который появляется, только когда Наташа нуждается в его помощи.

«Чёрная вдова» в целом получилась очень женской. Помимо очевидного количественного преобладания героинь и их физического и интеллектуального превосходства, на экране представлено непривычно много сентиментальных сцен. Эту картину дополняют весьма подробные разговоры о репродуктивных функциях «вдов». Происходящее вполне вписывается в формат фильма о супергероине и соответствует современным трендам, однако большее внимание и уважение к проработке мужских персонажей со стороны авторов ленты тоже бы не помешало.

Одним из достоинств фильма стал юмор, удачно и своевременно разбавляющий достаточно серьёзный тон повествования. Правда, одна из самых смешных и, определённо, самая запоминающаяся шутка, высмеивающая эффектные позы супергероев, повторяется слишком часто и после второго раза быть смешной перестаёт.

Особенно забавно наблюдать за семейными отношениями центральных персонажей: здесь так и напрашивается сравнение супергероев с семейкой Аддамс. Несмотря на то, кем являются герои во вселенной Marvel, какие поступки им приходилось совершать и как много человек пострадало от их рук, внутри семьи у них всё устроено как у обычных людей — за исключением некоторых нюансов, как раз провоцирующих зрителя на смех. Например, во время очередного крайне специфического разговора мать может потребовать от дочери, чтобы та не сутулилась, а отец гордится своими девочками из-за того, что у них руки в крови не по локоть, а по самые плечи.

Кадр из фильма «Чёрная вдова»

© kinopoisk.ru

Как и ожидалось, постановка экшена в картине — на высоте. Особенно зрелищно и масштабно выглядит крушение базы, на которой тренируют «чёрных вдов». Не менее эффектными получились многочисленные боевые сцены. В некоторых из них представлена красивая, завораживающая, практически танцевальная хореография. Один из таких эпизодов — короткая сцена подготовки десятков «чёрных вдов», после которой возникает желание посмотреть на всех девушек одновременно в бою. Кинематографисты дают зрителю такую возможность к концу фильма, однако там за счёт слишком быстрого монтажа хореография несколько размазывается и уже не выглядит столь впечатляюще.

В целом «Чёрная вдова» представляет собой непривычно (для супергеройских картин) душевную историю, позволяющую не только наблюдать за основным развитием сюжета, но и сопереживать персонажам во многих моментах.

Несмотря на связь с другими картинами кинематографической вселенной Marvel, эта смотрится практически как самостоятельный фильм. Кинематографисты внимательно относятся к деталям и в течение фильма отвечают практически на все вопросы, которые могут возникнуть даже у незнакомого со вселенной зрителя. В то же время «Чёрная вдова» удачно дополняет общую супергеройскую историю, позволяя пересмотреть своё восприятие персонажа и в других лентах франшизы.